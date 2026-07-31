Κράτησε τα υψηλά 17ετίας το Χρηματιστήριο – Μηνιαία κέρδη 4,5%, άνοδος 21% στο επτάμηνο

Η τελευταία συνεδρίαση του Ιουλίου χάρισε άλλο ένα ρεκόρ (ενδοσυνεδριακό υψηλό του ΓΔ στις 2588 μονάδες), ολοκληρώνοντας ένα θετικό μήνα που δεν άφησε κανέναν ασυγκίνητο.

Γεωπολιτικές εξελίξεις, εναλλαγές ειρήνης και πολέμου στην ΜΑ, κουβέντα για πρόωρες εκλογές στην χώρα, επιχειρηματικές εξελίξεις και ιδίως άντληση κεφαλαίων σε ιστορικά επίπεδα (ΑΜΚ και placement ) ήταν λίγα μόνο από αυτά που αντιμετώπισαν αναλυτές και επενδυτές, με το πρόσημο πάντως να είναι θετικό (ΓΔ +4,5% στον μήνα και +21% από την αρχή του χρόνου).

Τα αποτελέσματα εξαμήνου (μέχρι το μεσημέρι είχαν ανακοινώσει 9 από τις 25 μετοχές του FTSE) έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην σημερινή συνεδρίαση, με τον τραπεζικό κλάδο αρχικά να πετυχαίνει νέο υψηλό δεκαετίας (ΔΤΡ υψηλό στις 3022 μονάδες +1,1%) λόγω των βελτιωμένων μεγεθών από ΕΥΡΩΒ -0,5% και ΑΛΦΑ -0,3% (αλλά και των αναθεωρημένων εκτιμήσεων από τις διοικήσεις τους), αλλά να προσγειώνεται σταδιακά κυρίως εξαιτίας της υποχώρησης της ΕΤΕ -3,5% που παρέμεινε η μόνη από τον κλάδο (η CREDIA ανακοινώνει αργότερα) με χαμηλότερα μεγέθη εξαμήνου (-2% στα έσοδα και -6% στα κέρδη), αλλά και της έκθεσης της JP Morgan όπου αναφέρει ότι τα θετικά αποτελέσματα των συστημικών τραπεζών έχουν προεξοφληθεί στις τιμές.

Ημέρα αντίδρασης για τις μετοχές που πιέστηκαν μέσα στον μήνα λόγω άντλησης κεφαλαίων, με την ΒΙΟ +3,1%, την CENER +0,7%, την CREDIA +3,5% και τον AKTR +4,6%.

Αρνητικό κλείσιμο σε ΕΕΕ -0,8%, ΟΤΕ -1,1%, ΕΛΧΑ -1,5%, ΔΑΑ -1,2%, θετικά για ALWN +2% και MTLN +0.8% που προσέγγισε τα 46 ευρώ.

Θετική η είδηση για την ΛΑΜΔΑ +1,4% της πώλησης οικοπέδων στην Ten Brinke σε τιμές που αφήνουν κέρδος 31 εκ. (σε σύνολο αξίας 41 εκ.) κάτι που αναδεικνύει την μεγάλη κρυμμένη υπεραξία της εισηγμένης (υπενθυμίζουμε ότι οι αξίες της γης είναι στα βιβλία της εταιρίας σε τιμές κόστους περίπου 800 ευρώ/τ.μ.).

Μικρή κινητικότητα στην μεσαία κεφαλαιοποίηση λόγω επιχειρηματικών ειδήσεων με τον ΑΔΜΗΕ +3,9%, ΕΧΑΕ +1,9%, ΙΝΤΕΚ +2%, ΑΒΑΞ +1%, ΕΛΛΑΚΤΩΡ +1,3% και προεξέχουσες τις ΑΕΕΑΠ (λόγω και της αναβαθμισμένης έκθεσης της Eurobank Equities) με την ΠΡΟΝΤΕΑ +8%, NOVAL +4%, ΜΠΡΙΚ +4,2%.

Ενθαρρυντικά τα μηνύματα από τον ΙΝΣΕΤΕ σχετικά με τον τουρισμό, με τις διεθνείς αφίξεις να καταγράφουν αύξηση +3,8% στα 10,7 εκ. ενώ και η πρώτη εκτίμηση της Eurostat για τον πληθωρισμό στην χώρα είναι χαμηλότερη στο 2,7% τον Ιούλιο (από 3,9% τον Ιούνιο).

Σε επίπεδο αποτελεσμάτων εξαμήνου συνολικά οι εισηγμένες που έχουν δημοσιεύσει μεγέθη δίνουν αύξηση εσόδων +7%, ebitda +4% και κερδών +9%, με κρίσιμες τις επόμενες δύο εβδομάδες που το σύνολο σχεδόν των εισηγμένων του FTSE θα προχωρήσουν σε δημοσιεύσεις.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

Μήνας διακοπών ο Αύγουστος – όχι για τις αγορές – με τους επενδυτές να μην δείχνουν διατεθειμένοι να αποχωριστούν μετοχές και χαρτοφυλάκια, αναμένοντας συνέχιση του θετικού momentum που αποζημιώνει με ισχυρά κέρδη τους επενδυτές που ανέβηκαν νωρίς στο τραίνο και εξακολουθεί για 6η συνεχόμενη χρονιά να δίνει σήματα long (με βάση τους ΚΜΟ).