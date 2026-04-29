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ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ στέλνει στα σκουπίδια ηλεκτρική ενέργεια μηδενικού κόστους για 1 εκατ. νοικοκυριά
Πολιτική
12:12 - 29 Απρ 2026

ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ στέλνει στα σκουπίδια ηλεκτρική ενέργεια μηδενικού κόστους για 1 εκατ. νοικοκυριά

Reporter.gr Newsroom
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Σε κατάσταση απελπισίας έχουν περιέλθει οι μικρομεσαίοι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά, καθώς σύμφωνα με σχετική μελέτη του Α.Π.Θ., οι απώλειες εσόδων από τις περικοπές, τις μηδενικές και αρνητικές τιμές θα ξεπεράσουν το 40% για τα επόμενα τέσσερα έτη, σημειώνουν οι κκ. Φραγκίσκος Παρασύρης και Κώστας Μαθιουδάκης.  

Πιο αναλυτικά, ο Κοινοβουλευτικός Υπεύθυνος του Τομέας Ενέργειας του ΠΑΣΟΚ και ο Γραμματέας του Τομέα Ενέργειας σημειώνουν:

«Μάλιστα, ήδη το πρώτο 20ήμερο του Απριλίου οι μικρομεσαίοι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από Φ/Β έρχονται αντιμέτωποι με μία μείωση – σοκ των εσόδων τους που ξεπερνά το 62%, με αποτέλεσμα να οδηγούνται σε χρεοκοπία. Αιτία είναι ο τραγικός ενεργειακός σχεδιασμός που ακολούθησε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τα τελευταία έτη, με την ανεξέλεγκτη προσθήκη ΑΠΕ, χωρίς την αντίστοιχη υλοποίηση των απαραίτητων μονάδων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, χωρίς καμία πρόοδο όσον αφορά τον εξηλεκτρισμό σημαντικών κομματιών της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας -που θα σήμαινε αύξηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας- στην Ελλάδα και χωρίς σημαντική αύξηση της δυνατότητας εξαγωγών από τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις.

Η τραγική ειρωνεία είναι ότι τη φθηνή ηλεκτρική ενέργεια δεν την επωφελούνται τα ελληνικά νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις, αλλά κάποιες πολύ μεγάλες εταιρείες ενέργειας με πολύ μεγάλη παρουσία στη λιανική αγορά ηλεκτρισμού. Σύμφωνα με τη σχετική μελέτη, οι περικοπές φθηνής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ για το 2026 θα αγγίξουν τις 3.500 Gwh, που σημαίνει ότι ως χώρα θα πετάξουμε στα σκουπίδια ηλεκτρική ενέργεια μηδενικού κόστους που αντιστοιχεί με την ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 1.000.000 νοικοκυριών!

Η κατάσταση αυτή δεν πλήττει μόνο τους μικρομεσαίους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από Φ/Β, αλλά και τους καταναλωτές, καθώς η απώλεια φθηνής ενέργειας από ΑΠΕ λόγω ανυπαρξίας μονάδων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας επιβαρύνει τον τελικό καταναλωτή. τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, που πληρώνουν πανάκριβα την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από φυσικό αέριο.

Την ίδια στιγμή, τα έσοδα των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας μόνο για τις ώρες 11:00 έως 16:00, για το 2026 θα ξεπεράσουν τα 1,3δις ευρώ, ενώ για τα επόμενα έτη θα είναι ακόμη περισσότερα.

Είναι δυνατόν την ώρα που οι μικροί παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από Φ/Β δεν πληρώνονται και οδηγούνται στη χρεοκοπία, να υπάρχουν πάροχοι που να εκμεταλλεύονται τις φθηνές τιμές τις ώρες του μεσημεριού στη χονδρεμπορική και την ταυτόχρονη πρόσβασή τους σε πολύ φθηνές πηγές παραγωγής, όπως τα νερά, τις υπόλοιπες ώρες και να κερδίζουν εκατομμύρια κρατώντας ψηλά τα τιμολόγια τους ενώ έχουν χαμηλό κόστος ενέργειας;

Είναι δυνατόν να δημιουργεί η κυβέρνηση συνθήκες αισχροκέρδειας (ή υπερ-εσόδων) δισεκατομμυρίων στην προμήθεια;

Αυτό το μοντέλο ονομάζει η κυβέρνηση ενεργειακή πολιτική;

Αυτή είναι η ενεργειακή δημοκρατία που ευαγγελίζεται η κυβέρνηση;

Το αποτέλεσμα είναι τραγικό. Μέσα σε λιγότερο από δύο έτη, πάνω από 2.200 μικροί Φ/Β σταθμοί έχον πωληθεί σε ελάχιστους ενεργειακούς ομίλους. Για αυτούς μεριμνά η κυβέρνηση και όχι για την κοινωνία.

Για την κατάσταση αυτή δεν υπάρχουν άλλοθι και ελαφρυντικά. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να πει ότι δεν γνώριζε καθώς εδώ και τρία έτη όλοι οι θεσμικοί φορείς του κλάδου αλλά και η ίδια η ΡΑΑΕΥ προειδοποιούσαν για το αδιέξοδο της πολιτικής τους και εδώ και τρία χρόνια αγνοούν τις προτάσεις τους. Συνεπώς, δεν πρόκειται απλώς για μία αποτυχημένη πολιτική, αλλά για ένα οργανωμένο σκάνδαλο.

Η κυβέρνηση οφείλει τώρα, πριν να είναι πολύ αργά, να δείξει έμπρακτα ότι στηρίζει τους μικρομεσαίους Φ/Β παραγωγούς και να λάβει άμεσα μέτρα για τη στήριξη τους, στη βάση των εισηγήσεων των θεσμικών φορέων του κλάδου», καταλήγει η κοινή ανακοίνωση των κκ. Παρασύρη και Μαθιουδάκη.

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