Νέος ενεργειακός πόλεμος: Οι κυρώσεις Τραμπ στη ρωσική πετρελαϊκή βιομηχανία δοκιμάζουν Ινδία και Κίνα

Η απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να επιβάλουν κυρώσεις στις δύο μεγαλύτερες ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες απειλεί να διαταράξει τη ροή ενέργειας που συνδέει τη Μόσχα με τους σημαντικότερους πελάτες της στην Ασία – χωρίς όμως να προκαλέσει άμεσο σοκ στην προσφορά, σύμφωνα με ειδικούς του κλάδου που μίλησαν στο CNBC.

Την Τετάρτη (22/10), το αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών επέβαλε κυρώσεις στις εταιρείες Rosneft και Lukoil, επικαλούμενο την «έλλειψη σοβαρής δέσμευσης» της Μόσχας να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Οι κυρώσεις στοχεύουν στο να «υπονομεύσουν» την ικανότητα του Κρεμλίνου να χρηματοδοτεί τον πόλεμο, αναφέρει το υπουργείο, προειδοποιώντας πως ενδέχεται να ακολουθήσουν και νέα μέτρα.

Η κυβέρνηση όρισε την 21η Νοεμβρίου ως προθεσμία για τον τερματισμό των συναλλαγών, δίνοντας έτσι στις εταιρείες σχεδόν έναν μήνα για να ολοκληρώσουν ή να ακυρώσουν τις υπάρχουσες συμφωνίες τους με τη Rosneft και τη Lukoil. Αυτό φαίνεται να έχει σχεδιαστεί ώστε να αποφευχθεί άμεσο χάος στις αγορές πετρελαίου, ενώ παράλληλα αυξάνει την πίεση στη Ρωσία, δήλωσε ο Μπομπ ΜακΝάλι, πρόεδρος της Rapidan Energy Group.

Μερίδιο της Ρωσίας στις εξαγωγές πετρελαίου

Όπως μας υπενθυμίζει το CNBC, οι Rosneft και Lukoil αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ήμισυ των πάνω από 4 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως των ρωσικών εξαγωγών αργού πετρελαίου — όγκοι που τα τελευταία δύο χρόνια έχουν βρει σταθερή ζήτηση στις ασιατικές αγορές μετά την επιβολή του ανώτατου ορίου τιμής των 60 δολαρίων από τη Δύση στα τέλη του 2022, σύμφωνα με στοιχεία της Vanda Insights.

Η Κίνα εισήγαγε περίπου 2 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως ρωσικού πετρελαίου τον Σεπτέμβριο, ενώ η Ινδία αγόρασε γύρω στα 1,6 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως.

«Πρόκειται για μια πιθανή πολύ σημαντική κλιμάκωση», δήλωσε η Μουγιού Σου, ανώτερη αναλύτρια αργού πετρελαίου στην εταιρεία δεδομένων Kpler. «Οι κυρώσεις του Τραμπ στη Rosneft και τη Lukoil θα έχουν σημαντικές επιπτώσεις στις ρωσικές θαλάσσιες εξαγωγές αργού, ενδεχομένως ωθώντας τους μεγάλους αγοραστές να μειώσουν ή ακόμη και να διακόψουν τις αγορές τους στο άμεσο μέλλον», πρόσθεσε.

Επιπτώσεις στην Ινδία και την Κίνα

Στην Ινδία, οι κυρώσεις αναμένεται να πλήξουν αρκετά διυλιστήρια που εξαρτώνται άμεσα από τη ρωσική προσφορά. Σύμφωνα με στοιχεία της Kpler, μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι κρατικές εταιρείες Indian Oil, Bharat Petroleum, Hindustan Petroleum, καθώς και ιδιωτικοί κολοσσοί όπως οι Reliance Industries, HPCL-Mittal Energy Ltd. και ONGC.

Η Rosneft κατέχει σχεδόν 50% της Nayara Energy Ltd., που διαχειρίζεται το μεγάλο διυλιστήριο Vadinar στο Γκουτζαράτ — γεγονός που σημαίνει ότι η εταιρεία ίσως δυσκολευτεί όχι μόνο στην προμήθεια αργού, αλλά και στη διάθεση των προϊόντων της.

