ΟΟΣΑ: Πρωτιά της Ελλάδας στην αύξηση εισοδήματος νοικοκυριών το δ' τρίμηνο

Η Ελλάδα κατέγραψε την υψηλότερη αύξηση στο πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα των νοικοκυριών μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ για το τέταρτο τρίμηνο του 2025.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο Οργανισμός, το εισόδημα που αντιστοιχεί σε κάθε κάτοικο και μπορεί να κατευθυνθεί είτε σε κατανάλωση είτε σε αποταμίευση ενισχύθηκε κατά 3,3% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Οι «καταλύτες» της ανόδου

Η άνοδος αυτή αποδίδεται κυρίως στην ενίσχυση του καθαρού εισοδήματος από ακίνητα, αλλά και στην αύξηση των αποδοχών των εργαζομένων. Παράλληλα, ο ΟΟΣΑ επισημαίνει ότι η ανεργία υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2009.

Η βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος σημειώθηκε πριν από την εφαρμογή των μειώσεων στις φορολογικές κρατήσεις κατά τουλάχιστον δύο ποσοστιαίες μονάδες για χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, οι οποίες είχαν ανακοινωθεί στη ΔΕΘ και τέθηκαν σε ισχύ στις αρχές του έτους. Επιπλέον, προβλέπονται ακόμη μεγαλύτερες ελαφρύνσεις για οικογένειες με παιδιά και νεότερους εργαζομένους.

Η επίδοση της Ελλάδας αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα αν συγκριθεί με τον μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ, όπου η αντίστοιχη αύξηση περιορίστηκε μόλις στο 0,7%.

Η εικόνα διεθνώς

Σε αρκετές μεγάλες οικονομίες η εικόνα ήταν στάσιμη ή και αρνητική. Στις ΗΠΑ και τη Γερμανία το κατά κεφαλήν εισόδημα των νοικοκυριών δεν μεταβλήθηκε, ενώ σε τέσσερις χώρες καταγράφηκε μείωση. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η Ιταλία, με πτώση 0,9%, και η Γαλλία, με μείωση 0,2%.

Στο σύνολο των χωρών του G7 η μεταβολή ήταν σχεδόν μηδενική, με άνοδο μόλις 0,1%.

Για το σύνολο του 2025, το πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 1,8%, ποσοστό που υπερβαίνει σημαντικά τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ (0,8%) και είναι υψηλότερο από αντίστοιχες επιδόσεις μεγάλων οικονομιών όπως η Γαλλία (0,2%), η Γερμανία (0,6%), το Ηνωμένο Βασίλειο (0,7%) και η Ιταλία (0,8%).

Την ίδια περίοδο, ορισμένες χώρες εμφάνισαν αρνητικές μεταβολές, όπως η Αυστρία (-1,8%) και η Φινλανδία (-0,7%).