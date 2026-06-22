ΥΠΑΑΤ: Οι τιμές για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις του έτους 2025

Μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων και την αποστολή των επικαιροποιημένων στοιχείων από την ΑΑΔΕ, ως Οργανισμό Πληρωμών, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με βάση ανακοίνωση, προχώρησε στην έκδοση των τροποποιητικών αποφάσεων για τον καθορισμό των νέων μοναδιαίων ποσών των συνδεδεμένων εισοδηματικών ενισχύσεων του έτους ενίσχυσης 2025.

Οι παραγωγοί έχουν ήδη λάβει τις συνδεδεμένες ενισχύσεις βάσει των αρχικών αποφάσεων. Με την έκδοση των τροποποιητικών αποφάσεων θα πραγματοποιηθεί έως το τέλος Ιουνίου, σύμφωνα με το ανακοινωθέν χρονοδιάγραμμα πληρωμών, η καταβολή των διαφορών που προκύπτουν από τον καθορισμό των νέων τιμών μονάδας.

Οι νέες τιμές μονάδας διαμορφώνονται στις περισσότερες παρεμβάσεις στο ανώτατο προβλεπόμενο ποσό και στις υπόλοιπες πολύ κοντά στα αντίστοιχα ανώτατα όρια, φθάνοντας στα υψηλότερα επίπεδα που έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα στο πλαίσιο εφαρμογής του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ 2023-2027.

Η ολοκλήρωση των ελέγχων από την ΑΑΔΕ επέτρεψε τον ακριβέστερο προσδιορισμό των επιλέξιμων εκτάσεων και ζώων, ώστε οι διαθέσιμοι πόροι να κατευθυνθούν στους πραγματικούς δικαιούχους παραγωγούς.

Όπως αναφέρεται, η διαδικασία αυτή επιβεβαιώνει τη στενή συνεργασία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της ΑΑΔΕ ως Οργανισμού Πληρωμών για τη διασφάλιση της ορθής κατανομής των ενισχύσεων και τη στήριξη των πραγματικών δικαιούχων παραγωγών, με πλήρη τήρηση του ευρωπαϊκού και εθνικού κανονιστικού πλαισίου.

Ακολουθούν οι νέες τιμές μονάδας των συνδεδεμένων εισοδηματικών ενισχύσεων για το έτος ενίσχυσης 2025.