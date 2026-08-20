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Σε υψηλό 12μήνου η τιμή της ζάχαρης – «Άλμα» άνω του 20% τον Αύγουστο
Ειδήσεις
16:20 - 20 Αυγ 2026

Σε υψηλό 12μήνου η τιμή της ζάχαρης – «Άλμα» άνω του 20% τον Αύγουστο

Reporter.gr Newsroom
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Η τιμή της ζάχαρης σκαρφάλωσε σε υψηλό άνω του ενός έτους, καθώς ενισχύεται η ζήτηση από την Ινδία, την ώρα που εντείνονται οι προσδοκίες ότι το Νέο Δελχί ενδέχεται να προχωρήσει σε μείωση ή ακόμη και κατάργηση των εισαγωγικών δασμών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι περιορισμένες διαθέσιμες ποσότητες στην εγχώρια αγορά.  

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, Ινδοί αξιωματούχοι εξετάζουν προτάσεις για την αναθεώρηση του 100% δασμού στις εισαγωγές ζάχαρης, με στόχο την ενίσχυση της προσφοράς στο εσωτερικό. Οι σχετικές συζητήσεις έχουν ήδη προκαλέσει αυξημένο ενδιαφέρον από την πλευρά των αγοραστών, ενισχύοντας την ανησυχία ότι η αγορά αντιμετωπίζει περιορισμένη προσφορά.

Ο Rahil Shaikh, διευθύνων σύμβουλος της MEIR Commodities India, ανέφερε ότι παραγωγοί ζάχαρης έχουν ήδη αρχίσει να εκδηλώνουν ενδιαφέρον για αγορές, ενόψει του ενδεχομένου να μειωθούν οι δασμοί στις εισαγωγές.

Την ίδια στιγμή, η ζήτηση για ακατέργαστη ζάχαρη έχει κάνει αισθητή την παρουσία της στην Ινδία. Ο Arnaud Lorioz, διευθύνων σύμβουλος της γαλλικής χρηματιστηριακής Deepcore, σημείωσε ότι τις τελευταίες ημέρες έχουν καταγραφεί αιτήματα για φορτία ακατέργαστης ζάχαρης με προορισμό τη δυτική ακτή της χώρας, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για πραγματική ζήτηση και όχι για κερδοσκοπικές κινήσεις.

Στις αγορές εμπορευμάτων, τα συμβόλαια ακατέργαστης ζάχαρης στη Νέα Υόρκη ενισχύθηκαν έως και 2,5%, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάιο του 2025, πριν περιορίσουν μέρος των κερδών τους. Από την αρχή του Αυγούστου, η άνοδος ξεπερνά το 20%. Παράλληλα, τα συμβόλαια λευκής ζάχαρης στο Λονδίνο σημείωσαν άνοδο έως και 4,1%.

Στην άνοδο των τιμών έχουν συμβάλει και οι ανησυχίες για την επίδραση του φαινομένου El Niño στις σοδειές της Ασίας. Παράλληλα, οι βροχοπτώσεις στη Βραζιλία, οι οποίες κινήθηκαν πάνω από τα συνηθισμένα επίπεδα, δημιούργησαν πρόσφατα προβλήματα στην επεξεργασία του ζαχαροκάλαμου. Η Βραζιλία αποτελεί τον μεγαλύτερο εξαγωγέα ζάχαρης παγκοσμίως.

Ο Claudiu Covrig, επικεφαλής αναλυτής της Covrig Analytics, εκτιμά ότι η Ινδία αποτελεί αυτή τη στιγμή τον σημαντικότερο παράγοντα που μπορεί να επηρεάσει άμεσα την αγορά. Σύμφωνα με την εκτίμησή του, η ινδική κυβέρνηση ενδέχεται να συνεχίσει να χρησιμοποιεί την πιθανότητα εισαγωγών ως μοχλό πίεσης προς τις μονάδες παραγωγής, ώστε να διαθέσουν μέρος των αποθεμάτων τους, χωρίς να προχωρήσει άμεσα σε μεγάλης κλίμακας αγορές από το εξωτερικό.

Η Ινδία, η οποία αποτελεί παράλληλα τον μεγαλύτερο καταναλωτή ζάχαρης στον κόσμο, ανακοίνωσε την Τετάρτη νέα μέτρα για τα αποθέματα. Συγκεκριμένα, από την 1η Σεπτεμβρίου και για διάστημα τριών μηνών, περιορίζεται η ποσότητα ζάχαρης που επιτρέπεται να διατηρούν οι μεγάλοι καταναλωτές. Αντίστοιχους περιορισμούς στις ποσότητες αποθεμάτων είχαν επιβάλει νωρίτερα οι ινδικές αρχές και στους εμπόρους ζάχαρης.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Lorioz, το Νέο Δελχί εξακολουθεί να αποδίδει την άνοδο των εγχώριων τιμών κυρίως στη συσσώρευση αποθεμάτων και όχι σε πραγματική έλλειψη ζάχαρης. Όπως επισημαίνει, όμως, οι περιορισμοί στα αποθέματα δεν μπορούν από μόνοι τους να αυξήσουν την προσφορά. Εάν οι τιμές παραγωγού δεν υποχωρήσουν τον Σεπτέμβριο, τότε το επιχείρημα ότι η άνοδος οφείλεται αποκλειστικά στη συσσώρευση αποθεμάτων θα γίνει δυσκολότερο να υποστηριχθεί.

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