Έρευνα ΕΕΑ-Pulse: Η ακρίβεια «γονατίζει» τα νοικοκυριά – Μείωση ΦΠΑ και ΕΦΚ ζητούν 8 στους 10

Τη μείωση των έμμεσων φόρων ως μέτρο περιορισμού της ακρίβειας υποστηρίζει η συντριπτική πλειονότητα της ελληνικής κοινωνίας, για την οποία οι υψηλές τιμές συνεχίζουν να αποτελούν το κρισιμότερο πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει, όπως προκύπτει την έρευνα που διενήργησε η Pulse για λογαριασμό του Εμπορικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία της έρευνας – η οποία διεξήχθη στο διάστημα 14-20 Ιουλίου – που παρουσίασε το ΕΕΑ την Τρίτη (4/8), η πλειοψηφία των κατοίκων της Αττικής παραμένει απαισιόδοξη για την πορεία της ελληνικής οικονομίας τους επόμενους μήνες.

Σε αυτό το πλαίσιο, το 83% των ερωτηθέντων υποστηρίζει τη μείωση του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας σε βασικά αγαθά και τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα· ένα πάγιο αίτημα καταναλωτικών φορέων και επιχειρήσεων, το οποίο η κυβέρνηση απορρίπτει, με το σκεπτικό ότι η μείωση δεν περνάει στον καταναλωτή.

Παράλληλα, στο β’ μέρος της έρευνας παρουσιάζονται και οι απαντήσει των πολιτών σχετικά με την εφαρμογή «PosoKanei», η οποία έκανε «πρεμιέρα» σχεδόν έναν μήνα πριν, με την κυβέρνηση να κάνει λόγο για ένα «όπλο» στη μάχη κατά της ακρίβειας και ένα πολύτιμο εργαλείο για τον καλύτερο έλεγχο των τιμών από τους καταναλωτές.

Ωστόσο, η εφαρμογή παίρνει «κάτω από τη βάση», με τις αρνητικές απόψεις να επικρατούν των θετικών, καθώς ούτε ένας στους τρεις δεν αξιολογεί την πλατφόρμα θετικά (10% σίγουρα θετικά και 22% μάλλον). Την ίδια ώρα, σχεδόν οι μισοί την αξιολογούν αρνητικά και οι υπόλοιποι είναι ουδέτεροι. Πολύ πιο αυστηροί είναι οι επαγγελματίες – αυταπασχολούμενοι, με το 64% να αξιολογεί την πλατφόρμα αρνητικά και πολύ αρνητικά.

Απαισιόδοξοι για την πορεία της οικονομίας 6 στους 10

Το 61% των κατοίκων της Αττικής δηλώνει απαισιόδοξο για την πορεία της οικονομίας τους επόμενους μήνες, έναντι μόλις 36% που εκφράζει αισιοδοξία.

Η εικόνα παραμένει σχεδόν αμετάβλητη σε σχέση με την αντίστοιχη έρευνα του Μαρτίου 2024, όταν οι απαισιόδοξοι ήταν 60% και οι αισιόδοξοι 37%.

Ανάμεσα στους επαγγελματίες – αυτοαπασχολούμενους και τις μικρές επιχειρήσεις η δυσαρέσκεια είναι ακόμα πιο έντονη, με το 65% να δηλώνει απαισιόδοξο.

Βασικά αγαθά και ενέργεια «γονατίζουν» τα νοικοκυριά

Στο ερώτημα για την κατηγορία δαπανών που προκαλεί τη μεγαλύτερη ανησυχία, το 63% των ερωτηθέντων αναφέρει τα βασικά αγαθά, όπως τρόφιμα, ποτά και αγορές από σούπερ μάρκετ. Το ποσοστό αυτό εμφανίζεται ελαφρώς αυξημένο σε σχέση με το 61% της αντίστοιχης έρευνας του 2024.

Ακολουθεί το κόστος ενέργειας με ποσοστό 23%, χαμηλότερο από το 25% της προηγούμενης μέτρησης. Ωστόσο, μεταξύ των αυτοαπασχολούμενων το ποσοστό ανέρχεται στο 27%, γεγονός που δείχνει ότι οι επιβαρύνσεις από το ηλεκτρικό ρεύμα και τα καύσιμα επηρεάζουν περισσότερο τις επιχειρήσεις σε σύγκριση με τα νοικοκυριά.

Καλά τα επιδόματα, αλλά δεν φτάνουν

Πέραν των παρεμβάσεων για τη μείωση του ΦΠΑ και του ΕΦΚ, η έρευνα εξέτασε και την άποψη των πολιτών σχετικά με τη χορήγηση επιδομάτων σε χαμηλοσυνταξιούχους, οικογένειες με παιδιά και οικονομικά ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Το 59% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι η συγκεκριμένη πολιτική κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο, η πλειονότητα αυτής της ομάδας (51% του συνολικού δείγματος) θεωρεί ότι απαιτούνται επιπλέον παρεμβάσεις, ενώ μόλις το 8% πιστεύει ότι τα μέτρα που έχουν ήδη εφαρμοστεί είναι επαρκή. Αντίθετα, το 32% αξιολογεί την επιλογή αυτή ως λανθασμένη κατεύθυνση.

