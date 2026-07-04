ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΕΚΠΑ: Νέος πρόεδρος της Συνόδου Πρυτάνεων ο Γεράσιμος Σιάσος
Ειδήσεις
11:07 - 04 Ιουλ 2026

ΕΚΠΑ: Νέος πρόεδρος της Συνόδου Πρυτάνεων ο Γεράσιμος Σιάσος

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος, Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, εξελέγη νέος Πρόεδρος της Συνόδου Πρυτάνεων των Ελληνικών Δημόσιων Πανεπιστημίων, ύστερα από απόφαση της ολομέλειας της Συνόδου που πραγματοποιήθηκε στη Σάμο στις 2 και 3 Ιουλίου 2026.  

Ο κ. Σιάσος είναι ο νεότερος Πρύτανης που αναλαμβάνει την προεδρία της Συνόδου, ενώ βρίσκεται στην ηγεσία του μεγαλύτερου πανεπιστημίου της χώρας από τον Σεπτέμβριο του 2023.

Κατά τη διάρκεια της πρυτανικής του θητείας, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει διευρύνει τις συνεργασίες του με κορυφαία πανεπιστημιακά ιδρύματα της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ έχει βελτιώσει σημαντικά τη θέση του στις διεθνείς κατατάξεις, κατακτώντας θέση ανάμεσα στα 200 κορυφαία πανεπιστήμια παγκοσμίως.

Σημαντικό ορόσημο αποτέλεσε και η ίδρυση παραρτήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών στην Κύπρο, το οποίο αποτελεί το πρώτο παράρτημα ελληνικού δημόσιου πανεπιστημίου εκτός της ελληνικής επικράτειας.

Ποιος είναι ο Γεράσιμος Σιάσος

Ο Γεράσιμος Σιάσος είναι Καθηγητής Καρδιολογίας και ο νεότερος εκλεγμένος Πρύτανης στην ιστορία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στο παρελθόν έχει υπηρετήσει ως Επισκέπτης Καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Harvard (2015-2016), Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής Αθηνών την περίοδο 2021-2023, Αναπληρωτής Πρόεδρος της ίδιας Σχολής από το 2019 έως το 2021, καθώς και Πρόεδρος των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων «Αρεταίειο» και «Αιγινήτειο» την ίδια περίοδο.

Ολοκλήρωσε τις σπουδές του στην Ιατρική Σχολή Αθηνών, όπου εξελέγη ομόφωνα σε όλες τις ακαδημαϊκές βαθμίδες. Υπηρέτησε στην Α' Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου, αναλαμβάνοντας την ευθύνη της Μονάδας Αθηροσκλήρωσης και της Μονάδας Βιοχημικής, Ανοσολογικής και Μοριακής Βιολογίας.

Παράλληλα, είχε καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία και λειτουργία της Γ' Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής στο Νοσοκομείο «Η Σωτηρία», της οποίας σήμερα είναι Διευθυντής.

Είναι επίσης ιδρυτής και πρώτος πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας «Καρδιά και Διαβήτης» της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, ενώ είναι υπεύθυνος του ομώνυμου ειδικού ιατρείου για την παρακολούθηση ασθενών με καρδιολογικά νοσήματα και σακχαρώδη διαβήτη. Επιπλέον, συμμετείχε στον σχεδιασμό του εθνικού προγράμματος πρόληψης καρδιαγγειακών νοσημάτων «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ».

Το επιστημονικό του έργο περιλαμβάνει περισσότερες από 500 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά υψηλού κύρους, με συνολικό Impact Factor που ξεπερνά τις 3.000 μονάδες, περισσότερες από 30.000 βιβλιογραφικές αναφορές και δείκτη h-index 72. Παράλληλα, έχει επιμεληθεί και συγγράψει 20 βιβλία και επιστημονικά συγγράμματα στον τομέα της Καρδιολογίας, ενώ έχει τιμηθεί με σειρά διακρίσεων και βραβείων για την επιστημονική και κοινωνική του προσφορά.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ρούμπιο: Ο Τραμπ θα παραστεί στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο
Ειδήσεις

Ρούμπιο: Ο Τραμπ θα παραστεί στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο

ΕΚΠΑ: Ρεκόρ ανόδου στη διεθνή λίστα αξιολόγησης πανεπιστημίων QS – Στο top 100 παγκοσμίως σε 4 πεδία
Ειδήσεις

ΕΚΠΑ: Ρεκόρ ανόδου στη διεθνή λίστα αξιολόγησης πανεπιστημίων QS – Στο top 100 παγκοσμίως σε 4 πεδία

Η Alpha Bank παραδίδει ανακαινισμένο το αμφιθέατρο του Χωρέμειου Ερευνητικού Εργαστηρίου του ΕΚΠΑ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Η Alpha Bank παραδίδει ανακαινισμένο το αμφιθέατρο του Χωρέμειου Ερευνητικού Εργαστηρίου του ΕΚΠΑ

Στην Κίνα ο Τραμπ για την κρίσιμη σύνοδο με τον Σι από 13 έως 15 Μαΐου
Ειδήσεις

Στην Κίνα ο Τραμπ για την κρίσιμη σύνοδο με τον Σι από 13 έως 15 Μαΐου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
04/07/2026 - 12:22

Κρήτη: Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό 70χρονης αγνοούμενης στον Δήμο Βιάννου

