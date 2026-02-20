Συνάντηση Δένδια-Μητσοτάκη με τον Ανώτατο Διοικητή του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη

Στην ανάρτησή του στο Χ, ο κ. Δένδιας τόνισε ότι συζητήθηκαν θέματα μετασχηματισμού της Συμμαχίας, ενώ παρόντας ήταν και ο αρχηγός του ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Δημήτριος Χούπης.
{https://x.com/NikosDendias/status/2024774860547793206}
Επιπλέον, ο υπουργός επισήμανε ότι κατά τη συνάντηση αναφέρθηκε η «Ατζέντα 2030» για τη μεταρρύθμιση των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.
Αργότερα, ο Alexus G. Grynkewich συναντήθηκε και με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, όπου συζητήθηκε η διαρκής συνεισφορά της Ελλάδας στη συλλογική άμυνα της Συμμαχίας, τηρώντας τη δέσμευση για αμυντικές δαπάνες 2% του ΑΕΠ και φτάνοντας σήμερα πάνω από 3%.