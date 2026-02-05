ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Χατζηθεοδοσίου: Μια νέα ρύθμιση 120 δόσεων δεν κοστίζει τίποτα, αλλά μπορεί να αποδώσει πολλά
Επιχειρήσεις
12:54 - 05 Φεβ 2026

Χατζηθεοδοσίου: Μια νέα ρύθμιση 120 δόσεων δεν κοστίζει τίποτα, αλλά μπορεί να αποδώσει πολλά

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Mε δήλωσή του ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Επίτιμος Διδάκτορας ΠΑ.ΠΕΙ. & Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, φέρει και πάλι στο προσκήνιο το θέμα για ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις. 

«Η ανάγκη για μια νέα, ρεαλιστική και δίκαιη ρύθμιση οφειλών σε έως 120 δόσεις προς το Δημόσιο δεν αποτελεί ούτε λαϊκισμό ούτε μια εύκολη υπόσχεση. Αντιθέτως, πρόκειται για ένα απολύτως τεκμηριωμένο μέτρο, το οποίο –και αξίζει να τονισθεί– δεν συνεπάγεται κανένα δημοσιονομικό κόστος για την κυβέρνηση. Αντίθετα, μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός αύξησης των δημόσιων εσόδων και επανεκκίνησης της οικονομικής δραστηριότητας», σημείωσε ο κ. Χατζηθεοδοσίου και προσέθεσε:

«Σήμερα, χιλιάδες επαγγελματίες, μικρομεσαίοι επιχειρηματίες και αυτοαπασχολούμενοι παραμένουν εκτός κάθε ρύθμισης. Όχι από επιλογή, αλλά επειδή οι προηγούμενες ρυθμίσεις συνοδεύονταν από τόσο αυστηρές και περιοριστικές προϋποθέσεις, που στην πράξη απέκλειαν τη συντριπτική πλειονότητα των οφειλετών. Αποτέλεσμα; Χρέη που “παγώνουν”, επιχειρήσεις που ασφυκτιούν και το Δημόσιο να μην εισπράττει τίποτα.

Μια νέα ρύθμιση 120 δόσεων, με ευρείες προϋποθέσεις ένταξης, μπορεί να αλλάξει ριζικά αυτή την προβληματική εικόνα. Και να δώσει τη δυνατότητα σε ανθρώπους να ενταχθούν για πρώτη φορά στο σύστημα, αλλά και να επανενταχθούν οφειλέτες που τέθηκαν εκτός ρυθμίσεων λόγω αδυναμίας στην καταβολή των υποχρεώσεων τους. Έτσι η κυβέρνηση θα μπορεί να μετατρέψει «νεκρά» χρέη σε πραγματικά έσοδα για το κράτος.

Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στο ζήτημα των τόκων και των προσαυξήσεων. Ως Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών δεν έχουμε καμία αντίρρηση να καταβληθεί το αρχικό χρέος. Δεν είναι, όμως, λογικό ούτε δίκαιο να απαιτείται η αποπληρωμή ποσών που έχουν "εκτοξευθεί" εξαιτίας υπέρογκων τόκων και πανωτοκίων. Σε πολλές περιπτώσεις, οι προσαυξήσεις ξεπερνούν το ίδιο το κεφάλαιο, καθιστώντας κάθε προσπάθεια ρύθμισης ουσιαστικά αδύνατη. Η διαγραφή ή δραστική μείωση αυτών των επιβαρύνσεων είναι προϋπόθεση για μια βιώσιμη λύση.

Παράλληλα, η ρύθμιση οφείλει να είναι ενιαία και να περιλαμβάνει όλες τις οφειλές προς το Δημόσιο: τόσο προς την εφορία όσο και προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Οι επιχειρήσεις δεν λειτουργούν με "διαχωρισμένα" χρέη και το ίδιο πρέπει να ισχύει και για τις λύσεις που τους προσφέρονται.

