ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Καραβίας: Η Eurobank επενδύει στη νέα γενιά μέσα από την εκπαίδευση και τη σύνδεσή της με την παραγωγή
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
12:02 - 21 Ιουλ 2026

Καραβίας: Η Eurobank επενδύει στη νέα γενιά μέσα από την εκπαίδευση και τη σύνδεσή της με την παραγωγή

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Τη σημασία της μεγάλης πρωτοβουλίας των τεσσάρων συστημικών τραπεζών για την αναβάθμιση των ελληνικών πανεπιστημίων αναδεικνύει ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, Φωκίων Καραβίας, σε επιστολή του προς το προσωπικό της τράπεζας, με αφορμή τη δωρεά ύψους 160 εκατ. ευρώ για το ΕΚΠΑ, το ΕΜΠ και το ΑΠΘ.

Η επιστολή του κ. Καραβία:

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Την Παρασκευή 17 Ιουλίου ανακοινώθηκε, παρουσία του Πρωθυπουργού μια ακόμη μείζονος εμβέλειας χορηγική πρωτοβουλία των τραπεζών στον χώρο της εκπαίδευσης. Η Eurobank, σε συνεργασία με τις άλλες τρεις συστημικές τράπεζες, θα διαθέσουμε συνολικά 160 εκατομμύρια ευρώ για την αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών στα σημαντικότερα και αρχαιότερα ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα: το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης.

Ιστορικά, αλλά και σήμερα, τα τρία αυτά ιδρύματα αποτελούν το θεμέλιο και τον κανόνα για την επιστημονική έρευνα και την ακαδημαϊκή διδασκαλία στη χώρα μας. Ωστόσο, για πολλά χρόνια, η εικόνα τους μaς πλήγωνε. Ήταν αναντίστοιχη με τη διαδρομή τους, με τις προσδοκίες των φοιτητών και του διδακτικού προσωπικού, με τις απαιτήσεις της σύγχρονης εκπαίδευσης και, κάποτε, προσβλητική για όλη την κοινωνία, που εύλογα τα αντιμετωπίζει ως φάρους γνώσης και καθολικό πρότυπο. Με αυτή τη σκέψη, καθώς ένα νέο τοπίο διαμορφώνεται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και μαζί μια νέα αντίληψη στην ελληνική κοινωνία για τον ρόλο της, αποφασίσαμε να στηρίξουμε την άμεση και ριζική αναβάθμιση ορισμένων κτιρίων που στεγάζουν τις δραστηριότητες του ΕΜΠ, του ΕΚΠΑ και του ΑΠΘ.

Συγκεκριμένα, όσον αφορά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, η δωρεά είναι η υψηλότερη των τελευταίων δεκαετιών και περιλαμβάνει την εκπόνηση μελετών και εργασιών για να ανακαινιστούν οι κτιριακές υποδομές που χρησιμοποιούνται καθημερινά από 100.000 φοιτητές, φοιτήτριες και προσωπικό του Ιδρύματος. Παράλληλα, η δωρεά περιλαμβάνει την ανακαίνιση φοιτητικών εστιών στο ΑΠΘ, με παράλληλη αναβάθμιση αμφιθεάτρων και κοινόχρηστων χώρων, καθώς και την ανακαίνιση του εμβληματικού κτιρίου Γκίνη στο ΕΜΠ. Ειδικά το τελευταίο συνδέεται και με μια ευρύτερη αστική ανάπλαση της περιοχής που φιλοξενεί το Αρχαιολογικό Μουσείο και το ιστορικό κτίριο του ΕΜΠ.

Με τον τρόπο αυτό, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες ολοκληρώνουν ένα πλήρες φάσμα δράσεων για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Όπως ξέρετε, χρηματοδοτούμε από κοινού το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» για την ανακαίνιση και αναβάθμιση των κτιρίων των δημόσιων σχολείων σε όλη την Ελλάδα, νηπιαγωγείων, δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων, γενικών και επαγγελματικών. Δεν ξεχνάμε ότι οι μεγάλοι ευεργέτες ήταν εκείνοι που στήριξαν τη θεμελίωση της εκπαίδευσης και της Παιδείας, παράλληλα με τη θεμελίωση του ελληνικού κράτους. Βλέπουμε την ποιοτική δημόσια εκπαίδευση ως βασική προϋπόθεση μιας μακροπρόθεσμα βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής ευημερίας και ανταποκρινόμαστε στην ευθύνη που αντιστοιχεί στον ιδιωτικό τομέα για τη στήριξή της. Το συνολικό ύψος των δύο αυτών δωρεών ξεπερνά το μισό δισεκατομμύριο ευρώ. Δεν υπάρχει προηγούμενο στο εύρος της στήριξης των δημόσιων εκπαιδευτηρίων κάθε βαθμίδας και δεν υπάρχει προηγούμενο τέτοιου ύψους πρωτοβουλίας εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Για τη Eurobank, υπάρχει ένα παραπάνω κίνητρο. Η προοπτική της νέας γενιάς, μέσα από την εκπαίδευση και τη σύνδεσή της με την παραγωγική διαδικασία, είναι η κεντρική ιδέα της κοινωνικής μας δράσης. Με πλήθος πρωτοβουλιών που συνεχίζουμε σταθερά επί χρόνια και άλλες που αναλαμβάνουμε και πολλαπλασιάζουν το αποτύπωμα της παρέμβασής μας. Από τη βράβευση των αριστούχων κάθε λυκείου στην Ελλάδα, δημόσιου ή ιδιωτικού, για τις επιδόσεις τους στις εισαγωγικές εξετάσεις, μέχρι τα προγράμματα γλωσσομάθειας των Πομάκων στη Θράκη σε συνεργασία με το Κολλέγιο Ανατόλια, και από το πρώτο μεταπτυχιακό στην Τεχνητή Νοημοσύνη για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό, σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο, μέχρι τα ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα του Πανεπιστημίου Johns Hopkins για ταλαντούχα παιδιά, κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας για προώθηση των ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση, με αξιοκρατία, αναγνώριση της αριστείας και καθολική προσβασιμότητα στις καλύτερες δυνατές εκπαιδευτικές υπηρεσίες.

