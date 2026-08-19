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Στο 2,9% ο πληθωρισμός στο Ηνωμένο Βασίλειο καθώς εκτοξεύονται οι τιμές φυσικού αερίου
Ειδήσεις
10:06 - 19 Αυγ 2026

Στο 2,9% ο πληθωρισμός στο Ηνωμένο Βασίλειο καθώς εκτοξεύονται οι τιμές φυσικού αερίου

Reporter.gr Newsroom
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Ο ετήσιος πληθωρισμός στο Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε στο 2,9% τον Ιούλιο, από 2,6% τον προηγούμενο μήνα. Βασική αιτία της ανόδου η αύξηση στις τιμές του φυσικού αερίου που είναι η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί από τον Οκτώβριο του 2022, όταν η Ρωσία ξεκίνησε την πλήρους κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.

Η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (ONS) της Βρετανίας ανακοίνωσε ότι ο πληθωρισμός αυξήθηκε από το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 15 μηνών του 2,6% τον Ιούνιο, λόγω της αύξησης των τιμών του φυσικού αερίου και του ηλεκτρικού ρεύματος.

Υπογραμμίζοντας την πρόκληση για την κυβέρνηση του Άντι Μπέρναμ να δώσει «χώρο» σε νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, η επιτάχυνση των αυξήσεων των τιμών έρχεται μετά την απότομη αύξηση των λογαριασμών ενέργειας στη Μεγάλη Βρετανία που αντιμετώπισαν τον Ιούλιο την πιο απότομη καλοκαιρινή αύξηση στους λογαριασμούς ενέργειας εδώ και τέσσερα χρόνια.

Προφανώς, αυτή η αύξηση οφείλεται στον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν που προκάλεσε σοκ στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας.

Η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (ONS) δήλωσε ότι οι καταναλωτές αντιμετώπισαν και άλλες πιέσεις, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης των τιμών των επίπλων κατά λιγότερο από το συνηθισμένο για αυτήν την εποχή του χρόνου, και μιας μικρότερης πτώσης των τιμών των ρούχων λόγω των μειωμένων εκπτώσεων.

Τελευταία τροποποίηση στις 19/08/2026 - 10:13
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