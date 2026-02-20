ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Συνάντηση Δένδια-Μητσοτάκη με τον Ανώτατο Διοικητή του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη
Πολιτική
13:58 - 20 Φεβ 2026

Συνάντηση Δένδια-Μητσοτάκη με τον Ανώτατο Διοικητή του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, συναντήθηκε την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου με τον Ανώτατο Διοικητή των Συμμαχικών Δυνάμεων της Ευρώπης (SACEUR), πτέραρχο Alexus G. Grynkewich, στο Πεντάγωνο, στο πλαίσιο της επίσκεψης του τελευταίου.  

Στην ανάρτησή του στο Χ, ο κ. Δένδιας τόνισε ότι συζητήθηκαν θέματα μετασχηματισμού της Συμμαχίας, ενώ παρόντας ήταν και ο αρχηγός του ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Δημήτριος Χούπης.

{https://x.com/NikosDendias/status/2024774860547793206}

Επιπλέον, ο υπουργός επισήμανε ότι κατά τη συνάντηση αναφέρθηκε η «Ατζέντα 2030» για τη μεταρρύθμιση των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Αργότερα, ο Alexus G. Grynkewich συναντήθηκε και με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, όπου συζητήθηκε η διαρκής συνεισφορά της Ελλάδας στη συλλογική άμυνα της Συμμαχίας, τηρώντας τη δέσμευση για αμυντικές δαπάνες 2% του ΑΕΠ και φτάνοντας σήμερα πάνω από 3%.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ενόχληση στο Μαξίμου για τις αιχμηρές ατάκες Καραμανλή για τις υποκλοπές
Πολιτική

Ενόχληση στο Μαξίμου για τις αιχμηρές ατάκες Καραμανλή για τις υποκλοπές

CNN: Η Ευρώπη πλήττεται από πρωτοφανές κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες-ρεκόρ για την εποχή
Ειδήσεις

CNN: Η Ευρώπη πλήττεται από πρωτοφανές κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες-ρεκόρ για την εποχή

Γκιλφόιλ από Αλεξανδρούπολη: Κρίσιμος κόμβος για ΝΑΤΟ και ΗΠΑ
Ειδήσεις

Γκιλφόιλ από Αλεξανδρούπολη: Κρίσιμος κόμβος για ΝΑΤΟ και ΗΠΑ

Bank of America: Ανθεκτική η Ευρώπη στη δομημένη χρηματοδότηση
Ειδήσεις

Bank of America: Ανθεκτική η Ευρώπη στη δομημένη χρηματοδότηση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
28/05/2026 - 08:13

Μπαίνουν σε Μητρώο και τα επιδόματα: Ποιες παροχές εντάσσονται, πώς θα ελέγχονται

Ειδήσεις
28/05/2026 - 07:49

ΗΠΑ: Νέες επιθέσεις κατά του Ιράν μετά την εκτόξευση drones εναντίον εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ

Ακίνητα
28/05/2026 - 07:46

«Ανακαινίζω 2026»: Νέο πρόγραμμα με επιδότηση έως 95% για κατοικίες – Ποιους αφορά και τι προβλέπει

Χρηματιστήρια
27/05/2026 - 23:38

Τριπλό ρεκόρ στη Wall Street με τον Dow Jones να πρωταγωνιστεί

Ειδήσεις
27/05/2026 - 23:27

Πατήσια: Πυροβολισμοί σε κατάστημα – Ένας τραυματίας και τρεις προσαγωγές μετά από καταδίωξη

Ειδήσεις
27/05/2026 - 23:07

Συναγερμός σε όλη την Ουκρανία: Εκτοξεύσεις υπερηχητικών πυραύλων και νέες απειλές στο Κίεβο

Ειδήσεις
27/05/2026 - 22:59

Σαρίφ προς Πεζεσκιάν: Το Πακιστάν θα είναι πάντα στο πλευρό του Ιράν

Ειδήσεις
27/05/2026 - 22:45

Νέο χρηματοοικονομικό ορόσημο: Το Χονγκ Κονγκ ξεπέρασε την Ελβετία στη διαχείριση πλούτου

