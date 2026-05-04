Μητσοτάκης: Τεχνητή νοημοσύνη, ισότητα και ψυχική υγεία στο επίκεντρο της εκπαίδευσης του μέλλοντος

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στον χαιρετισμό του για τη συμπλήρωση 100 ετών από την ίδρυση του Κολλέγιο Αθηνών, κάλεσε την εκπαιδευτική κοινότητα να αξιοποιήσει την επέτειο όχι ως αναδρομή στο παρελθόν, αλλά ως αφετηρία για τον επαναπροσδιορισμό του ρόλου του ιδρύματος στο μέλλον.

Αναφερόμενος σε ιστορική ομιλία του Ελευθέριου Βενιζέλου το 1929, υπογράμμισε τη σημασία της καινοτομίας στην εκπαίδευση και έθεσε το ερώτημα κατά πόσο το σχολείο διατηρεί σήμερα τον πρωτοποριακό του χαρακτήρα.

Ο πρωθυπουργός ανέδειξε τέσσερις βασικές προκλήσεις για τα επόμενα χρόνια. Πρώτον, την ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαιδευτική διαδικασία, επισημαίνοντας ότι τα σχολεία οφείλουν να βρίσκονται στην αιχμή των εξελίξεων, αξιοποιώντας τα νέα εργαλεία χωρίς να υποκαθίσταται η μαθησιακή διαδικασία.

Δεύτερον, στάθηκε στη σύνθεση του μαθητικού δυναμικού, θέτοντας ζήτημα ίσων ευκαιριών και πρόσβασης για μαθητές ανεξαρτήτως οικονομικής κατάστασης, σημειώνοντας ότι η κοινωνική πολυμορφία του σχολείου έχει περιοριστεί τα τελευταία χρόνια.

Τρίτον, αναφέρθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης των οικονομικών πόρων του ιδρύματος, προτείνοντας τη δημιουργία ενός ισχυρού καταπιστεύματος που θα καλύπτει τα δίδακτρα για μαθητές που πληρούν τα ακαδημαϊκά κριτήρια αλλά δεν διαθέτουν την οικονομική δυνατότητα.

Τέταρτον, υπογράμμισε τη σημασία της συμπερίληψης και της ψυχικής υγείας των μαθητών, επισημαίνοντας ότι το σχολείο οφείλει να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες, καλλιεργώντας ένα περιβάλλον ασφάλειας, αποδοχής και ευημερίας.

Ο κ. Μητσοτάκης κατέληξε ευχόμενος το σχολείο να συνεχίσει την πορεία του με τόλμη και προσαρμοστικότητα, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη διαρκούς εξέλιξης απέναντι στις προκλήσεις της νέας εποχής.