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Aegean: Το «άνοιγμα» σε εξωτικές αγορές και το «προαπαιτούμενο»
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
08:54 - 16 Σεπ 2025

Aegean: Το «άνοιγμα» σε εξωτικές αγορές και το «προαπαιτούμενο»

Γιώργος Αλεξάκης
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Η ταχύτητα έκδοσης των θεωρήσεων εισόδου («βίζα») από τις κατά τόπους προξενικές αρχές, αλλά και η συνεργασία για εντατική προβολή της χώρας αναμένεται να κρίνουν την επιτυχία ανοίγματος του ελληνικού τουρισμού σε εξωτικές αγορές, μέσω της ανάπτυξης σχετικών αεροπορικών δρομολογίων.  

Αυτό τόνισε, ουσιαστικά, ο πρόεδρος της AEGEAN, Ευτύχιος Βασιλάκης, παρουσιάζοντας, στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» μαζί με τον Pieter Elbers, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ινδικής αεροπορικής εταιρείας IndiGo, τη συνεργασία για πτήσεις κοινού κωδικού μεταξύ των δύο εταρειών για τα νέα δρομολόγια Ελλάδας – Ινδίας.

«Είναι κομβικό το θέμα της βίζας. Αν δεν λυθούν ζητήματα προσωπικού και διαδικασιών, το εγχείρημα θα συναντήσει δυσκολίες», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Βασιλάκης, υπογραμμίζοντας ότι οι κυβερνητικές δεσμεύσεις, όπως αποτυπώθηκαν στη ΔΕΘ για μισθολογικές αναβαθμίσεις των διπλωματικών υπαλλήλων υπηρετούν το στόχο αναβάθμισης των υπηρεσιών του Υπ. Εξωτερικών. Αναφέρθηκε, δε, και σε γενικότερες δεσμεύσεις για ενίσχυση των διπλωματικών υπηρεσιών, που ωστόσο, όπως τόνισε, θα πρέπει να γίνουν πράξη.

«Το θέμα βίζας θα κρίνει το εάν θα υπάρξει επιτυχία», τόνισε από την πλευρά του ο κ. Elbers και σημείωσε ότι «υπάρχει αγορά, αλλά από τη βίζα θα κριθεί το εγχείρημα».

Και οι δύο πάντως τόνισαν ότι το ενδιαφέρον για τόνωση των διμερών σχέσεων είναι δεδομένο, κάτι που έχει και την «Πρωθυπουργική σφραγίδα», μια και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει επισκεφθεί ήδη την Ινδία, ενώ, πριν τρεις μήνες, τα στελέχη της ινδικής αεροπορικής επισκέφτηκαν, εν όψει του όλου εγχειρήματος, το Μέγαρο Μαξίμου.

Η σημασία της σύνδεσης

Με δεδομένη την αναπτυξιακή δυναμική της Ινδίας αλλά και της ευρύτερης περιοχής η κίνηση της Aegean, τόσο για το άνοιγμά της στην εκεί περιοχή, όσο και της ανάπτυξης συμμαχιών με την IndiGo, αποτελεί ένα σημαντικό στρατηγικό βήμα. Άλλωστε η IndiGo είναι η πρώτη αεροπορική εταιρεία της Ινδίας στις προτιμήσεις των επιβατών και η υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας (MoU) για την πραγματοποίηση πτήσεων κοινού κωδικού (codeshare) ( οι δύο αεροπορικές εταιρείες θα έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν πτήσεις στο δίκτυο της κάθε μίας) διευκολύνει την ελληνική αεροπορική στο να «πατήσει» με ασφάλεια στην “εξωτική” αυτή αγορά, διασφαλίζοντας ενίσχυση της συνδεσιμοτητας της με περιοχές της NA Ασίας αλλά και προσφέροντας πρόσβαση στους Ινδούς σε premium ταξιδιωτικούς προορισμούς της Ευρώπης και βέβαια της Ελλάδας.

Η νέα συνεργασία AEGEAN – IndiGo, μέσω συμφωνίας κοινού κωδικού (codeshare), αναμένεται να δώσει άμεση πρόσβαση της Ελλάδας σε μια «τεράστια και αχανή αγορά» τόνισε, χαρακτηριστικά, ο πρόεδρος της AEGEAN.Αντίστροφα, η IndiGo αποκτά πρόσβαση στο δίκτυο προορισμών της Aegean, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε γειτονικές χώρες, διευρύνοντας την εμβέλεια της συνεργασίας.

Η συμφωνία, παράλληλα, δίνει στρατηγικά, στην Ελλάδα τη δυνατότητα να λειτουργήσει ως «πρώτη πύλη» της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους Ινδούς ταξιδιώτες, ενισχύοντας παράλληλα τη θέση της ως κόμβου στη ΝΑ Ευρώπη.