Στη Eurobank, πολλοί από εμάς ξεκινήσαμε τη διαδρομή μας από τα δημόσια πανεπιστήμια - και δεν το λησμονούμε. Επιστρέφουμε για να προσφέρουμε ένα αντίδωρο για όσα μaς έδωσε η φοίτησή μας. Υπάρχει μια φράση που σε πολλές γλώσσες χρησιμοποιείται για το Πανεπιστήμιο από όπου καθένας σπούδασε: alma mater, που σημαίνει «μητέρα-τροφός». Το αισθανόμαστε βαθιά και, προσωπικά, με διακατέχει ιδιαίτερη συγκίνηση για το γεγονός ότι μέρος της δωρεάς αφορά το ΕΜΠ, του οποίου είμαι απόφοιτος. Πιστεύω πως όλοι οι εργαζόμενοι στη Eurobank αισθανόμαστε ικανοποίηση και υπερηφάνεια που η επαγγελματική μας αφοσίωση και η καθημερινή μας προσπάθεια επιτρέπουν πια στην Τράπεζα να αναλαμβάνει τέτοιας εμβέλειας πρωτοβουλίες. Έτσι βλέπουμε τη δουλειά μας, έτσι βλέπουμε το μέλλον της χώρας μας και γι’ αυτό θα συνεχίσουμε με τις ίδιες αρχές και στην ίδια κατεύθυνση.

Εύχομαι σε όλους, στις οικογένειες και στους ανθρώπους σας, καλό και ξεκούραστο καλοκαίρι.

Φωκίων Καραβίας
Διευθύνων Σύμβουλος

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΣΠ: Στο επίκεντρο της οικονομικής πολιτικής το εμπόριο - Γόνιμος ο διάλογος με Μαρκόπουλο
Επιχειρήσεις

ΕΣΠ: Στο επίκεντρο της οικονομικής πολιτικής το εμπόριο - Γόνιμος ο διάλογος με Μαρκόπουλο

ΥΠΕΘΑ: Ξεκίνησε η Γ΄ φάση του οικιστικού προγράμματος με έργα άνω των €60 εκατ.
Πολιτική

ΥΠΕΘΑ: Ξεκίνησε η Γ΄ φάση του οικιστικού προγράμματος με έργα άνω των €60 εκατ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Goldman Sachs «ψηφίζει» ελληνικές τράπεζες: Νέες τιμές στόχοι και ισχυρότερο story κερδοφορίας
Αναλύσεις

Goldman Sachs «ψηφίζει» ελληνικές τράπεζες: Νέες τιμές στόχοι και ισχυρότερο story κερδοφορίας

Eurobank: Επαναγορά 2,9 εκατ. ιδίων μετοχών με κόστος 12,3 εκατ. ευρώ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Eurobank: Επαναγορά 2,9 εκατ. ιδίων μετοχών με κόστος 12,3 εκατ. ευρώ

Δωρεά-μαμούθ €160 εκατ. από τις συστημικές τράπεζες για την αναβάθμιση κορυφαίων ΑΕΙ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Δωρεά-μαμούθ €160 εκατ. από τις συστημικές τράπεζες για την αναβάθμιση κορυφαίων ΑΕΙ

Ανδρουλάκης: Για μας, ισχυρή δημόσια Παιδεία σημαίνει ανοδική κοινωνική κινητικότητα, λιγότερες ανισότητες και περισσότερες ευκαιρίες
Πολιτική

Ανδρουλάκης: Για μας, ισχυρή δημόσια Παιδεία σημαίνει ανοδική κοινωνική κινητικότητα, λιγότερες ανισότητες και περισσότερες ευκαιρίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
21/07/2026 - 12:16

Πολάκης: «Ντροπή και Αίσχος» η θέση της ΕΛΑΣ για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια

Επιχειρήσεις
21/07/2026 - 12:12

Μπρατάκος: Ανάγκη για ρεαλιστικό χρόνο και μεταβατική περίοδο για το Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής

Ειδήσεις
21/07/2026 - 12:03

Μπαράζ καταγγελιών από την ΕΣΑμεΑ για αποκλεισμό ατόμων με αναπηρία από ελληνικές παραλίες

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
21/07/2026 - 12:02

Καραβίας: Η Eurobank επενδύει στη νέα γενιά μέσα από την εκπαίδευση και τη σύνδεσή της με την παραγωγή

Επιχειρήσεις
21/07/2026 - 11:54

ΕΣΠ: Στο επίκεντρο της οικονομικής πολιτικής το εμπόριο - Γόνιμος ο διάλογος με Μαρκόπουλο

Πολιτική
21/07/2026 - 11:51

ΥΠΕΘΑ: Ξεκίνησε η Γ΄ φάση του οικιστικού προγράμματος με έργα άνω των €60 εκατ.

Επιχειρήσεις
21/07/2026 - 11:49

ΤΕΡΝΑ: Νέα σύμβαση €380 εκατ. για σιδηροδρομικό έργο στη Ρουμανία

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
21/07/2026 - 11:40

Protergia Open: Ενέργεια χωρίς περιορισμούς

Επιχειρήσεις
21/07/2026 - 11:40

Η EOS Capital Partners και το Latsco Family Office επενδύουν στη Nova ICT

ΜΕΤΑΛΛΑ
21/07/2026 - 11:35

Η Eldorado Gold ανακοινώνει ένα σημαντικό ορόσημο: Πρώτη θραύση μεταλλεύματος στις Σκουριές

Ακίνητα
21/07/2026 - 11:25

Παράταση για τους κτηματολογικούς πίνακες σε Κρήτη και Βόρειο Αιγαίο

Το σκίτσο του ΚΥΡ
21/07/2026 - 11:24

Διορισμοί στο Δημόσιο

Ειδήσεις
21/07/2026 - 11:22

Πελοπόννησος: Στα εννέα τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς αιγοπροβάτων

Ειδήσεις
21/07/2026 - 11:09

Πιστοποίηση για το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Νομικής του Πανεπιστημίου Keele στην Ελλάδα

Ειδήσεις
21/07/2026 - 10:56

Έφυγε από τη ζωή ο συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης

Πολιτική
21/07/2026 - 10:53

Δημοσκόπηση Interview: Στο 26,8% η ΝΔ, σταθερά δεύτερη η ΕΛΑΣ – Ανεβαίνει ο Σαμαράς

Ειδήσεις
21/07/2026 - 10:50

Νέα ένταση Κίνας - Φιλιππίνων: Οι ΗΠΑ καταγγέλλουν «επικίνδυνες και επιθετικές ενέργειες»

Χρηματιστήρια
21/07/2026 - 10:47

Σε θετικό έδαφος οι ευρωαγορές με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή

Πολιτική
21/07/2026 - 10:35

Γιατί η Ελλάδα λέει «όχι» στις νέες κυρώσεις της ΕΕ κατά της Ρωσίας

Επιχειρήσεις
21/07/2026 - 10:27

ΕΣΕΕ: Συνάντηση αντιπροσωπείας με τον Δημήτρη Μαρκόπουλο

Ειδήσεις
21/07/2026 - 10:21

Νέα επίθεση σε δεξαμενόπλοιο στο Ορμούζ – Κλιμακώνεται η ανησυχία στη ναυτιλία

Ειδήσεις
21/07/2026 - 10:17

ifo/ TUM: Λιγότεροι από τους μισούς εργαζόμενους χαμηλής ειδίκευσης συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης από τις επιχειρήσεις

Σχόλια Αγοράς
21/07/2026 - 10:10

ΧΑ: Το γεωπολιτικό ρίσκο κρατά σε επιφυλακή τους επενδυτές

Αναλύσεις
21/07/2026 - 09:58

ΧΑ: Ανοικτό το ενδεχόμενο για κινήσεις προς ανοδική ή πτωτική κατεύθυνση του ΓΔ

Ειδήσεις
21/07/2026 - 09:55

Guardian: Μύθοι και αλήθειες για τους καύσωνες που πλήττουν την Ευρώπη και πώς αντιμετωπίζονται

Χρηματιστήρια
21/07/2026 - 09:40

Στα «πράσινα» τα ασιατικά χρηματιστήρια - Ισχυρά κέρδη σε Ιαπωνία και Νότια Κορέα

Ειδήσεις
21/07/2026 - 09:35

Πώς το «Κόμμα της Κατσαρίδας» έγινε η νέα φωνή της οργής των νέων στην Ινδία

Ειδήσεις
21/07/2026 - 09:18

Τραμπ: Είχαμε μια πολύ καλή συζήτηση με τον Μπέρναμ - Έχει πολλή δουλειά μπροστά του

Ναυτιλία
21/07/2026 - 09:10

«Αδειάζει» το Ορμούζ: Οι διελεύσεις πλοίων καταρρέουν και το πετρέλαιο απειλείται με νέο ράλι

Ειδήσεις
21/07/2026 - 09:04

Μέση Ανατολή: Ο πόλεμος απειλεί να βυθίσει την παγκόσμια οικονομία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