Ειδήσεις
04/07/2026 - 11:59

Μεξικό: Επιβεβαιώθηκε ο θάνατος της απαχθείσας δημοσιογράφου Ροξάνας Γκουσμάν

Πολιτική
04/07/2026 - 11:45

Φαραντούρης: Τι απαντά στα δημοσιεύματα για την απόσπαση της συζύγου του στις Βρυξέλλες

Ειδήσεις
04/07/2026 - 11:28

ΔΥΠΑ: Άνοιξαν οι αιτήσεις για τους 28 βρεφονηπιακούς σταθμούς

Ειδήσεις
04/07/2026 - 11:07

ΕΚΠΑ: Νέος πρόεδρος της Συνόδου Πρυτάνεων ο Γεράσιμος Σιάσος

Πολιτική
04/07/2026 - 10:56

ΠΑΣΟΚ: «Αδύναμος κρίκος» της Εθνικής Ασφάλειας ο Ντόκος – Να αποπεμφθεί άμεσα

Εμπορεύματα
04/07/2026 - 10:37

Αβέβαιο το μέλλον του χρυσού – Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την πορεία του

Ειδήσεις
04/07/2026 - 10:17

Τραμπ: Γιορτάζει την 4η Ιουλίου και αναβιώνει την «κομμουνιστική απειλή»

Πολιτική
04/07/2026 - 10:01

Έφυγε και ο Γιώργος Καραμέρος από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
03/07/2026 - 23:15

Πριν τους Ρώσους ο Ντόκος είχε ξεσκεπάσει την απάτη… με τον Νιγηριανό πρίγκιπα

Ειδήσεις
03/07/2026 - 22:59

ΕΚΤ: «Γεράκια» vs «Περιστέρια» – Ποια τάση θα επικρατήσει για τα επιτόκια

Ομόλογα
03/07/2026 - 22:22

Γερμανικά ομόλογα: Πρώτη εβδομαδιαία άνοδος των αποδόσεων μετά από έναν μήνα

Ειδήσεις
03/07/2026 - 22:08

Ισραηλινή startup κυβερνοασφάλειας διεκδικεί κρατικά συμβόλαια στη Λατινική Αμερική

Υγεία
03/07/2026 - 22:00

ΠΟΥ: Η απλή εξέταση που μπορεί να σώσει 8 εκατομμύρια νεογέννητα τον χρόνο

Πολιτική
03/07/2026 - 21:49

ΠΑΣΟΚ: Κύριε Πρωθυπουργέ, όταν σηκώσετε το τηλέφωνο στις τρεις, τον κ. Ντόκο θα συμβουλευτείτε;

Ανεμοδείκτης
03/07/2026 - 21:17

Αν δεν κάνει κόμμα ο Σαμαράς, θα ανακαλέσουν τη διαγραφή;

Πολιτική
03/07/2026 - 21:17

ΠΑΣΟΚ: Άνθρακες ο θησαυρός με τις μειωμένες τιμές

Magazino
03/07/2026 - 21:00

2ο TRIETHNÉS FESTIVAL: Επιστρέφει τον Αύγουστο στην Πρέσπα με νέες διεθνείς συνεργασίες

Πολιτική
03/07/2026 - 20:59

Ο Ντόκος στο «στόχαστρο» της αντιπολίτευσης – Ζητούν την αποπομπή του

Πολιτική
03/07/2026 - 20:41

Έβλεπα τον Ουμέροφ «ολοζώντανο», υποστηρίζει ο Θ. Ντόκος για τη συνομιλία του με τους Ρώσους φαρσέρ

Πολιτική
03/07/2026 - 19:58

Πιερρακάκης: Η τεχνολογία είναι εξίσου καθοριστικός παράγοντας με τη γεωπολιτική

Χρηματιστήρια
03/07/2026 - 19:44

Διεύρυναν τα κέρδη τους οι ευρωαγορές

Ειδήσεις
03/07/2026 - 19:24

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα εικονικής συνταγογράφησης – Πάνω από €400.000 ζημιά στον ΕΟΠΥΥ

Χρηματιστήρια
03/07/2026 - 19:15

Wall Street: Ενισχύονται οι φόβοι για «φούσκα» παρά τις αυξημένες προβλέψεις στα εταιρικά κέρδη

Οικονομία
03/07/2026 - 18:58

Σούπερ μάρκετ: Μειώσεις τιμών σε 1.898 προϊόντα στο τελευταίο τρίμηνο

Ειδήσεις
03/07/2026 - 18:48

Ρώμη: Έκλεψαν 80 φιάλες φαιντανύλης από το Ισραηλιτικό Νοσοκομείο

Ειδήσεις
03/07/2026 - 18:36

Συνελήφθη οδηγός ταξί που χρέωσε €175 τη διαδρομή αεροδρόμιο – κέντρο Αθήνας

Ανακοινώσεις
03/07/2026 - 18:25

Attica πολυκαταστήματα: Ποια στελέχη αγόρασαν μετοχές στο πλαίσιο της Δημόσιας Προσφοράς

Ειδήσεις
03/07/2026 - 18:22

Ιράν: Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του Αλί Χαμενεΐ υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας

Ειδήσεις
03/07/2026 - 18:16

«Υπάλληλοι» ΔΕΔΔΗΕ: Φωτογραφίες με ρόλεξ και μετρητά βρέθηκαν στα κινητά των συλληφθέντων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