Θέλω, τέλος, να τονίσω ότι αυτή η πρόταση δεν εμφανίζεται σήμερα για πρώτη φορά. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών την έχει καταθέσει εδώ και καιρό, στο πλαίσιο των προτάσεων του για τη στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, την τόνωση της ρευστότητας στην αγορά και την ουσιαστική προστασία των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Και η εκτίμηση μου είναι ότι ήρθε πλέον η ώρα να εφαρμοστεί.

Η κυβέρνηση έχει σήμερα την ευκαιρία να υιοθετήσει ένα μέτρο που δεν της κοστίζει τίποτα δημοσιονομικά, αλλά μπορεί να αποδώσει πολλά: περισσότερα έσοδα, περισσότερη συνέπεια, περισσότερη οικονομική ανάσα για την πραγματική οικονομία, αυξημένες προοπτικές ανάπτυξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και αυτή η ευκαιρία δεν πρέπει να χαθεί», κατέληξε ο κ. Χατζηθεοδοσίου.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η ακρίβεια «ροκανίζει» μισθούς και αγοραστική δύναμη
Οικονομία

Η ακρίβεια «ροκανίζει» μισθούς και αγοραστική δύναμη

«Σφιχτό» πορτοφόλι παρά την αυξημένη κίνηση στην πασχαλινή αγορά της Αττικής
ΕΜΠΟΡΙΟ

«Σφιχτό» πορτοφόλι παρά την αυξημένη κίνηση στην πασχαλινή αγορά της Αττικής

Χατζηθεοδοσίου (ΕΕΑ): Καλή, αλλά ανεφάρμοστή, ιδέα η τετραήμερη εργασία
Επιχειρήσεις

Χατζηθεοδοσίου (ΕΕΑ): Καλή, αλλά ανεφάρμοστή, ιδέα η τετραήμερη εργασία

Με αμφιθυμία υποδέχτηκαν οι επιχειρηματικοί φορείς τα νέα κυβερνητικά μέτρα
Οικονομία

Με αμφιθυμία υποδέχτηκαν οι επιχειρηματικοί φορείς τα νέα κυβερνητικά μέτρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Υγεία
16/05/2026 - 22:00

Είναι ο κόσμος αντιμέτωπος με επιδημία παχυσαρκίας; - Τι δείχνει εμβληματική μελέτη του περιοδικού Nature

Ειδήσεις
16/05/2026 - 21:30

Ιταλία: Τουλάχιστον επτά τραυματίες από πτώση αυτοκινήτου πάνω σε πεζούς

Ειδήσεις
16/05/2026 - 21:14

ΑΑΔΕ-ΔΕΟΣ: Εντόπισε δίκτυο με 34.000 μη εγκεκριμένα συμπληρώματα διατροφής και φοροδιαφυγή

Ειδήσεις
16/05/2026 - 20:45

Γκεοργκίεβα (ΔΝΤ): Πραγματικό «success story» η Ελλάδα - «Βλέπει» σημαντική βελτίωση στην αποτελεσματικότητα των δημόσιων δαπανών

Ειδήσεις
16/05/2026 - 20:04

Reuters: Το «θορυβώδες» διαπραγματευτικό ύφος του Τραμπ «σκοντάφτει» στο Ιράν

Πολιτική
16/05/2026 - 19:43

Ο Φάμελλος διέγραψε τον Πολάκη από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ - Τι απαντά ο ίδιος

Ειδήσεις
16/05/2026 - 19:21

Βρετανία: Ποιος είναι ο Άντι Μπέρναμ που εμφανίζεται ως διάδοχος του Στάρμερ - Τα σενάρια της επόμενης μέρας