Ειδήσεις
27/05/2026 - 22:27

Διάσωση 38 αλλοδαπών νότια της Γαύδου

Πολιτική
27/05/2026 - 22:15

Τσαβδαρίδης: Το ελληνικό real estate αποτελεί πυλώνα βιώσιμης ανάπτυξης και επενδυτικής δυναμικής

Πολιτική
27/05/2026 - 21:58

Πετραλιάς: Επιτυχημένο παράδειγμα δημοσιονομικής πολιτικής η Ελλάδα

Ειδήσεις
27/05/2026 - 21:50

Τραμπ: Κανείς δεν θα ελέγχει το Ορμούζ – Ανοιχτό με αμερικανική επιτήρηση

Πολιτική
27/05/2026 - 21:36

ΕΛΑΣ: Ανακοινώθηκαν οι εκπρόσωποι του κόμματος Τσίπρα

Ανακοινώσεις
27/05/2026 - 21:14

Safe Bulkers: Από 2 Ιουνίου στο ταμπλό της Αθήνας οι 101,8 εκατ. μετοχές

Πολιτική
27/05/2026 - 21:00

Ανδρουλάκης: Πολιτική αλλαγή για μία κυβέρνηση που δεν εξαρτάται από τα συμφέροντα

Ειδήσεις
27/05/2026 - 20:39

Οι IDF επεκτείνουν τον πόλεμο στον Λίβανο – Νέες εντολές εκκένωσης

Πολιτική
27/05/2026 - 20:21

Απάντηση Αθήνας σε Άγκυρα: Αναθεωρητικές και αυθαίρετες οι τουρκικές θέσεις για τα νησιά

Ειδήσεις
27/05/2026 - 19:57

Τραμπ: Δεν θα άρουμε τις κυρώσεις στο Ιράν έναντι πυρηνικών παραχωρήσεων

Χρηματιστήρια
27/05/2026 - 19:39

Ευρωπαϊκές μετοχές: Ήπια κέρδη με φόντο τη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
27/05/2026 - 19:18

Γκιουλέρ προς Αθήνα: Δε θα δεχθούμε τετελεσμένα – Θα εξαλείψουμε κάθε απειλή

Ειδήσεις
27/05/2026 - 19:07

Τραγωδία στις Σέρρες: Δύο συλλήψεις για τον θάνατο 10χρονου σε αρδευτικό κανάλι

Πολιτική
27/05/2026 - 18:56

Κωνσταντοπούλου κατά Τσίπρα: Απύθμενο θράσος - Έκανε την πιο θεαματική «κωλοτούμπα» στην πολιτική ιστορία

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
27/05/2026 - 18:45

Motor Oil: Καθαρά κέρδη €332,7 εκατ. και τζίρος €3,36 δισ. στο α’ τρίμηνο

Υγεία
27/05/2026 - 18:36

ΕΟΦ: Αποφάσισε την προσωρινή απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών για 82 φαρμακευτικά σκευάσματα

Φορολογία
27/05/2026 - 18:21

ΑΑΔΕ: Ταχύτερες τελωνειακές διατυπώσεις με τα ψηφιακά Δελτία ATA

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
27/05/2026 - 18:20

Το Pamestoixima.gr «ξαναχτυπά» με νέο challenge για το Παγκόσμιο (vid.)

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
27/05/2026 - 18:14

Oι Adriatique ξεσήκωσαν την Αθήνα – Ένα μουσικό experience με την υπογραφή της Allwyn

Επιχειρήσεις
27/05/2026 - 18:14

Στο «κλαμπ» των Euronext Tech Leaders οι Bally’s Intralot και Qualco Group

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
27/05/2026 - 18:01

Το ΔΕΗ 3×3 Street Basketball επιστρέφει για τέταρτη χρονιά

Επιχειρήσεις
27/05/2026 - 18:00

Wolt Ελλάδος: Νέος Country Representative ο Ηλίας Πίτσαβος

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