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Επιστροφή στα Θρανία: Τι είναι το «ψηφιακό σακίδιο» και πώς προστατεύει το παιδί
Magazino
21:30 - 18 Αυγ 2026

Επιστροφή στα Θρανία: Τι είναι το «ψηφιακό σακίδιο» και πώς προστατεύει το παιδί

Reporter.gr Newsroom
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Παλαιότερα, η περίοδος προετοιμασίας για τη νέα σχολική χρονιά είχε να κάνει αποκλειστικά με τετράδια, μολύβια, κασετίνες και τη σιγουριά ότι το φερμουάρ της τσάντας κλείνει ακόμα.

Σήμερα, οι ειδικοί στην κυβερνοασφάλεια επισημαίνουν ότι οι γονείς οφείλουν να προσέξουν κάτι ακόμα που το παιδί κουβαλά καθημερινά μαζί του — ακόμα κι όταν δεν το κρατά στα χέρια του.

Η Αμέλια Σμιθ, αναλύτρια τεχνητής νοημοσύνης στην STACK Cybersecurity, εξηγεί ότι δεν έχει πλέον σημασία μόνο ό,τι μπαίνει φυσικά στη σχολική τσάντα, αλλά και ό,τι μεταφέρουν οι μαθητές στον ψηφιακό κόσμο.

«Σκεφτείτε το ως ένα ψηφιακό σακίδιο — ένα ψηφιακό αποτύπωμα και ιστορικό που οι μαθητές φέρουν πάντα μαζί τους, είτε βρίσκονται στο σπίτι είτε κάθονται στο θρανίο.»

Διαβάστε περισσότερα στο mamamia.gr

Τελευταία τροποποίηση στις 18/08/2026 - 20:29
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