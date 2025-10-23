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Ελληνικός Χρυσός: Μια «Δωρεά ζωής» στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής
ΜΕΤΑΛΛΑ
10:44 - 23 Οκτ 2025

Ελληνικός Χρυσός: Μια «Δωρεά ζωής» στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής

Reporter.gr Newsroom
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Νέος υπερσύγχρονος εξοπλισμός ΜΕΘ συνολικής αξίας άνω των 400.000 ευρώ και χρηματοδότηση μελετών ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου

Μια από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις των τελευταίων ετών στον τομέα της δημόσιας υγείας στη Χαλκιδική αποτελεί η δωρεά νέου, υπερσύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής από την Ελληνικός Χρυσός, στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της εταιρείας.

Η δωρεά, συνολικής αξίας 401.322,60 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), αφορά την πλήρη ανανέωση του εξοπλισμού της ΜΕΘ και περιλαμβάνει αναπνευστήρες τελευταίας τεχνολογίας τύπου Evita V800, ηλεκτρικές κλίνες βαρέως πασχόντων με αερόστρωμα Total Care, καθώς και monitors ζωτικών παραμέτρων. Πρόκειται για συστήματα αιχμής που ενισχύουν ουσιαστικά τις δυνατότητες της μονάδας να ανταποκρίνεται στις αυξανόμενες ανάγκες του νομού, ειδικά κατά τους θερινούς μήνες όταν και σημειώνεται ραγδαία αύξηση του πληθυσμού της περιοχής λόγω τουριστικής περιόδου.

Η παράδοση και εγκατάσταση του εξοπλισμού, καθώς και η σχετική εκπαίδευση του υγειονομικού προσωπικού ολοκληρώθηκε πριν λίγες ημέρες, σηματοδοτώντας και τυπικά την ουσιαστική αναβάθμιση της ΜΕΘ του νοσοκομείου Χαλκιδικής, εξασφαλίζοντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας σε ολόκληρο το νομό.

Παράλληλα με τον εξοπλισμό της ΜΕΘ, η Ελληνικός Χρυσός έχει αναλάβει τη χρηματοδότηση των μελετών ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης τμημάτων του παλαιού κτιρίου του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής, συνολικής επιφάνειας 10.000 τ.μ. Το έργο περιλαμβάνει την ανακαίνιση θαλάμων και βοηθητικών χώρων, την αντικατάσταση ανελκυστήρων, τον εκσυγχρονισμό των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, καθώς και την εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας και προσβασιμότητας ΑμεΑ, με στόχο τη συνολική βελτίωση των υποδομών.

Οι δύο αυτές παρεμβάσεις στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής, εντάσσονται στο ευρύτερο πρόγραμμα κοινωνικών επενδύσεων της Ελληνικός Χρυσός, συνολικού ύψους 80 εκατ. δολαρίων, το οποίο υλοποιείται σε βάθος 20ετίας και το οποίο εστιάζει στρατηγικά σε πέντε βασικούς πυλώνες: Υγεία και Μέριμνα για τις ευπαθείς ομάδες, Εκπαίδευση και Στήριξη της νέας γενιάς, Ισότητα & Συμπερίληψη, Περιβαλλοντική Προστασία & Κλιματική αλλαγή και Παράλληλη Οικονομική Ανάπτυξη.

Μέσω τέτοιων πρωτοβουλιών, η Ελληνικός Χρυσός επιβεβαιώνει τη σταθερή της δέσμευση να συμβάλλει ουσιαστικά και με μακροπρόθεσμο ορίζοντα στην ενίσχυση της δημόσιας υγείας, της κοινωνικής συνοχής και της βιώσιμης ανάπτυξης της Χαλκιδικής.

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