Παρότι οι απόψεις των επαγγελματιών και των επιχειρηματιών δεν παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις από τη συνολική εικόνα του πληθυσμού, οι αυτοαπασχολούμενοι εμφανίζονται πιο επιφυλακτικοί και αυστηροί στην αξιολόγηση της πολιτικής επιδομάτων, καταγράφοντας εντονότερους προβληματισμούς για την αποτελεσματικότητα των συγκεκριμένων μέτρων.

Αναγκαστικό «ψαλίδι» στις διακοπές

Τα ευρήματα προηγούμενων ερευνών (ΙΕΛΚΑ, Eurostat) επιβεβαιώνει η έρευνα του ΕΕΑ σχετικά με τη δυνατότητα των πολιτών να κάνουν διακοπές, καθώς ο ένας στους δύο δεν μπορεί να υποστηρίξει οικονομικά μία εβδομάδα διακοπών.

Ειδικότερα, το 43% δηλώνει πως θα κάνει τις ίδιες μέρες διακοπών με πέρυσι, ποσοστό αυξημένο σε σχέση με το 36% του Ιουνίου 2022.

Ωστόσο, το 26% θα κάνει λιγότερες μέρες και το 24% δεν θα πάει καθόλου διακοπές φέτος, με το σύνολο όσων περιορίζουν ή ακυρώνουν τις διακοπές τους να φτάνει το 50%.

Μεταξύ εκείνων που δηλώνουν ότι θα περιορίσουν ή δεν θα πραγματοποιήσουν καθόλου διακοπές, η οικονομική δυσχέρεια αποτελεί τον κυριότερο ανασταλτικό παράγοντα, καθώς αναφέρεται από το 66% των ερωτηθέντων. Παρότι το ποσοστό αυτό είναι χαμηλότερο από το 74% που είχε καταγραφεί το 2022, παραμένει ο βασικός λόγος.

Ακολουθεί το κόστος διαμονής, το οποίο συγκεντρώνει το 16% των απαντήσεων, παρουσιάζοντας σημαντική άνοδο σε σχέση με το 7% της προηγούμενης μέτρησης. Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει την αυξανόμενη επιβάρυνση των ταξιδιωτών από την άνοδο των τιμών στα καταλύματα.

Ένας στους τέσσερις επαγγελματίες έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα της έρευνας αναφορικά με τις υποχρεώσεις επαγγελματιών και επιχειρηματιών προς το Δημόσιο. Το 25% των ερωτηθέντων αναφέρει ότι έχει επαγγελματικές οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, ενώ το 71% δηλώνει ότι δεν αντιμετωπίζει αντίστοιχο ζήτημα.

Η νέα κυβερνητική ρύθμιση, η οποία προβλέπει τη δυνατότητα εξόφλησης ληξιπρόθεσμων χρεών σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις, αξιολογείται θετικά από το 60% των αυτοαπασχολούμενων. Από αυτούς, το 23% εκφράζει «σίγουρα θετική» άποψη, ενώ το 31% εμφανίζεται αρνητικό απέναντι στο μέτρο. Το συγκεκριμένο εύρημα δείχνει ότι, παρά την έντονη δυσαρέσκεια για το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον, οι επαγγελματίες αναγνωρίζουν θετικά παρεμβάσεις που προσφέρουν άμεση διευκόλυνση σε ζητήματα που τους αφορούν.

Πιο αυστηροί στις αξιολογήσεις τους οι αυτοαπασχολούμενοι

Συνολικά, οι απαντήσεις των επαγγελματιών και επιχειρηματιών δεν παρουσιάζουν μεγάλες αποκλίσεις από την εικόνα που καταγράφεται στο σύνολο του πληθυσμού. Ωστόσο, σε επιμέρους ζητήματα οι αυτοαπασχολούμενοι εμφανίζονται σταθερά πιο απαισιόδοξοι.

Στον δείκτη αισιοδοξίας – απαισιοδοξίας η διαφορά ανέρχεται στις τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες, ενώ στο θέμα της ακρίβειας η απόσταση είναι ακόμη μεγαλύτερη, καθώς το 74% των αυτοαπασχολούμενων τη χαρακτηρίζει «πολύ σημαντικό» πρόβλημα, έναντι 61% στο σύνολο των πολιτών.

Πάγια θέση του ΕΕΑ η μείωση των έμμεσων φόρων

Ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, δήλωσε:

«Η έρευνα της Pulse RC αποτυπώνει με σαφήνεια αυτό που το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών επισημαίνει διαχρονικά: η ακρίβεια εξακολουθεί να αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Το γεγονός ότι το 83% των πολιτών τάσσεται υπέρ της μείωσης του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για ένα αίτημα με ευρεία κοινωνική αποδοχή.

Η μείωση των έμμεσων φόρων αποτελεί πάγια θέση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, καθώς θεωρούμε ότι μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη συγκράτηση των τιμών, στην ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών και στην τόνωση της αγοράς.

Τα συμπεράσματα της έρευνας αποτελούν ένα ακόμη ισχυρό μήνυμα προς την Πολιτεία ότι απαιτούνται στοχευμένες παρεμβάσεις, με άμεσο όφελος για την κοινωνία και την πραγματική οικονομία».