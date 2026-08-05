ΠΑΣΟΚ: Οι κυβερνητικές πολιτικές είναι πολύ ακριβές για το εισόδημα των πολιτών

«Η κυβερνητική επιλογή της ακρίβειας, της υψηλής έμμεσης φορολογίας και της ανεπαρκούς εποπτείας της αγοράς έχει συρρικνώσει δραματικώς την αγοραστική δύναμη των πολιτών. Η νέα έρευνα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, για την Περιφέρεια Αττικής, επιβεβαιώνει τις κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες αυτής της πολιτικής», αναφέρει ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ και υπεύθυνος ΚΤΕ Ανάπτυξης Γιώργος Νικητιάδης την Τετάρτη (5/8), σημειώνοντας πως «η ακρίβεια παραμένει η μεγαλύτερη πληγή για την κοινωνία και την οικονομία», όπως απάντησε το 83% των ερωτηθέντων της έρευνας.

Τα προϊόντα, δε, που πονούν περισσότερο τους καταναλωτές είναι τα καύσιμα, τα ποτά, η ενέργεια και η θέρμανση, ενώ την ίδια ώρα το ενεργειακό κόστος επιβαρύνει την παραγωγή, τη μεταφορά και την τελική τιμή των προϊόντων. Παράλληλα, όπως δείχνει η σχετική έρευνα, το 61% αντιμετωπίζει απαισιόδοξα την πορεία της ελληνικής οικονομίας κατά τους επόμενους μήνες.

«Η πολυδιαφημισμένη εφαρμογή “Πόσο Κάνει” αποδεικνύεται ότι δεν καταφέρνει να ενισχύσει τον ανταγωνισμό για να περιορίσει τα υπερβολικά περιθώρια κέρδους και προφανώς δεν μειώνει τους έμμεσους φόρους που επιβαρύνουν δυσανάλογα τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα αφού αξιολογείται αρνητικά από το 49% των ερωτηθέντων», σημειώνει ο κ. Νικητιάδης, για προσθέσει:

«Η απώλεια αγοραστικής δύναμης επηρεάζει πλέον και τις θερινές διακοπές αφού οι μισοί συμπολίτες μας, είτε δεν θα κάνουν καθόλου διακοπές ή θα κάνουν λιγότερες ημέρες, κάτι που πλήττει καίρια τις μικρές επιχειρήσεις των τουριστικών περιοχών.»

Σύμφωνα με τον ίδιο, η έρευνα καταγράφει ισχυρή κοινωνική αποδοχή σε μέτρα που έχει ήδη προτείνει το ΠΑΣΟΚ για τη μείωση των φόρων στα βασικά αγαθά και στα καύσιμα.

Πιο αναλυτικά, το ΠΑΣΟΚ προτείνει:

1. Μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στα καύσιμα: Η ακρίβεια στα καύσιμα επιβαρύνει όλη την αλυσίδα παραγωγής και διακίνησης αγαθών. Το ΠΑΣΟΚ προτείνει την άμεση μείωση του ΕΦΚ, ώστε να μειωθεί το κόστος μεταφοράς και να αποκλιμακωθούν άμεσα οι τιμές στα ράφια. Το κόστος της μείωσης, έχει ήδη υπερκαλυφθεί από το υπερπλεόνασμα του ΦΠΑ καυσίμων των τελευταίων έξι μηνών.

2. Επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των ερευνών της Επιτροπής Ανταγωνισμού στους κρίσιμους κλάδους της ακτοπλοΐας, της ενέργειας και της υγείας.

3. Μείωση ΦΠΑ σε βασικά αγαθά: Δεν αρκούν οι εξαγγελίες χωρίς αντίκρισμα. Προτείνουμε τη μείωση του ΦΠΑ σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, βάζοντας φρένο στην ακρίβεια που καταδυναστεύει τα νοικοκυριά.

«Η κυβέρνηση οφείλει να σταματήσει να κρύβεται πίσω από εργαλεία εντυπωσιασμού και να περάσει σε πολιτικές ουσιαστικής στήριξης. Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ, με σχέδιο και προτάσεις, για να δώσει λύσεις στους πολίτες που πιέζονται καθημερινά από την ακρίβεια και την αβεβαιότητα», σημειώνει καταληκτικά ο βουλευτής Δωδεκανήσου στην κοινή του ανακοίνωση με τον Τομέα Ανάπτυξης του κόμματος.