Η δυναμική

Να σημειωθεί ότι η Ινδία είναι πλέον η 4η μεγαλύτερη οικονομία της υφηλίου, ενώ από το 2027 θα καταστεί η 3η μεγαλύτερη οικονομία πίσω από ΗΠΑ και Κίνα, διατηρώντας σήμερα ιλιγγιώδεις ρυθμούς ανάπτυξης ύψους 6,5% ετησίως! Το 0,5% των Ινδών έχει εισόδημα άνω των 53.000 ευρώ, κάτι που μεταφράζεται σε οκτώ εκατομμύρια πολίτες.

Η Ινδία έχει 150 φορές μεγαλύτερο πληθυσμό από την Ελλάδα, κάτι που μεταφράζεται σε τεράστιο ταξιδιωτικό δυναμικό: αν οι Έλληνες πραγματοποιούν περίπου 6 εκατ. ταξίδια ετησίως, οι Ινδοί μπορούν δυνητικά να φτάσουν τα 240 εκατομμύρια, ενώ σήμερα κάνουν λιγότερα από 30 εκατομμύρια.

Στο μεταξύ, η δυναμική της ινδικής αγοράς είναι εντυπωσιακή, ενώ η εταιρεία IndiGo η οποία ιδρύθηκε πριν από 19 χρόνια, έχει τρομερή ανάπτυξη και είναι μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αεροπορικές εταιρείες παγκοσμίως. Έχει φτάσει να πετάει με 400 αεροσκάφη, έχοντας παραγγείλει άλλα 900 για τα επόμενα χρόνια, ενώ κάνει 2.000 – 2.200 πτήσεις την ημέρα, συνδέοντας πάνω από 90 εσωτερικούς και 40 διεθνείς προορισμούς. Μεταφέρει πάνω από 120 εκατ. επιβάτες τον χρόνο, κατέχει το 60% της εγχώριας αγοράς, ενώ πετάει σε 92 πόλεις μέσα στην Ινδία, έχοντας μαζική εξάπλωση.

Όπως τόνισε χθες ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Πίτερ Ελμπερς, «περίπου 1,5 δισ. πολίτες ζουν σε απόσταση μικρότερη των 90 χιλιομέτρων από τις βάσεις της, γεγονός που μεταφράζεται σε τεράστιο πεδίο συνδεσιμότητας. Το Δελχί έχει 33 εκατ. κατοίκους, ενώ η Βομβάη 25 εκατ. κατοίκους, αριθμοί μεγάλοι, που μπορούν να ενισχύσουν το ταξιδιωτικό προϊόν προς την Αθήνα». Όπως ο ίδιος τόνισε, η απευθείας σύνδεση με την Αθήνα δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες, τόσο για ταξιδιώτες αναψυχής όσο και για επαγγελματίες ή φοιτητές, σε μια περίοδο που οι δεσμοί της Ινδίας με την Ευρώπη ενισχύονται.

Οι πτήσεις

Η IndiGo θα ξεκινήσει με έξι εβδομαδιαίες πτήσεις από το Δελχί προς Αθήνα. Από την πλευρά της, η AEGEAN θα εγκαινιάσει πέντε εβδομαδιαίες πτήσεις προς το Δελχί και τρεις προς τη Βομβάη τον Μάρτιο 2026. Ολες οι πτήσεις θα γίνονται με Airbus A321XLR.

Η Ινδία, με την ταχεία ανάπτυξη της αεροπορικής αγοράς της, θεωρείται από τις τέσσερις πιο αναπτυσσόμενες στον κόσμο. Μάλιστα ο κ. Βασιλάκης σημείωσε ότι εάν λυθεί και το θέμα της απευθείας σύνδεσης της Ινδίας με την Κίνα, που σήμερα δεν υφίσταται, θα αλλάξει ο παγκόσμιος αεροπορικός χάρτης.

Η συνεργασία μας με την AEGEAN, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην αποστολή μας να «δώσουμε φτερά» στην Ινδία και να ενισχύσουμε τη διεθνή συνδεσιμότητα, δήλωσε ο Pieter Elbers, Διευθύνων Σύμβουλος της IndiGo. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, οι επιβάτες μας θα μπορούν να βρίσκουν εύκολα ενιαία δρομολόγια σε ένα διευρυμένο, ολοκληρωμένο δίκτυο και των δύο εταιρειών, που περιλαμβάνει τα νησιά της Ελλάδας και άλλους ευρωπαϊκούς προορισμούς.

Η συμφωνία αυτή επεκτείνει το αποτύπωμα της AEGEAN πέρα από την Ευρώπη, σε μία από τις πιο δυναμικές αγορές του κόσμου, ενισχύοντας τη γέφυρα ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ινδία. Αξιοποιώντας το εκτεταμένο δίκτυο της IndiGo στην Ινδία και τη Νότια Ασία, σε συνδυασμό με την ισχυρή παρουσία της AEGEAN στην Ελλάδα και την Ευρώπη, προσφέρουμε στους επιβάτες μας περισσότερες επιλογές, ευκολία και απρόσκοπτη ταξιδιωτική εμπειρία., τόνισε από την πλευρά του ο κ. Βασιλάκης.

