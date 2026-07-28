ΑΑΔΕ: Διευκρινίσεις για υπόθεση μεταφοράς χρημάτων που επιστράφηκαν αυθημερόν

Διευκρινίσεις σχετικά με δημοσιεύματα που αφορούν απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) για μεταφορά χρηματικού ποσού, το οποίο επιστράφηκε την ίδια ημέρα, δίνει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Η Αρχή επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη υπόθεση αφορούσε ειδικά πραγματικά περιστατικά και δεν συνιστά γενικό κανόνα για όλες τις περιπτώσεις μεταφοράς χρημάτων μεταξύ προσώπων.

Ειδικότερα, η ΑΑΔΕ διευκρινίζει τα εξής: «Όπως αναφέρεται στη δημοσιοποιημένη απόφαση της ΔΕΔ, για τη μεταφορά ποσού €51.801, υποβλήθηκε δήλωση φόρου δωρεάς μέσω της εφαρμογής myProperty, τόσο από τον δωρητή όσο και από την δωρεοδόχο, από την εκκαθάριση της οποίας προέκυψε φόρος. Εν προκειμένω, λοιπόν, δεν υπήρξε απλά και μόνο μεταφορά ενός ποσού και επιστροφή στον αρχικό καταθέτη. Τα εμπλεκόμενα πρόσωπα υπέβαλαν και δήλωση φόρου δωρεάς, με αποτέλεσμα να μην υφίσταται ζήτημα πλάνης, όπως ισχυρίστηκε η φορολογούμενη.

Επισημαίνεται ότι με την παράδοση των χρημάτων συντελείται η δωρεά.

Επισημαίνεται ότι, με βάση τη νομοθεσία (άρθρο 95 παρ. 1 β΄ ν. 5219/2025) και τη σχετική εγκύκλιό μας (Ε. 2077/2022) σε περίπτωση ανάκλησης της χρηματικής δωρεάς με συμφωνία των μερών εντός πενταετίας από τη δωρεά, υπόκειται σε φόρο η αρχική δωρεά, αλλά δεν φορολογείται η συνεπεία της ανάκλησης αναμεταβίβαση του δωρηθέντος στον αρχικό δωρητή.

Συνεπώς, με βάση το νόμο, η αρχική δωρεά φορολογείται πάντοτε, εφόσον υποβληθεί δήλωση φόρου δωρεάς.

Η υπ αρ. 1544/2026, απόφαση της ΔΕΔ, που έκρινε επί του θέματος αυτού είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ, όπου δημοσιεύονται όλες οι αποφάσεις της υπηρεσίας αυτής».

Τι αφορούσε η υπόθεση

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρέθηκε τραπεζική μεταφορά ποσού 51.801 ευρώ, η οποία πραγματοποιήθηκε μεταξύ δύο προσώπων και επιστράφηκε στον αρχικό αποστολέα λίγες ώρες αργότερα.

Με την απόφαση ΔΕΔ 1544/2026, κρίθηκε ότι η συγκεκριμένη μεταφορά εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται ως φορολογητέα δωρεά για φορολογικούς σκοπούς, παρά το γεγονός ότι το ποσό επέστρεψε την ίδια ημέρα στον λογαριασμό από τον οποίο είχε αποσταλεί.

Η φορολογούμενη υποστήριξε ότι η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε εκ παραδρομής, καθώς, όπως ανέφερε, υπήρξε λάθος κατά την εκτέλεση της τραπεζικής πράξης και οι εμπλεκόμενοι είχαν σκοπό να πραγματοποιήσουν διαφορετική μεταφορά χρημάτων. Για τον λόγο αυτό ζήτησε από τη φορολογική διοίκηση να θεωρηθεί ότι η πράξη δεν είχε ουσιαστικά φορολογικές συνέπειες, λόγω της άμεσης επιστροφής του ποσού.

Ωστόσο, η ΔΕΔ απέρριψε την προσφυγή, κρίνοντας ότι η απλή επίκληση πλάνης δεν αρκεί από μόνη της για να ακυρώσει τις φορολογικές συνέπειες μιας συναλλαγής που έχει πραγματοποιηθεί.

Σημειώνεται ότι για τη συγκεκριμένη μεταφορά είχε ήδη υποβληθεί δήλωση φόρου δωρεάς μέσω της πλατφόρμας myProperty, με αποτέλεσμα, μετά την εκκαθάριση, να προκύψει σχετική φορολογική υποχρέωση.

Η φορολογούμενη επανήλθε στη συνέχεια ζητώντας την ακύρωση της επιβάρυνσης, επικαλούμενη ότι η επιστροφή των χρημάτων την ίδια ημέρα αποδεικνύει πως δεν υπήρξε πραγματική δωρεά. Η φορολογική διοίκηση, ωστόσο, έκρινε ότι η αρχική μεταφορά αποτελεί το κρίσιμο γεγονός για τη φορολογική αντιμετώπιση της υπόθεσης.