ΕΚΠΑ: Νέος πρόεδρος της Συνόδου Πρυτάνεων ο Γεράσιμος Σιάσος

Ο Καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος, Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, εξελέγη νέος Πρόεδρος της Συνόδου Πρυτάνεων των Ελληνικών Δημόσιων Πανεπιστημίων, ύστερα από απόφαση της ολομέλειας της Συνόδου που πραγματοποιήθηκε στη Σάμο στις 2 και 3 Ιουλίου 2026.

Ο κ. Σιάσος είναι ο νεότερος Πρύτανης που αναλαμβάνει την προεδρία της Συνόδου, ενώ βρίσκεται στην ηγεσία του μεγαλύτερου πανεπιστημίου της χώρας από τον Σεπτέμβριο του 2023.

Κατά τη διάρκεια της πρυτανικής του θητείας, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει διευρύνει τις συνεργασίες του με κορυφαία πανεπιστημιακά ιδρύματα της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ έχει βελτιώσει σημαντικά τη θέση του στις διεθνείς κατατάξεις, κατακτώντας θέση ανάμεσα στα 200 κορυφαία πανεπιστήμια παγκοσμίως.

Σημαντικό ορόσημο αποτέλεσε και η ίδρυση παραρτήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών στην Κύπρο, το οποίο αποτελεί το πρώτο παράρτημα ελληνικού δημόσιου πανεπιστημίου εκτός της ελληνικής επικράτειας.

Ποιος είναι ο Γεράσιμος Σιάσος

Ο Γεράσιμος Σιάσος είναι Καθηγητής Καρδιολογίας και ο νεότερος εκλεγμένος Πρύτανης στην ιστορία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στο παρελθόν έχει υπηρετήσει ως Επισκέπτης Καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Harvard (2015-2016), Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής Αθηνών την περίοδο 2021-2023, Αναπληρωτής Πρόεδρος της ίδιας Σχολής από το 2019 έως το 2021, καθώς και Πρόεδρος των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων «Αρεταίειο» και «Αιγινήτειο» την ίδια περίοδο.

Ολοκλήρωσε τις σπουδές του στην Ιατρική Σχολή Αθηνών, όπου εξελέγη ομόφωνα σε όλες τις ακαδημαϊκές βαθμίδες. Υπηρέτησε στην Α' Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου, αναλαμβάνοντας την ευθύνη της Μονάδας Αθηροσκλήρωσης και της Μονάδας Βιοχημικής, Ανοσολογικής και Μοριακής Βιολογίας.

Παράλληλα, είχε καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία και λειτουργία της Γ' Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής στο Νοσοκομείο «Η Σωτηρία», της οποίας σήμερα είναι Διευθυντής.

Είναι επίσης ιδρυτής και πρώτος πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας «Καρδιά και Διαβήτης» της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, ενώ είναι υπεύθυνος του ομώνυμου ειδικού ιατρείου για την παρακολούθηση ασθενών με καρδιολογικά νοσήματα και σακχαρώδη διαβήτη. Επιπλέον, συμμετείχε στον σχεδιασμό του εθνικού προγράμματος πρόληψης καρδιαγγειακών νοσημάτων «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ».

Το επιστημονικό του έργο περιλαμβάνει περισσότερες από 500 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά υψηλού κύρους, με συνολικό Impact Factor που ξεπερνά τις 3.000 μονάδες, περισσότερες από 30.000 βιβλιογραφικές αναφορές και δείκτη h-index 72. Παράλληλα, έχει επιμεληθεί και συγγράψει 20 βιβλία και επιστημονικά συγγράμματα στον τομέα της Καρδιολογίας, ενώ έχει τιμηθεί με σειρά διακρίσεων και βραβείων για την επιστημονική και κοινωνική του προσφορά.