Τα ινδικά κρατικά διυλιστήρια ήδη εξετάζουν τα έγγραφά τους για τις ρωσικές προμήθειες, ώστε να επιβεβαιώσουν ότι δεν προέρχονται άμεσα από τις Rosneft ή Lukoil, σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters.

«Η Ινδία πιθανότατα θα χρειαστεί να εγκαταλείψει τις θαλάσσιες συμφωνίες της, ενώ οι ροές μέσω αγωγών προς την Κίνα ενδέχεται να συνεχιστούν», δήλωσε η αναλύτρια της Vortexa, Έμμα Λι.

Και οι κινέζοι διυλιστές θα χρειαστεί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, υπογράμμισαν οι ειδικοί. Όλες οι κρατικές επιχειρήσεις θα αποφύγουν φορτία που συνδέονται με τη Rosneft και τη Lukoil, είπε η Σου.

Η China National Petroleum Corporation (CNPC) έχει συμφωνίες με τη Rosneft για προμήθειες μέσω αγωγών, αλλά όχι για θαλάσσιο αργό, σύμφωνα με τη Vortexa.

«Δεν αναμένω πλήρη διακοπή των ρωσικών ροών, αλλά μια προσωρινή παύση είναι αναπόφευκτη», πρόσθεσε η Σου.

Στόχος: μείωση κερδών της Μόσχας, όχι πλήρης διακοπή

Οι κυρώσεις σημαίνουν ότι οι αγοραστές θα πρέπει να βρουν νέους τρόπους μεταφοράς και πληρωμής αυτών των φορτίων, κάτι που συνεπάγεται επιπλέον κόστος και γραφειοκρατία — ακριβώς ό,τι επιδιώκουν οι ΗΠΑ: να μειώσουν τα έσοδα της Μόσχας χωρίς να σταματήσουν εντελώς τις εξαγωγές, εξήγησε ο ΜακΝάλι.

Οι Indian Oil, Bharat Petroleum, Hindustan Petroleum, ONGC, Reliance Industries και CNPC δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα του CNBC για σχολιασμό.

«Οι ΗΠΑ δεν μπορούν να δείχνουν σαν “χάρτινος τίγρης”»

Η Βαντάνα Χάρι, ιδρύτρια της Vanda Insights, τόνισε ότι η Ουάσιγκτον δεν μπορεί να επιτρέψει να φανεί αδύναμη σε μια τόσο υψηλού προφίλ υπόθεση.

Κατά τους ενεργειακούς αναλυτές, Κίνα και Ινδία δεν θα έχουν πολλές επιλογές και θα στραφούν κυρίως προς τις ΗΠΑ και τον OPEC.

«Υπάρχει διαθέσιμη παραγωγική ικανότητα στον OPEC, ειδικά στη Σαουδική Αραβία», σημείωσε ο Τζον Κίλνταφ της Again Capital, «αλλά η αυξημένη ζήτηση για μη κυρώσιμο πετρέλαιο θα ανεβάσει τις τιμές».

Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν περίπου 5% μετά την ανακοίνωση του Τραμπ, προτού περιορίσουν τα κέρδη τους. Το Brent ενισχύθηκε κατά 3,71% στα 64,91 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 3,93% στα 60,8 δολάρια.

Η Χάρι πρόσθεσε πως η εναλλακτική για Κίνα και Ινδία είναι κυρίως περισσότερο μεσανατολικό αργό.

Οι νέες κυρώσεις διαφέρουν ριζικά από το προηγούμενο σύστημα ανώτατου ορίου τιμής της G7, που επέτρεπε τη ροή ρωσικού πετρελαίου εφόσον πωλούνταν κάτω από τα 60 δολάρια το βαρέλι.

«Αυτό τώρα φαίνεται να σημαίνει ότι δεν μπορείς να αγοράσεις ρωσικό πετρέλαιο σε καμία τιμή», δήλωσε ο Κίλνταφ. «Πρόκειται για πλήρη απαγόρευση».

«Είναι μια υπόθεση με το υψηλότερο δυνατό προφίλ – και η Ουάσιγκτον δεν μπορεί να ρισκάρει να φαίνεται αδύναμη», κατέληξε η Χάρι.

«Το μεγάλο ερώτημα, όμως, είναι αν οι κυρώσεις αυτές θα διατηρηθούν… Μία τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ–Πούτιν θα μπορούσε να ανατρέψει τα πάντα μέσα σε μια στιγμή».