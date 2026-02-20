Εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης των συνεργαζόμενων παραγωγών της Μπάρμπα Στάθης

Επισημαίνοντας την αξία που δίνει στον πρωτογενή τομέα, η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ υλοποίησε για ακόμη μία χρονιά, εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης για τους συνεργαζόμενους παραγωγούς της.

Οι εκπαιδεύσεις έλαβαν χώρα στις πέντε βασικές καλλιεργητικές περιοχές, όπου η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ διατηρεί σταθερές συνεργασίες, όπως το Αμύνταιο Φλώρινας, η Χάλκη Λάρισας, η Απολλωνία Θεσσαλονίκης, το Κιλκίς και τα Γιαννιτσά Πέλλας. Τις εκπαιδεύσεις ανέλαβαν οι ίδιοι οι γεωπόνοι της εταιρείας, μεταφέροντας εξειδικευμένη γνώση και πρακτική εμπειρία πάνω σε κρίσιμα ζητήματα της αγροτικής παραγωγής. Το πρόγραμμα κάλυψε θεματικές όπως η διαχείριση της ανεπιθύμητης βλάστησης και η ενδυνάμωση των καλλιεργειών, η εφαρμογή πρακτικών αναγεννητικής γεωργίας που ανανεώνουν τη γη, καθώς και η μετάβαση σε νέες τεχνολογίες που αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο πρωτογενής τομέας.

«Στεκόμαστε δίπλα στον πρωτογενή τομέα με πράξεις που δείχνουν σεβασμό και σταθερότητα. Μαζί με τους παραγωγούς μας χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης που αντέχουν στον χρόνο, γιατί πιστεύουμε ότι το μέλλον της αγροδιατροφής καθορίζεται από τη συνεργασία και τη συνέπεια. Επενδύουμε όχι μόνο στην παραγωγή, αλλά και στους ανθρώπους της, στηρίζοντας τη νέα γενιά Ελλήνων αγροτών μέσα από εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες και υποτροφίες σπουδών που καλλιεργούν εφόδια για το αύριο.» δήλωσε ο κ. Γιάννης Νάκας, υπεύθυνος του Γεωπονικού τμήματος της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ.

Μέσα από τις πρωτοβουλίες της, η εταιρεία ενισχύει στην πράξη τους ανθρώπους της, προσφέροντας τεχνογνωσία και ουσιαστική στήριξη σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας.