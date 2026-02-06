ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Νέα προγράμματα κινητής απο τη Nova για όλη την οικογένεια
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
13:15 - 06 Φεβ 2026

Νέα προγράμματα κινητής απο τη Nova για όλη την οικογένεια

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Nova παρουσιάζει τα νέα προγράμματα συμβολαίου κινητής τηλεφωνίας, σχεδιασμένα για να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των σύγχρονων νοικοκυριών. Με έμφαση στην απλότητα, τον έλεγχο κόστους και την άριστη σχέση τιμής – απόδοσης, η Nova εισάγει μια καινούρια εμπειρία κινητής, που απλοποιεί τη χρέωση και ενισχύει την αξία για όλη την οικογένεια.

Σε ένα περιβάλλον όπου οι ανάγκες για συνδεσιμότητα αυξάνονται διαρκώς και η χρήση δεδομένων και ομιλίας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας, τα νέα προγράμματα κινητής τηλεφωνίας της Nova προσφέρουν περισσότερες παροχές, ανταγωνιστικές τιμές και κοινό όφελος για όλα τα μέλη της οικογένειας.

Ειδικότερα, όλα τα μέλη του νοικοκυριού που ανήκουν στον ίδιο λογαριασμό απολαμβάνουν την ίδια τιμή, εφόσον επιλέξουν ακριβώς το ίδιο πρόγραμμα, χωρίς διαφοροποιήσεις και πολύπλοκες χρεώσεις. Παράλληλα, το κόστος μειώνεται περαιτέρω, με την επιλογή συνδυασμού περισσότερων υπηρεσιών της Nova, προσφέροντας έτσι ουσιαστικό όφελος σε οικογένειες και πολυμελή νοικοκυριά. Στη νέα αυτή εποχή συμμετέχουν όλα τα προγράμματα κινητής της Nova.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην ευελιξία χρήσης των δεδομένων από τον πελάτη, καθώς με τη νέα υπηρεσία “Your Data, κανένα GB δεν πάει χαμένο! Τα δεδομένα που δεν καταναλώνονται μέσα στον μήνα χρήσης προστίθενται στους επόμενους μήνες, για πάντα, εξασφαλίζοντας ότι οι συνδρομητές της Nova παίρνουν ακριβώς αυτό που πληρώνουν.

Παράλληλα, οι συνδρομητές προστατεύονται από extra χρεώσεις για data, καθώς μετά την κατανάλωση των διαθέσιμων GB του προγράμματος, η πρόσβαση στο internet διακόπτεται. Έτσι, έχουν τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού τους, ακόμα και όταν καταναλωθούν τα διαθέσιμα GB του προγράμματός τους. Σε περίπτωση που επιθυμούν να συνεχίσουν την πλοήγησή τους στο internet, μπορούν να ενεργοποιήσουν πρόσθετο πακέτο δεδομένων μέσα από το Nova account.

Ταυτόχρονα, η Nova εμπλουτίζει τα προγράμματά της με ακόμα περισσότερα δεδομένα, προσφέροντας έως και απεριόριστα GB, ενώ οι συνδρομητές μπορούν να συνδυάσουν επιλογές που περιλαμβάνουν απεριόριστη ομιλία και SMS προς όλα τα εθνικά δίκτυα, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αναγκών επικοινωνίας.

Η Κέλλυ Αναστασοπούλου, Chief Product Officer της Nova, δήλωσε: «Στη Nova ο πελάτης είναι πάντα στο επίκεντρο και τα προγράμματά μας σχεδιάζονται με βάση τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες του. Με τα νέα προγράμματα συμβολαίου κινητής προσφέρουμε ίδια τιμή σε όλα τα μέλη του νοικοκυριού και ουσιαστικό όφελος για όλη την οικογένεια, ενώ δίνουμε τη δυνατότητα στους συνδρομητές να μεταφέρουν τα data που δεν χρησιμοποίησαν στον επόμενο μήνα, για πάντα, μέσα από το “Your Data”. Παράλληλα, ενισχύουμε τις ενσωματωμένες παροχές και αξιοποιούμε την ισχύ του 5G δικτύου μας, ώστε κάθε συνδρομητής να απολαμβάνει μια σύγχρονη, αξιόπιστη εμπειρία επικοινωνίας, που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του σήμερα και του αύριο».

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το www.nova.gr.

Τελευταία τροποποίηση στις 06/02/2026 - 13:18
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΟΟΣΑ: Πρωτιά της Ελλάδας στην αύξηση εισοδήματος νοικοκυριών το δ&#039; τρίμηνο
Οικονομία

ΟΟΣΑ: Πρωτιά της Ελλάδας στην αύξηση εισοδήματος νοικοκυριών το δ' τρίμηνο

ΕΕΤΤ: Νέα εποχή για την κινητή τηλεφωνία – Οι κινήσεις των μεγάλων παικτών
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΕΕΤΤ: Νέα εποχή για την κινητή τηλεφωνία – Οι κινήσεις των μεγάλων παικτών

ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ στέλνει στα σκουπίδια ηλεκτρική ενέργεια μηδενικού κόστους για 1 εκατ. νοικοκυριά
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ στέλνει στα σκουπίδια ηλεκτρική ενέργεια μηδενικού κόστους για 1 εκατ. νοικοκυριά

ΤτΕ: Σταθερά κριτήρια και ζήτηση δανείων στο α’ τρίμηνο του 2026
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΤτΕ: Σταθερά κριτήρια και ζήτηση δανείων στο α’ τρίμηνο του 2026

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
18/05/2026 - 15:02

Το ΓΕΕΘΑ «δείχνει» Ουκρανία για το ναυτικό drone στη Λευκάδα – Τα επόμενα βήματα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
18/05/2026 - 15:00

ΟΑΣΑ: Αύξηση δρομολογίων και επιβατικής κίνησης το πρώτο τετράμηνο του 2026

Magazino
18/05/2026 - 15:00

Μπαίνοντας στα ρούχα (και στο μυαλό) της Τίλντα Σουίντον

Πολιτική
18/05/2026 - 14:54

Τσουκαλάς: Όταν ο Πρωθυπουργός κάνει copy paste τη Χίλαρι Κλίντον, αντιλαμβάνονται όλοι ότι είναι σε αποδρομή

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
18/05/2026 - 14:51

Με απευθείας γέφυρες στη Ρωσία (και τον Πούτιν) το κόμμα της Καρυστιανού

Ειδήσεις
18/05/2026 - 14:46

ΕΣΑμεΑ: Ζητά την άμεση επίλυση των προβλημάτων με την κάρτα αναπηρίας στα ΜΜΜ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
18/05/2026 - 14:39

Porsche Cayenne Regional Road Show 2026: Στην επίσημη πρεμιέρα της νέας Cayenne Electric στην Ελλάδα

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 14:38

Η Commerzbank απορρίπτει την πρόταση εξαγοράς της UniCredit: «Υποτιμά την πραγματική αξία της τράπεζας»

Πολιτική
18/05/2026 - 14:32

Θεοδωρικάκος: Σε ταραγμένες εποχές η Ελλάδα χρειάζεται σταθερή κυβέρνηση ΝΔ

Ειδήσεις
18/05/2026 - 14:28

G7: Ο Τραμπ κλονίζει θεμελιώδεις αρχές συνεργασίας ενώ η παγκόσμια οικονομία βυθίζεται σε ανισορροπίες

Οικονομία
18/05/2026 - 14:23

ΤτΕ: Πάνω από 1 δισ. ευρώ το ταμειακό πλεόνασμα στο α’ τετράμηνο

Αναλύσεις
18/05/2026 - 14:18

Eurobank: H Citi αύξησε την τιμή στόχο στα 5 ευρώ

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 14:08

Π. Σουρέτης (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ): Πράσινες και έξυπνες υποδομές με απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια των χρηστών

Οικονομία
18/05/2026 - 13:58

ΙΟΒΕ: Αυξημένο στα €9,3 δισ. το συνολικό απόθεμα άμεσων γερμανικών επενδύσεων στην Ελλάδα

Ναυτιλία
18/05/2026 - 13:51

Νέα υψηλότερη ισραηλινή πρόταση ύψους 4,5 δισ. δολαρίων για την ΖΙΜ

Πολιτική
18/05/2026 - 13:40

Χρηστίδης: Η ΝΔ άνοιξε τον ασκό του Αιόλου - Να λογοδοτήσει για τα οικονομικά των υπουργών της

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 13:36

Ο Όμιλος Interamerican τίμησε την αριστεύσασα του Executive MBA του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με την υποτροφία «Δημήτρης Κοντομηνάς»

Ανεμοδείκτης
18/05/2026 - 13:32

Η επιμονή του Μητσοτάκη για εκλογές το ‘27 και η αμηχανία του Χατζηδάκη

Εμπορεύματα
18/05/2026 - 13:30

Συνεχίζεται το ράλι στο πετρέλαιο μετά από επίθεση σε πυρηνικό εργοστάσιο στα ΗΑΕ

Νομίσματα
18/05/2026 - 13:26

Νέο sell off στα crypto: Κάτω από τα $77.000 το Bitcoin

Magazino
18/05/2026 - 13:13

Η Αθήνα στον ρυθμό του Final Four της EuroLeague

Οικονομία
18/05/2026 - 13:09

Προσωπικός Βοηθός: Ενισχύεται με χρηματοδότηση 34,8 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ

Το σκίτσο του ΚΥΡ
18/05/2026 - 13:07

«Αλλαγή»

Ειδήσεις
18/05/2026 - 13:00

Επιχείρηση της ΕΛΑΣ στα Βορίζια: Έξι συλλήψεις για ζωοκλοπές, καταπατήσεις και εκβιασμούς

Πολιτική
18/05/2026 - 12:54

Ανδρουλάκης: Οι οκτώ δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος

Ναυτιλία
18/05/2026 - 12:51

Επιθέσεις με drones σε εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα – Κλιμακώνεται η πίεση στη ναυτιλία

Αυτοδιοίκηση
18/05/2026 - 12:49

Δήμος Αθηναίων: Την Τετάρτη (20/5) ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή μαθητών στα καλοκαιρινά camps

Ειδήσεις
18/05/2026 - 12:38

Χανταϊός: Στο Ρότερνταμ για απολύμανση το υπερωκεάνιο MV Hondius

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 12:32

Η EY επαναπροσδιορίζει τις ελεγκτικές υπηρεσίες με agentic AI

Εμπορεύματα
18/05/2026 - 12:25

Οι Κερδισμένοι και οι Χαμένοι της Νέας Παγκόσμιας Τάξης του Πετρελαίου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