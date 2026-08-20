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ΕΛΣΤΑΤ: «Άλμα» 19,6% στον τζίρο της εγχώριας βιομηχανίας τον Ιούνιο
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
13:38 - 20 Αυγ 2026

ΕΛΣΤΑΤ: «Άλμα» 19,6% στον τζίρο της εγχώριας βιομηχανίας τον Ιούνιο

Reporter.gr Newsroom
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Σημαντική ενίσχυση παρουσίασε ο κύκλος εργασιών της ελληνικής βιομηχανίας τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).

Συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία, ο οποίος περιλαμβάνει τόσο την εγχώρια όσο και την εξωτερική αγορά, κατέγραψε τον Ιούνιο του 2026 αύξηση 19,6% σε ετήσια βάση, σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2025. Η επίδοση αυτή έρχεται σε αντίθεση με τη μείωση κατά 0,5% που είχε καταγραφεί τον Ιούνιο του 2025 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, ο δείκτης κινήθηκε επίσης ανοδικά, καθώς τον Ιούνιο του 2026 αυξήθηκε κατά 3,8% έναντι του Μαΐου.

Σε επίπεδο δωδεκαμήνου, ο μέσος Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών για την περίοδο Ιούλιος 2025 – Ιούνιος 2026 ενισχύθηκε κατά 7,2% σε σχέση με το αντίστοιχο δωδεκάμηνο Ιουλίου 2024 – Ιουνίου 2025. Κατά την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο είχε καταγραφεί υποχώρηση 0,9%.

Η ετήσια άνοδος του 19,6% τον Ιούνιο προήλθε από τις μεταβολές τόσο στους επιμέρους τομείς της βιομηχανίας όσο και στις αγορές στις οποίες δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις.

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Ειδικότερα, στους επιμέρους τομείς καταγράφηκε αύξηση 20,8% στον κύκλο εργασιών των Ορυχείων – Λατομείων, ενώ ο κύκλος εργασιών της Μεταποίησης ενισχύθηκε κατά 19,6%.

Ανά αγορά, μεγαλύτερη ήταν η άνοδος στις εξαγωγικές δραστηριότητες, καθώς ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς αυξήθηκε κατά 29,8%. Παράλληλα, ο αντίστοιχος δείκτης για την Εσωτερική Αγορά σημείωσε άνοδο 14,5%.

Καθοριστική συμβολή στη συνολική αύξηση είχαν, μεταξύ άλλων, οι μεταβολές σε συγκεκριμένους διψήφιους κλάδους της βιομηχανίας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη, η άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου και οι υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης, καθώς και η κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.

Στην ανοδική πορεία του τζίρου συνέβαλαν επίσης η παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου, η παραγωγή βασικών μετάλλων, καθώς και άλλες δραστηριότητες που αφορούν τον κλάδο των ορυχείων και λατομείων.

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