Ανεμοδείκτης
16/05/2026 - 18:51

Τα καρφιά του Νίκου Δένδια

Ειδήσεις
16/05/2026 - 18:45

Σε «αναβρασμό» το Λονδίνο: Χιλιάδες στους δρόμους σε αντίπαλες διαδηλώσεις

Πολιτική
16/05/2026 - 18:07

«Το Μάρτη ήταν νωρίς»: Προαναγγέλλει το νέο κόμμα ο Τσίπρας

Το σκίτσο του ΚΥΡ
16/05/2026 - 18:00

Απορίες

Ειδήσεις
16/05/2026 - 17:33

CNN: Οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν ανώτατο στέλεχος της Χαμάς παρά τη φαινομενική εκεχειρία

Πολιτική
16/05/2026 - 17:00

Θεοδωρικάκος: Γεωστρατηγικό «όπλο» η εμβληματική επένδυση γαλλίου της Metlen

Ειδήσεις
16/05/2026 - 16:21

Le Monde: Η Ευρώπη «επαναχαράσσει» τη μεταναστευτική πολιτική υπό την πίεση των «σκληρότερων»

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
16/05/2026 - 15:41

Alpha Bank και Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή εγκαινιάζουν το Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο Σχοινιά

Οικονομία
16/05/2026 - 15:00

Ξεκινά στις 20 Μαΐου η καταγραφή όλων των οφειλών πολιτών και επιχειρήσεων - Πώς θα λειτουργεί η νέα πλατφόρμα

Πολιτική
16/05/2026 - 14:34

Χατζηδάκης: Αναγκαία μια εθνική συμμαχία «κοινής λογικής»

Ναυτιλία
16/05/2026 - 14:01

Έργο προμήθειας και εγκατάστασης πλωτών λιμενοβραχιόνων και προβλητών στο Λιμάνι Λαυρίου

ΕΜΠΟΡΙΟ
16/05/2026 - 13:35

Επιτροπή Ανταγωνισμού: «Πράσινο φως» στην εξαγορά της Κρητικός από τη Μασούτης ΑΕ

Πολιτική
16/05/2026 - 13:13

Χρηστίδης: Απαιτείται πλειοψηφική συμμετοχή των φαρμακοποιών με 51% για την αποτελεσματική λειτουργία των φαρμακείων

Ναυτιλία
16/05/2026 - 12:55

«Ένα Λιμάνι για Όλους»: Ο ΟΛΘ στηρίζει γυναίκες-θύματα βίας και τα παιδιά τους

Πολιτική
16/05/2026 - 12:30

Μητσοτάκης από συνέδριο ΝΔ: Επιμένει στη διεξαγωγή εκλογών το 2027

Πολιτική
16/05/2026 - 12:14

Χριστοδουλίδης από συνέδριο ΝΔ: Ελλάδα και Κύπρος πυλώνες σταθερότητας σε μια περιοχή αυξημένων προκλήσεων

Εργασιακά
16/05/2026 - 12:01

Ο «χάρτης» πληρωμών από e - ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ από τις 18 έως τις 22 Μαΐου

Ειδήσεις
16/05/2026 - 11:46

NY Times: Η Κίνα φαίνεται προσηλωμένη στη στήριξη της εγχώριας αγοράς τεχνητής νοημοσύνης

Πολιτική
16/05/2026 - 11:40

16o Συνέδριο Νέας Δημοκρατίας – Δείτε live τη δεύτερη μέρα

Ειδήσεις
16/05/2026 - 11:31

Πανελλαδικές και άγχος εξετάσεων: Με ποιο τρόπο μπορούν οι γονείς να βοηθήσουν τα παιδιά

Ειδήσεις
16/05/2026 - 11:16

Κούβα: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση, η ενεργειακή κρίση όμως παραμένει

Ειδήσεις
16/05/2026 - 11:00

Παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου η προθεσμία για την ολοκλήρωση της απογραφής ανελκυστήρων

Πολιτική
16/05/2026 - 10:45

Χρυσοχοΐδης: Μεμονωμένα περιστατικά τα πρόσφατα επεισόδια, ωστόσο απαιτείται ελεγχόμενη είσοδος στα πανεπιστήμια

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