Ο ΔΑΑ

Με βάση, δε, όσα αναφέρει στην ανακοίνωσή της η διοίκηση του Διεθνούς Αεροδρομίου Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» με αφορμή την συνάντηση που είχε ο CEO του ΔΑΑ Γιάννης Παράσχης με τον κ. Elbers λίγο πριν την υπογραφή του μνημονίου με την Aegean, η IndiGo, οι πτήσεις προς την Αθήνα θα προσφέρουν εύκολη πρόσβαση στα δημοφιλή ελληνικά νησιά, όπως η Σαντορίνη, η Μύκονος και η Κρήτη, καθώς και σε άλλες περιφερειακές ευρωπαϊκές πόλεις.

«Η νέα σύνδεση υπόσχεται να αποτελέσει σημαντικό καταλύτη για την αυξανόμενη τουριστική κίνηση αναψυχής, καθώς και για τον τουρισμό MICE και γάμων μεταξύ των δύο χωρών, ενώ ταυτόχρονα θα ενισχύσει περαιτέρω το αποτύπωμα της IndiGo στην Ευρώπη», αναφέρει ο ΔΑΑ.

Με στόλο άνω των 400 αεροσκαφών, η ινδική αεροπορική εταιρεία πραγματοποιεί περίπου 2.200+ καθημερινές πτήσεις, συνδέοντας πάνω από 90 εγχώριους και 40 διεθνείς προορισμούς, εισήγαγε 58 αεροσκάφη το 2024 και υποδέχτηκε περισσότερους από 118 εκατομμύρια πελάτες στο οικονομικό έτος 2025. Η IndiGo βραβεύτηκε επίσης ως η «Καλύτερη Αεροπορική Εταιρεία στην Ινδία και τη Νότια Ασία» από τη Skytrax στα World Airline Awards 2025.

Η τουριστική κίνηση

Αναφορικά με την τουριστική κίνηση στι περιθώριο της εκδήλωσης με την Indigo, ο πρόεδρος της AEGEAN αμφισβήτησε τον ισχυρισμό ότι «ένας στους δύο Έλληνες δεν μπορεί να πάει διακοπές». Όπως είπε, «τα αεροπλάνα μας δεν γεμίζουν μόνο με ξένους. Η παράταση της σεζόν οφείλεται και στους Έλληνες που ταξιδεύουν περισσότερο». Έφερε ως παράδειγμα τη Μύκονο, όπου το 2025 καταγράφηκε ρεκόρ Ελλήνων επισκεπτών λόγω της μείωσης τιμών στα ξενοδοχεία.

Νέοι προορισμοί

Στο μεταξύ η Aegean επενδύει στα νέα αεροσκάφη όχι μόνο για τις δύο ινδικές πόλεις, αλλά και ως βάση για περαιτέρω επέκταση σε μακρινούς προορισμούς. Στόχος της αεροπορικής, που αναμένει ο πρώτος χρόνος λειτουργίας του δρομολογίου από και προς την Ινδία να λειτουργήσει ως στάδιο ωρίμανσης της γραμμής, είναι να «ανοίξει» φτερά και προς άλλες μακρινές «πολιτείες», με προμήθειες σταδικά και άλλων A321neo XLR. Όπως έχει τονίσει ο κ. Βασιλάκης, ένας από τους νέους προορισμούς ενδέχεται να είναι το Κέιπ Τάουν της Νότιας Αφρικής, αλλά αυτό θα το δούμε από το ‘27-’28 και μετά». Εκτός του Κέιπ Τάουν, σταδιακά από το 2027 – 2028 θα εξεταστεί και η δυνατότητα πραγματοποίησης περισσότερων, νέων, μακρινών δρομολογίων προς προορισμούς, όπως η Μπανγκαλόρ στην Ινδία, οι Σεϋχέλλες, οι Μαλδίβες, το Ναϊρόμπι, το Αλμάτι και το Λάγος διαφοροποιώντας ενδεχομένως εποχικά τις επιλογές για να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν επιχειρησιακά.

Προς ώρας, πάντως, η Aegean ενισχύει το δίκτυο δρομολογίων της από περιφερειακά αεροδρόμια, όπως της Θεσσαλονίκης και του Ηρακλείου. Ήδη, τρέχει η σύνδεση Ηράκλειο – Μόναχο αλλά επίκειται και η σύνδεση του αεροδρομίου «Μακεδονία» με την Πράγα, αλλά και η προσθήκη κι άλλων τέτοιων προορισμών.

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