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Πιερρακάκης στους FT: Πώς η Ελλάδα μπορεί να γίνει έμπνευση για την Ευρώπη
Οικονομία
12:50 - 26 Νοε 2025

Πιερρακάκης στους FT: Πώς η Ελλάδα μπορεί να γίνει έμπνευση για την Ευρώπη

Reporter.gr Newsroom
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Η Ελλάδα, μετά από χρόνια κρίσης, αποτελεί πλέον παράδειγμα οικονομικής ανάκαμψης για την Ευρώπη αναφέρει σε άρθρο του στους Financial Times ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Πιερρακάκης τονίζει ότι το 2024 παρουσίασε ισχυρό πρωτογενές πλεόνασμα (4,8% του ΑΕΠ) και ανάπτυξη πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, ενώ δανείζεται με χαμηλότερα επιτόκια από πολλές χώρες της ΕΕ. Το δημόσιο χρέος αναμένεται να μειωθεί κάτω από 120% πριν από το 2030.

Στην συνέχεια αναφέρει, ότι η δημοσιονομική εξυγίανση συνοδεύτηκε από ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης, με περισσότερες από 2.000 υπηρεσίες διαθέσιμες ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας gov.gr, ενώ οι πολίτες έχουν πλέον ψηφιακές ταυτότητες και άδειες οδήγησης στα κινητά τους.

Η εμπειρία της Ελλάδας δείχνει ότι η συντονισμένη εκτέλεση μεταρρυθμίσεων, η ενίσχυση της αξιοπιστίας και η ψηφιακή πρόοδος μπορούν να μετατρέψουν τις πολιτικές φιλοδοξίες σε πράξη. Παράλληλα, η χώρα προχωρά σε διασυνοριακές τραπεζικές και χρηματιστηριακές συνεργασίες, ενώ αντιμετωπίζει προκλήσεις όπως η προσέλκυση επενδύσεων, η αύξηση της παραγωγικότητας, η στήριξη των εξαγωγών και η αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος.

Όπως προσθέτει ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών, η περίπτωση της Ελλάδας δεν είναι πλέον προειδοποίηση, αλλά παράδειγμα μετασχηματισμού: η αλλαγή είναι εφικτή, και η Ευρώπη μπορεί να αντλήσει διδάγματα για να προχωρήσει σε βιώσιμη ανάπτυξη και ενοποίηση.

Πιο αναλυτικά, ο Κυριάκος Πιερρακάκης στο άρθρο του στους FT αναφέρει: «Η Ευρώπη έχει περάσει χρόνια αναγνωρίζοντας τι πρέπει να γίνει, αλλά χωρίς να ενεργεί με την απαραίτητη ταχύτητα. Ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας Μάριο Ντράγκι προειδοποίησε πέρυσι ότι χωρίς βαθύτερη ενοποίηση, η ΕΕ κινδυνεύει να παραμείνει στάσιμη.

Μεταξύ των βασικών προτάσεών του είναι η ανάγκη να επιτραπεί η ευκολότερη και πιο στοχευμένη διακίνηση κεφαλαίων μεταξύ των κρατών-μελών.

Η πρόκληση που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη δεν είναι η απουσία ανάλυσης, αλλά η απουσία συντονισμένης εκτέλεσης. Η Ευρωζώνη πρέπει τώρα να μετατρέψει τις κοινές προτεραιότητες σε κοινά αποτελέσματα. Η εμπειρία της Ελλάδας δείχνει πώς η φιλοδοξία μπορεί να μετατραπεί σε πράξη.

Κατά την τελευταία δεκαετία, η χώρα μετέτρεψε τις βιώσιμες μεταρρυθμίσεις σε βιώσιμη αξιοπιστία. Το 2024, η Ελλάδα παρουσίασε ένα από τα ισχυρότερα πρωτογενή πλεονάσματα της Ευρώπης (κοντά στο 4,8% του ΑΕΠ), διατηρώντας παράλληλα την ανάπτυξη πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.

Μόνο έξι από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ παρουσίασαν δημοσιονομικά πλεονάσματα πέρυσι, και τέσσερα από αυτά, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, είχαν υποβληθεί σε προγράμματα του ΔΝΤ τα τελευταία 15 χρόνια.

Στην περίπτωσή μας, μια χώρα που κάποτε θεωρούνταν το προβληματικό παιδί της Ευρωζώνης, σήμερα δανείζεται διεθνώς με αποδόσεις χαμηλότερες από άλλες χώρες της ΕΕ - μια ανατροπή που λίγοι θα είχαν προβλέψει πριν από μια δεκαετία.

Ο πρόσφατος προϋπολογισμός που υποβλήθηκε στο ελληνικό κοινοβούλιο προβλέπει ανάπτυξη 2,4% το 2026, με το δημόσιο χρέος να αναμένεται να μειωθεί σε λιγότερο από 140% του ΑΕΠ. Πριν από το 2030, το ελληνικό δημόσιο χρέος προβλέπεται να μειωθεί κάτω από 120%, σηματοδοτώντας μια αποφασιστική και συμβολική ρήξη με το παρελθόν.

Η βελτίωση αυτή αντανακλά τα διαρκή πρωτογενή πλεονάσματα, την ισχυρότερη ονομαστική ανάπτυξη και την πρόωρη αποπληρωμή παλαιότερων επίσημων δανείων.

Η δημοσιονομική εξυγίανση συνοδεύτηκε από τον εκσυγχρονισμό του κράτους. Πριν από μια δεκαετία, οι πολίτες περίμεναν σε ουρές στις δημόσιες υπηρεσίες.

