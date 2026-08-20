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Πληθωρισμός: Πόσο αξίζουν στην Ελλάδα του σήμερα τα 100 δολάρια του 2019
Οικονομία
08:02 - 20 Αυγ 2026

Πληθωρισμός: Πόσο αξίζουν στην Ελλάδα του σήμερα τα 100 δολάρια του 2019

Reporter.gr Newsroom
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Ένας προϋπολογισμός 100 δολαρίων δεν επαρκεί σήμερα ούτε κατά διάνοια για όσα μπορούσε κανείς να αγοράσει πριν από την πανδημία.

Το visual capitalist συγκρίνει τον αντίκτυπο του πληθωρισμού σε 35 χώρες, με βάση στοιχεία του ΟΟΣA.

Τα στοιχεία δείχνουν πόση αξία έχουν χάσει τα 100 δολάρια από το 2019, με βάση τον σωρευτικό πληθωρισμό σε κάθε χώρα.

Πού έχουν διατηρήσει καλύτερα την αξία τους

Σε οκτώ χώρες στην κατάταξη τα 100 δολάρια έχουν χάσει λιγότερο από το 17% της αγοραστικής τους δύναμης από το τέλος του 2019. Σε αυτές περιλαμβάνονται η Ελβετία, η Κόστα Ρίκα, η Ιαπωνία, η Γαλλία, η Δανία, το Ισραήλ, η Νότια Κορέα και η Φινλανδία.

Η αγοραστική δύναμη έχει μειωθεί κατά 23% στις ΗΠΑ και κατά περισσότερο από 30% σε εννέα χώρες, μεταξύ των οποίων η Λετονία, η Χιλή, η Λιθουανία, η Εσθονία, η Κολομβία και η Ουγγαρία.

Στην Τουρκία, οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 814% από τον Δεκέμβριο του 2019 έως τον Απρίλιο του 2026. Αυτό σημαίνει ότι τα 100 δολάρια αγοραστικής δύναμης του 2019 αντιστοιχούν σήμερα σε λιγότερο από 11 δολάρια.

Στις περισσότερες χώρες βέβαια οι αυξήσεις των μισθών έχουν αντισταθμίσει ένα μέρος των επιπτώσεων, όμως η επιβράδυνση του πληθωρισμού δεν αντιστρέφει τις προηγούμενες αυξήσεις των τιμών.

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Ελλάδα

Στην Ελλάδα η αξία των 100 δολαρίων έχει υποχωρήσει σήμερα στα 80,58 δολάρια

Απώλεια αγοραστικής δύναμης δηλαδή ισάξια με 19,42 δολάρια.

Δηλαδή, σύμφωνα με τα συγκεκριμένα στοιχεία, τα 100 δολάρια του 2019 έχουν σήμερα αγοραστική δύναμη περίπου 80,58 δολαρίων στην Ελλάδα και έχουν χάσει περίπου 19,4% της αξίας τους.

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