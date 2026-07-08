ΟΔΔΗΧ: Στο 2,16% η απόδοση των τρίμηνων εντόκων γραμματίων

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Στο 2,16% διαμορφώθηκε η απόδοση της νέας έκδοσης τρίμηνων εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου, συνολικού ύψους 400 εκατ. ευρώ, κατά τη σημερινή δημοπρασία.

Το επενδυτικό ενδιαφέρον ήταν ιδιαίτερα αυξημένο, καθώς οι συνολικές προσφορές ανήλθαν σε 1,03 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας το δημοπρατούμενο ποσό κατά 2,58 φορές.

Η διαδικασία της δημοπρασίας πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), ενώ η ημερομηνία διακανονισμού της έκδοσης έχει οριστεί για την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026.

Παράλληλα, έγιναν δεκτές ανταγωνιστικές προσφορές έως το ύψος του ποσού που είχε προκηρυχθεί, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές συνολικής αξίας 100 εκατ. ευρώ.

Ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) διευκρίνισε ότι δεν θα γίνουν δεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές κατά την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026.

Τέλος, επισημαίνεται ότι στις δημοπρασίες εντόκων γραμματίων δεν επιβάλλεται προμήθεια στους συμμετέχοντες.