Σήμερα, περισσότερες από 2.000 υπηρεσίες είναι διαθέσιμες μέσω της κυβερνητικής πύλης gov.gr, η οποία έχει καταστήσει δυνατή την πραγματοποίηση δισεκατομμυρίων ψηφιακών συναλλαγών σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες. Από τις φορολογικές δηλώσεις έως τις εγγραφές εταιρειών, εργασίες που κάποτε απαιτούσαν ημέρες τώρα διαρκούν λίγα λεπτά.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατατάσσει πλέον την Ελλάδα μεταξύ των χωρών της Ευρώπης με την ταχύτερη ψηφιακή πρόοδο. Η συζήτηση για την ψηφιακή ταυτότητα συνεχίζεται σε πολλές χώρες. Στην Ελλάδα, η μετάβαση έχει υλοποιηθεί επειδή κατανοούμε ότι οι ψηφιακές ταυτότητες μειώνουν την απάτη, επιταχύνουν τις συναλλαγές, επιτρέπουν την ασφαλή πρόσβαση σε υπηρεσίες και υποστηρίζουν τη χρηματοοικονομική ένταξη.

Από το 2022, οι πολίτες έχουν ψηφιακές ταυτότητες και άδειες οδήγησης στα κινητά τους τηλέφωνα, τις οποίες χρησιμοποιούν για συναλλαγές που απαιτούν απόδειξη ταυτότητας.

Η αξιοπιστία των αγορών και των πολιτών ενισχύεται όταν οι άνθρωποι βιώνουν την επάρκεια των δημόσιων φορέων στην καθημερινή τους ζωή.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός έχει καταστεί δομικός μοχλός ανάπτυξης και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα. Ο ρυθμός της τεχνολογικής αλλαγής σημαίνει ότι η παραγωγικότητα, ο ανταγωνισμός και η ψηφιακή προσαρμοστικότητα πρέπει να διαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη σκέφτεται και λαμβάνει συλλογικές αποφάσεις σχετικά με το οικονομικό της μέλλον.

Οι ίδιες δυνάμεις που αναδιαμορφώνουν την παραγωγικότητα και τον ανταγωνισμό, αναδιαμορφώνουν επίσης το χρηματοοικονομικό τοπίο της Ευρώπης. Η Ευρώπη συζητά εδώ και καιρό για τον στόχο της ολοκλήρωσης της ενιαίας αγοράς, η οποία θα εμβαθύνει την ενοποίηση των κεφαλαιαγορών και θα ενισχύσει τις τέσσερις ελευθερίες - αγαθών, υπηρεσιών, προσώπων και κεφαλαίων. Ωστόσο, η επίτευξη αυτού του στόχου απαιτεί τόσο θεσμικές αλλαγές, όσο και αλλαγή νοοτροπίας.

Μια ένωση αποταμιεύσεων και επενδύσεων δεν θα προκύψει αποκλειστικά από δηλώσεις ή οδηγίες και κανονισμούς. Απαιτεί την επίδειξη της βούλησης για τη δημιουργία διασυνοριακής οικονομικής δραστηριότητας και την προώθηση ευρωπαϊκών πρωταθλητών. Η εμπειρία της Ελλάδας αποτελεί ένα πρακτικό παράδειγμα αυτής της αρχής.

Τους τελευταίους μήνες, παρατηρήθηκε μια σειρά διασυνοριακών συγχωνεύσεων και εξαγορών στον τραπεζικό τομέα και στις κεφαλαιαγορές, συμπεριλαμβανομένης της εξαγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών από την Euronext και της επένδυσης της UniCredit στην Alpha BankΑΛΦΑ +0,19%.

Ωστόσο, παρά την πρόοδο αυτή, η Ελλάδα αντιμετωπίζει εσωτερικές προκλήσεις. Πρέπει να προσελκύσει περισσότερες επενδύσεις για να ανασυγκροτήσει το κεφάλαιό της. Οι εξαγωγές, αν και αυξάνονται, εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν μικρότερο μερίδιο του ΑΕΠ σε σύγκριση με άλλες παρόμοιες οικονομίες. Η παραγωγικότητα και οι πραγματικοί μισθοί πρέπει να συνεχίσουν να αυξάνονται, προκειμένου να διατηρηθεί η σύγκλιση με τον πυρήνα της Ευρώπης.

Εν τω μεταξύ, οι δημογραφικές πιέσεις απαιτούν τολμηρές, φιλικές προς τις οικογένειες οικονομικές πολιτικές για τη στήριξη της συμμετοχής στην αγορά εργασίας και της βάσης ταλέντων που υποστηρίζει τη μελλοντική ανάπτυξη.

Η πρόσφατη φορολογική μας μεταρρύθμιση αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της Ελλάδας να αντιμετωπίσει τη μείωση του πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένης της σταδιακής κατάργησης των φόρων ακίνητης περιουσίας για τις πρώτες κατοικίες σε μικρές κοινότητες — ένα μέτρο που αποσκοπεί στην ελάφρυνση του φόρτου των νέων νοικοκυριών και στην αναζωογόνηση των αγροτικών περιοχών.

Η περίπτωση της Ελλάδας δεν αποτελεί πλέον προειδοποιητικό παράδειγμα, αλλά μια μελέτη περίπτωσης μετασχηματισμού. Το μεγαλύτερο εξαγωγικό μας προϊόν σήμερα δεν είναι απλώς η ανάπτυξη, αλλά η απόδειξη ότι η αλλαγή είναι εφικτή και παραμένει εφικτή για την Ευρώπη στο σύνολό της».

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