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Νέα Δημοκρατία: Στις 23 Νοεμβρίου οι εσωκομματικές εκλογές
Πολιτική
11:27 - 01 Οκτ 2025

Νέα Δημοκρατία: Στις 23 Νοεμβρίου οι εσωκομματικές εκλογές

Reporter.gr Newsroom
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Την Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025 θα διεξαχθούν σε πανελλαδικό επίπεδο οι εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας για την ανάδειξη των νέων κομματικών οργάνων, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του κόμματος.

Οι εσωκομματικές εκλογές για την ανάδειξη των Προέδρων ΔΕΕΠ και ΔΗΜΤΟ, των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των κομματικών οργανώσεων και των συνέδρων για το προσεχές Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, θα διεξαχθούν πανελλαδικά την Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του κόμματος.

Για τα μέλη και όσους ενδιαφέρονται να εγγραφούν, στο επίσημο site της ΝΔ (nd.gr) είναι διαθέσιμες οι σχετικές εγκύκλιοι, καθώς και χρήσιμες πληροφορίες για την εγγραφή νέων μελών, την ανανέωση συνδρομών, την υποβολή υποψηφιοτήτων και την εκλογική διαδικασία.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ακόμη ότι «η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει να πρωτοπορεί στις σύγχρονες ανοιχτές δημοκρατικές διαδικασίες και σε αυτές τις εσωκομματικές εκλογές. Υπενθυμίζεται πως η ΝΔ είναι το πρώτο κόμμα στην Ελλάδα που έδωσε από το 2021 το δικαίωμα στα μέλη του να συμμετάσχουν και ψηφιακά στην ψηφοφορία για την ανάδειξη των κομματικών του οργάνων».

Τελευταία τροποποίηση στις 01/10/2025 - 11:34
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