Συνάντηση Δένδια-Μητσοτάκη με τον Ανώτατο Διοικητή του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, συναντήθηκε την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου με τον Ανώτατο Διοικητή των Συμμαχικών Δυνάμεων της Ευρώπης (SACEUR), πτέραρχο Alexus G. Grynkewich, στο Πεντάγωνο, στο πλαίσιο της επίσκεψης του τελευταίου.

Στην ανάρτησή του στο Χ, ο κ. Δένδιας τόνισε ότι συζητήθηκαν θέματα μετασχηματισμού της Συμμαχίας, ενώ παρόντας ήταν και ο αρχηγός του ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Δημήτριος Χούπης.

Επιπλέον, ο υπουργός επισήμανε ότι κατά τη συνάντηση αναφέρθηκε η «Ατζέντα 2030» για τη μεταρρύθμιση των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Αργότερα, ο Alexus G. Grynkewich συναντήθηκε και με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, όπου συζητήθηκε η διαρκής συνεισφορά της Ελλάδας στη συλλογική άμυνα της Συμμαχίας, τηρώντας τη δέσμευση για αμυντικές δαπάνες 2% του ΑΕΠ και φτάνοντας σήμερα πάνω από 3%.