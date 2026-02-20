Τουρκία: Συλλήψεις έξι Ευρωπαίων ακτιβιστών για έρευνα στις φυλακές για πολιτικούς κρατούμενους

Η Τουρκία συνέλαβε έξι Ευρωπαίους ακτιβιστές που είχαν ταξιδέψει στη χώρα για να διερευνήσουν τις συνθήκες κράτησης πολιτικών κρατουμένων, όπως δήλωσε ο δικηγόρος τους στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων την Παρασκευή (20/02).

Οι έξι συνελήφθησαν στην Κωνσταντινούπολη την Πέμπτη, μετά από συνάντηση με νομική ομάδα γνωστή ως Γραφείο Δικαιωμάτων του Λαού (HHB), σύμφωνα με τον Ναΐμ Εμίνογλου, επικεφαλής του τμήματος Κωνσταντινούπολης της Ένωσης Προοδευτικών Δικηγόρων (CHD) που τους εκπροσωπεί. Οι συλληφθέντες προέρχονται από την Ιταλία, τη Γαλλία, την Ισπανία, το Βέλγιο και τη Ρωσία.

Όπως αναφέρει το γαλλικό πρακτορείο Ειδήσεων, το HHB, γνωστό για την υπεράσπιση πολιτικών αντιπάλων της Τουρκίας, έχει στο παρελθόν στοχοποιηθεί από τις αρχές ως ύποπτο για σχέσεις με το Επαναστατικό Κόμμα-Μέτωπο Λαϊκής Απελευθέρωσης (DHKP-C), μια ακροαριστερή οργάνωση που χαρακτηρίζεται «τρομοκρατική» από την Τουρκία, την ΕΕ και τις ΗΠΑ, κατηγορία που η ομάδα αρνείται.

«Η διεθνής αντιπροσωπεία δικηγόρων, δημοσιογράφων και ακτιβιστών για τα δικαιώματα έφτασε στην Τουρκία στις 18 Φεβρουαρίου», δήλωσε ο Εμίνογλου, προσθέτοντας ότι τους ενημέρωσαν οι αρχές ότι είχαν ήδη συλληφθεί πριν από την απέλασή τους και τα διαβατήριά τους κατασχέθηκαν. Οι ακτιβιστές μεταφέρθηκαν στη διεύθυνση μετανάστευσης και δεν τους επετράπη συνάντηση με τους δικηγόρους τους, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες της CHD, πρόκειται να απελαθούν μέσω του αεροδρομίου της Κωνσταντινούπολης.

Σύμφωνα με το HHB, η αντιπροσωπεία είχε ταξιδέψει στην Τουρκία για να εξετάσει το σύστημα φυλακών «τύπου πηγαδιού» και τις συνθήκες απομόνωσης υπό τις οποίες κρατούνται ορισμένοι πολιτικοί κρατούμενοι. Η ίδια πληροφορία επιβεβαιώθηκε στο AFP από Γάλλο μέλος της αποστολής.

Το ισπανικό Κομμουνιστικό Κόμμα PCPE επιβεβαίωσε μέσω ανάρτησης στο X ότι ένα από τα μέλη του συνελήφθη μαζί με την υπόλοιπη διεθνή ομάδα, λόγω της παρατήρησης των φυλακών τύπου πηγαδιού. Η πρακτική αυτή, που έχει επικριθεί από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περιλαμβάνει τη μεταφορά κρατουμένων σε μικρά κελιά χωρίς φυσικό φως και περιορισμένη κοινωνική αλληλεπίδραση, προκαλώντας σοβαρά ψυχολογικά και σωματικά προβλήματα.

Η σύλληψη των ακτιβιστών συνέπεσε με την κράτηση ενός Τούρκου δημοσιογράφου της γερμανικής δημόσιας ραδιοτηλεόρασης Deutsche Welle στην Άγκυρα, με τις κατηγορίες της «διασποράς ψευδών ειδήσεων» και «προσβολής του προέδρου». Ο δημοσιογράφος μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη για να εμφανιστεί στο δικαστήριο την Παρασκευή, προκαλώντας την έντονη αντίδραση της DW, η οποία ζήτησε την άμεση απελευθέρωσή του.