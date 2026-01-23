Ευλογιά προβάτων: 2.061 επιβεβαιωμένα κρούσματα & 472.928 θανατώσεις

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Σε 472.928 ανέρχονται τα αιγοπρόβατα που έχουν θανατωθεί στο πλαίσιο των προβλεπόμενων μέτρων αντιμετώπισης της ευλογιάς μεταξύ Αυγούστου 2024 και 18 Ιανουαρίου 2026, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς των αιγοπροβάτων (ΕΕΕΔΕΕ).

Πιο αναλυτικά, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και η Εθνική Επιστημονική Επιτροπή Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς των αιγοπροβάτων, ενημερώνει ότι η συνολική εικόνα της νόσου για το διάστημα από τον Αύγουστο 2024 – 18 Ιανουαρίου 2026 διαμορφώνεται ως εξής:

2.061 επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς αιγοπροβάτων 2.559 εκτροφές σε όλη τη χώρα 472.928 θανατώσεις αιγοπροβάτων στο πλαίσιο των προβλεπόμενων μέτρων αντιμετώπισης της νόσου

Παράλληλα, για την περίοδο 10–18 Ιανουαρίου 2026, καταγράφηκαν 16 νέα κρούσματα σε 6 περιοχές:

Αιτωλοακαρνανίας: 5 Αχαΐας: 3 Ηλείας: 3 Καρδίτσας: 2 Πιερίας: 2 Ροδόπης: 1

Τα στοιχεία για την πορεία της ευλογιάς επικαιροποιούνται διαρκώς, με βάση την αποστολή των τελικών δεδομένων από τις Περιφερειακές Ενότητες, και θα δημοσιοποιούνται τακτικά για την πλήρη και έγκυρη ενημέρωση των παραγωγών και της κοινής γνώμης.

Η τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας παραμένει κρίσιμη για τον περιορισμό της νόσου.

Οι παραγωγοί οφείλουν να ακολουθούν τις οδηγίες των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.