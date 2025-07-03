Πώς θα πληρωθεί το πρόστιμο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Η ΑΑΔΕ ψάχνει τα λεφτά

H Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) αναλαμβάνει να εντοπίσει τους«κλεπταποδόχους» των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ ώστε να περιοριστεί η "ζημιά" για τους Έλληνες φορολογούμενους που καλούνται να πληρώσουν το πρόστιμο που επιβλήθηκε στη χώρα μας από την ευρωπαϊκή εισαγγελία.

Σε πρώτη φάση, η ειδική ομάδα που θα αναλάβει την υπόθεση, θα επιχειρήσει να εντοπίσει όλους εκείνους τους «αγρότες» που πήραν παράνομες επιδοτήσεις, ενώ σε δεύτερο χρόνο θα αρχίσει η μακρά προσπάθεια της ανάκτησης των αχρεωστήτως καταβληθέντων, την οποία έχει υποσχεθεί η κυβέρνηση.

Σύμφωνα με το σχέδιο που καταρτίζεται, θα ξεκινήσει κύκλος πολλαπλών και εκτεταμένων διασταυρώσεων στην περίμετρο των οποίων θα βρεθούν όλοι οι αγρότες ανά χρονιά- ως και το 2016- ξεκινώντας από αυτούς που πήραν τα μεγαλύτερα ποσά. Θα γίνει σύγκριση των δηλωμένων στρεμμάτων με τις δηλωμένες ιδιοκτησίες (Ε9) και τα δηλωμένα μισθωτήρια με εύλογη αξία (θα απορριφθούν τα μισθωτήρια μηδενικής αξίας) και για τα ζώα θα γίνει έλεγχος των τιμολογίων αγοραπωλησίας και σύγκριση με το δηλωμένο ζωικό κεφάλαιο για επιδοτήσεις.

Η βεβαίωση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, που θα προκύψουν από τις διασταυρώσεις, θα γίνει βάσει του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.), με πρόβλεψη δέσμευσης λογαριασμών για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου. Οι παράνομες επιδοτήσεις θα αναζητηθούν από τους υπόλογους αγρότες, στους οποίους είναι «χρεωμένες» οι ενισχύσεις και όχι από τους διάφορους μεσάζοντες- όπως στην υπόθεση των βοσκοτόπων- που έκαναν διευκολύνσεις με το αζημίωτο. Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για μια μακρά διαδικασία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα 415 εκατ. ευρώ της επίμαχης απόφασης της Κομισιόν αφορούν οριζόντιες διορθώσεις. Συνεπώς οι Κοινοτικοί δεν γνωρίζουν ούτε πόσα ΑΦΜ (αγρότες) έχουν πάρει παράνομες επιδοτήσεις, ούτε ποιοι είναι αυτοί. Αυτό που διαπίστωσαν οι τεχνοκράτες της Κομισιόν είναι τα «κενά» στις διαδικασίες των ενισχύσεων, που αντιστοιχούν συνολικά σε 415 εκατ. ευρώ επιδοτήσεων, από το 2016 ως και το 2023.

Είναι πάντως σαφές, ότι η Κομισιόν θα παρακρατήσει τα 415 εκατ. ευρώ από τις επιδοτήσεις του 2026. Βάσει Κανονισμού, το ποσό μπορεί να κατανεμηθεί σε 3 δόσεις (2026, 2027, 2028), εφόσον, όμως, συμφωνήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για να μην επιβαρυνθούν δε όλοι οι αγρότες, νόμιμοι και παράνομοι, τα χρήματα (είτε τα 415 εκατ. ευρώ είτε 138 εκατ. ευρώ ανά έτος) θα καλυφθούν κατ' αρχάς από τον προϋπολογισμό. Σε δεύτερο χρόνο οι απώλειες αυτές θα καλυφθιύν, αν αποδώσει το «κυνήγι» των παράνομων επιδοτήσεων.

Τέλος, με βάση τα παραπάνω, προκύπτει μία αναστάτωση στο δημοσιονομικό σχεδιασμό του 2026, αν και κυβερνητικές πηγές διαβεβαιώνουν πως το πλάνο ελαφρύνσεων δεν πρόκειται να κλονιστεί και το "πακέτο" της ΔΕΘ θα είναι πλήρες.