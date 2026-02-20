Πετρέλαιο: Μικρές ημερήσιες απώλειες - Προς εβδομαδιαία κέρδη άνω του 5%
13:45 - 20 Φεβ 2026

Πετρέλαιο: Μικρές ημερήσιες απώλειες - Προς εβδομαδιαία κέρδη άνω του 5%

Reporter.gr Newsroom
Οι τιμές του πετρελαίου κατευθύνονται προς την πρώτη εβδομαδιαία άνοδο τους σε τρεις εβδομάδες, καθώς οι εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αυξάνονται.

Την Παρασκευή 20/2, οι τιμές παρέμεναν κοντά σε υψηλά έξι μηνών, παρά τις μικρές απώλειες, ενόψει ανησυχιών ότι μπορεί να ξεσπάσει σύγκρουση, μετά τις δηλώσεις της Ουάσινγκτον ότι η Τεχεράνη θα υποστεί συνέπειες εάν δεν συμφωνήσει εντός ημερών σε συμφωνία για το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Στο πλαίσιο αυτό, το μεσημέρι της Παρασκευής τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent υποχωρούν κατά 0,39%, στα 71,38 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) μειώνεται κατά 0,41%, στα 66,12 δολάρια το βαρέλι. Για την εβδομάδα, το Brent καταγράφει άνοδο 5,1% και το WTI 5%.

«Περιμένουμε ένα πιθανό διχοτομημένο αποτέλεσμα, αν πρέπει να λάβουμε τα λόγια του Τραμπ κυριολεκτικά», δήλωσε ο Όλε Χάνσεν, επικεφαλής στρατηγικής εμπορευμάτων στη Saxo Bank. «Η αγορά είναι νευρική και η σημερινή μέρα θα είναι μέρα αναμονής».

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε την Πέμπτη ότι «θα συμβούν πραγματικά άσχημα πράγματα» εάν το Ιράν δεν συμφωνήσει να περιορίσει το πυρηνικό του πρόγραμμα, θέτοντας προθεσμία 10 έως 15 ημερών.

Το Ιράν, από την πλευρά του, σχεδιάζει κοινή ναυτική άσκηση με τη Ρωσία, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, λίγες ημέρες μετά την προσωρινή κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ για στρατιωτικές ασκήσεις. Ο μεγάλος παραγωγός πετρελαίου βρίσκεται απέναντι από τη χερσόνησο της Αραβίας, διαμέσου του Στενού του Ορμούζ, από όπου περνά περίπου το 20% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου. Μια σύγκρουση στην περιοχή θα μπορούσε να περιορίσει την προσφορά πετρελαίου στην παγκόσμια αγορά και να ωθήσει τις τιμές ανοδικά.

«Η προσοχή της αγοράς έχει σαφώς στραφεί στις αυξανόμενες εντάσεις στη Μέση Ανατολή, μετά την αποτυχία πολλαπλών γύρων διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ενώ οι επενδυτές συζητούν αν θα υπάρξει πραγματική διαταραχή», δήλωσε η Πριάνκα Σατσντέβα, ανώτερη αναλύτρια αγοράς στη Phillip Nova.

Στις πρόσφατες ημέρες, οι traders και οι επενδυτές αύξησαν τις αγορές call options για το Brent, στοιχηματίζοντας σε υψηλότερες τιμές, σύμφωνα με ανάλυση της Saxo Bank.

Υποστηρικτικά για τις τιμές λειτούργησαν επίσης αναφορές για πτώση των αποθεμάτων αργού πετρελαίου και περιορισμένες εξαγωγές από τις μεγαλύτερες πετρελαιοπαραγωγούς και εξαγωγικές χώρες. Τα αποθέματα αργού στις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 9 εκατομμύρια βαρέλια, ενώ η χρήση διυλιστηρίων και οι εξαγωγές αυξήθηκαν, σύμφωνα με την έκθεση της Energy Information Administration την Πέμπτη.

Οι ανησυχίες για το πώς θα εξελιχθούν τα επιτόκια στις ΗΠΑ – τη μεγαλύτερη καταναλώτρια πετρελαίου παγκοσμίως – περιόρισαν τα κέρδη στις τιμές. «Τα πρόσφατα πρακτικά της Fed, που δείχνουν σταθερά επιτόκια ή ακόμα και τον κίνδυνο περαιτέρω αυξήσεων αν η πληθωριστική πίεση παραμείνει υψηλή, μπορεί να περιορίσουν τη ζήτηση», σημείωσε η Σατσντέβα της Phillip Nova. Τα χαμηλά επιτόκια θεωρούνται γενικά υποστηρικτικά για τις τιμές του αργού.

Η αγορά αξιολογεί επίσης τον αντίκτυπο της άφθονης προσφοράς, με συζητήσεις ότι η OPEC+ ενδέχεται να επαναλάβει την αύξηση της παραγωγής από τον Απρίλιο.

Το πλεόνασμα πετρελαίου που παρατηρήθηκε στο δεύτερο εξάμηνο του 2025 συνεχίστηκε και τον Ιανουάριο και «πιθανότατα θα διατηρηθεί», ανέφεραν οι αναλύτριες της JP Morgan, Νάτασα Κανέβα και Λιούμπα Σαβινόβα. «Οι προβλέψεις μας δείχνουν σημαντικά πλεονάσματα αργότερα μέσα στο έτος», πρόσθεσαν, επισημαίνοντας ότι για να αποφευχθεί η υπερσυσσώρευση αποθεμάτων το 2027 θα χρειαστούν μειώσεις παραγωγής κατά 2 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα.

Εκ νέου απώλειες για το φυσικό αέριο – Επανακάμπτουν τα μέταλλα

Στο μεταξύ, μετά από μία ημέρα σημαντική ανόδου για το φυσικό αέριο, την Παρασκευή σημειώνει εκ νέου απώλειες, με τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης να αποδυναμώνονται αυτή την ώρα κατά 2,679% στα 32,625 δολάρια η μεγαβατώρα.

Την ίδια στιγμή, στα μέταλλα, ο χρυσός σημειώνει μικρή άνοδο 0,94% στα 5.044,34 δολάρια η ουγγιά, ενώ το ασήμι ενισχύεται σημαντικά κατά 3,36% με την τιμή της ουγγιάς στα 80,24 δολάρια, ενώ και ο χαλκός ενισχύεται κατά 0,30% στα 5,7573 δολάρια η ουγγιά.

Όσον αφορά τις ισοτιμίες των νομισμάτων, το δολάριο ενισχύεται κατά 0,05% έναντι του ευρώ στα 1,1765 δολάρια ανά ευρώ, ενώ εμφανίζει αντίστοιχες απώλειες έναντι της βρετανικής λίρας στα 1,3474 δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, η βρετανική λίρα ενισχύεται και έναντι του ευρώ κατά 0,11% στη 0,8733 δολάρια η ουγγιά.

Τελευταία τροποποίηση στις 20/02/2026 - 13:56
