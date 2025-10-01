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ΜΑΚΒΕΛ - Eurimac: Ιστορικό ρεκόρ όγκου πωλήσεων το 2024 - Στα €13,5 εκατ. το EBITDA
Αναλύσεις
11:13 - 01 Οκτ 2025

ΜΑΚΒΕΛ - Eurimac: Ιστορικό ρεκόρ όγκου πωλήσεων το 2024 - Στα €13,5 εκατ. το EBITDA

Reporter.gr Newsroom
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Σε θετική τροχιά διατήρησε την πορεία της και το 2024 η ΜΑΚΒΕΛ – EURIMAC, σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση, με τα οικονομικά της μεγέθη να καταγράφουν σημαντική άνοδο. Η εξέλιξη αυτή εδραιώνει τη δυνατή παρουσία της στην εγχώρια αγορά και ενισχύει το ρόλο της ως αξιόπιστου πρεσβευτή της ελληνικής βιομηχανίας ζυμαρικών στις διεθνείς εξαγωγές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η εταιρεία κατέχει το 30% της ελληνικής αγοράς ζυμαρικών και πάνω από το 50% των ελληνικών εξαγωγών του κλάδου, επιβεβαιώνοντας τη θέση της ως ηγέτης. Παράλληλα, διατηρεί την πρωτοκαθεδρία στην παραγωγή προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας (Private Label) στην Ελλάδα, με στρατηγικές συνεργασίες με κορυφαίες αλυσίδες λιανεμπορίου τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

Το 2024 η EURIMAC πέτυχε εντυπωσιακή βελτίωση στα οικονομικά της αποτελέσματα:

  • Οι πωλήσεις σε όγκο σημείωσαν ιστορικό ρεκόρ, φτάνοντας τα 76.250 τόνους, ενώ η αξία τους διαμορφώθηκε σε 72,6 εκατ. ευρώ έναντι 74 εκατ. ευρώ το 2023. Η μικρή αυτή διαφοροποίηση οφείλεται στην υποχώρηση των τιμών των αγροτικών προϊόντων — εξέλιξη που θεωρείται θετική για τον τελικό καταναλωτή και για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της εταιρείας.
  • Παρά τη μικρή πτώση του τζίρου, η κερδοφορία ενισχύθηκε σημαντικά: το μικτό κέρδος αυξήθηκε σε 19,7 εκατ. ευρώ από 16 εκατ. ευρώ, το EBITDA διαμορφώθηκε στα 13,5 εκατ. ευρώ από 11,4 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 11,8 εκατ. ευρώ έναντι 9,2 εκατ. ευρώ το 2023.
  • Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων έφτασαν τα 10,63 εκατ. ευρώ, έναντι 7,1 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά.
  • Η εταιρεία συνεχίζει να διατηρεί μηδενικό δανεισμό, γεγονός που ενισχύει τη χρηματοοικονομική της σταθερότητα και της δίνει τη δυνατότητα να υλοποιήσει τα επενδυτικά της σχέδια με πλήρη αυτονομία.

Για το 2025, η EURIMAC έχει ήδη θέσει τις βάσεις για την επίτευξη των στόχων της, δίνοντας έμφαση:

  • Στην περαιτέρω ενίσχυση της εξωστρέφειας, μέσω νέων αγορών-στόχων και διεύρυνσης των συνεργασιών στο εξωτερικό.
  • Στην εδραίωση του brand ΜΑΚΒΕΛ στην εγχώρια αγορά με καινοτόμα προϊόντα που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες διατροφικές τάσεις.
  • Στη διατήρηση της ηγετικής θέσης στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, μέσα από μακροχρόνιες συνεργασίες με κορυφαίους retailers.

Με την ολοκλήρωση των επενδύσεων το 2026, η ΜΑΚΒΕΛ – EURIMAC στοχεύει σε περαιτέρω διείσδυση σε διεθνείς αγορές, αξιοποιώντας πλήρως τη δυναμική της παραγωγικής της βάσης στη Βιομηχανική Περιοχή Κιλκίς, ενισχύοντας το εξαγωγικό της αποτύπωμα και συμβάλλοντας στην ενδυνάμωση της ελληνικής οικονομίας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΜΑΚΒΕΛ – EURIMAC, κ. Οδυσσέας Παπαδόπουλος, δήλωσε: «Τα αποτελέσματα του 2024 αποδεικνύουν τη δυναμική της ΜΑΚΒΕΛ – EURIMAC και τη σταθερή πορεία ανάπτυξής μας. Με μηδενικό δανεισμό και ισχυρή κερδοφορία, είμαστε έτοιμοι να ολοκληρώσουμε τις επενδύσεις μας και να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο την παρουσία μας τόσο στην Ελλάδα όσο και στις διεθνείς αγορές. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να προσφέρουμε προϊόντα υψηλής ποιότητας στους καταναλωτές, να στηρίζουμε την ελληνική παραγωγή και να δημιουργούμε προστιθέμενη αξία για την ελληνική οικονομία».

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