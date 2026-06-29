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ΥΠΑΑΤ: Ξεκινά το πρόγραμμα διαχείρισης λαγοκέφαλου – Αμοιβή έως €5,33 το κιλό
Ειδήσεις
15:59 - 29 Ιουν 2026

ΥΠΑΑΤ: Ξεκινά το πρόγραμμα διαχείρισης λαγοκέφαλου – Αμοιβή έως €5,33 το κιλό

Reporter.gr Newsroom
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Σε 1,5 εκατ. ευρώ ανέρχεται η συνολική συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη του πιλοτικού προγράμματος διαχείρισης του λαγοκέφαλου, που ξεκινάει από τη Δευτέρα (29/6), όπως γνωστοποίησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.  

Το πρόγραμμα αφορά στις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, οι οποίες καλούνται να υποβάλουν κοινή πρόταση για την ένταξη και χρηματοδότηση της πράξης. Η υποβολή των προτάσεων θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ, έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2026, στις 14:00.

Η αμοιβή των συμμετεχόντων επαγγελματιών αλιέων μπορεί να φτάσει έως τα 5,33 ευρώ (καθαρά) ανά κιλό αλιευμένου λαγοκέφαλου, ενώ το πρόγραμμα προβλέπει διακριτά και τις αναγκαίες δαπάνες για τη συλλογή, προσωρινή αποθήκευση, μεταφορά, διαχείριση των αλιευμένων ποσοτήτων, καθώς και τον απαιτούμενο εξοπλισμό.

Μεταξύ άλλων, το πρόγραμμα προβλέπει:

  • Στοχευμένη αλίευση του λαγοκέφαλου με την ενεργό συμμετοχή επαγγελματιών αλιέων παράκτιας αλιείας.
  • Χρηματική αμοιβή στους συμμετέχοντες αλιείς, η οποία μπορεί να φτάσει έως τα 5,33 ευρώ ανά κιλό αλιευμένου λαγοκέφαλου.
  • Επιστημονική παρακολούθηση της πράξης.
  • Καταγραφή, αποτίμηση και παρουσίαση των αποτελεσμάτων.
  • Πρόβλεψη για τις αναγκαίες υποδομές συλλογής, προσωρινής αποθήκευσης, καταγραφής, ζύγισης και διαχείρισης των αλιευμένων ποσοτήτων.
  • Δράσεις δημοσιότητας και ενημέρωσης του κοινού.

Η πιλοτική φάση του προγράμματος εστιάζει χωρικά στην Περιφέρεια Κρήτης, όπου καταγράφεται η σημαντικότερη συγκέντρωση πληθυσμού λαγοκέφαλου στον ελλαδικό χώρο, καθώς και στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Τέλος, σύμφωνα με το ΥΠΑΑΤ, ο λαγοκέφαλος αποτελεί ένα από τα πλέον προβληματικά χωροκατακτητικά ξενικά είδη στις ελληνικές θάλασσες. Η εξάπλωσή του προκαλεί σοβαρές επιπτώσεις στα θαλάσσια οικοσυστήματα, καθώς ανταγωνίζεται ή θηρεύει ενδημικά είδη, δημιουργεί ζημιές στην αλιευτική δραστηριότητα και απαιτεί ιδιαίτερους χειρισμούς λόγω της τοξικότητάς του.

Τελευταία τροποποίηση στις 29/06/2026 - 16:07
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