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Κικίλιας: Η σχέση Ελλάδας – ΗΠΑ αναβαθμίζεται και ισχυροποιείται
Πολιτική
11:05 - 01 Οκτ 2025

Κικίλιας: Η σχέση Ελλάδας – ΗΠΑ αναβαθμίζεται και ισχυροποιείται

Reporter.gr Newsroom
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Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας στο 15ο Capital Link στην Αθήνα, υπογράμμισε ότι η σχέση Ελλάδας – ΗΠΑ βρίσκεται σε εξαιρετικά υψηλό επίπεδο, το οποίο συνεχώς αναβαθμίζεται και ισχυροποιείται και τόνισε ότι στους τομείς της ενέργειας, των ναυπηγείων και της ναυτιλίας ανοίγονται σημαντικές ευκαιρίες στο άμεσο μέλλον, τις οποίες η χώρα μας έχει καθήκον να αξιοποιήσει.

Ο ίδιος ανέφερε ότι «οι ΗΠΑ παράγουν και εξάγουν LNG, ενώ ο ελληνόκτητος στόλος, με 5.700 πλοία, αποτελεί το 20% του παγκόσμιου στόλου και 24,5% της παγκόσμιας χωρητικότητας πλοίων μεταφοράς LNG. Είναι προφανές ότι μπορούμε να συνεργαστούμε στενά για να επιτύχουμε νέες θέσεις εργασίας και ανάπτυξη, μέσα από συνεργασίες στην ενέργεια και τη μεταφορά της».

Ο υπουργός ανέδειξε τις δυνατότητες της Ελλάδας να εξελιχθεί σε κομβικό ενεργειακό κέντρο: «Η Ελλάδα αποτελεί πύλη εισόδου LNG από διάφορες χώρες, όπως οι ΗΠΑ, διευκολύνοντας τις ροές αερίου για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών και άλλων χωρών. Συμβάλλουμε, έτσι, στην ενεργειακή ασφάλεια, τόσο της ίδιας της χώρας όσο και ολόκληρης της Νοτιοανατολικής Ευρώπης».

Αναφερόμενος στο πρόσφατο ταξίδι του στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο κ. Κικίλιας επεσήμανε: «Είχα διαδοχικές συναντήσεις στην Αθήνα και στην Ουάσινγκτον με τον Υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ, Νταγκ Μπέργκαμ, με αρμοδιότητα το συντονισμό της ενεργειακής πολιτικής, τον υπουργό Μεταφορών, Σον Ντάφι και υψηλόβαθμα στελέχη του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, επίσης με επενδυτικές τράπεζες, γερουσιαστές, κυβερνήτες και τον ιδιωτικό τομέα. Οι συνομιλίες ήταν παραγωγικές. Υπάρχει καθαρή βούληση για συνεργασία. Οι ομάδες μας δουλεύουν από κοινού πάνω σε ρεαλιστικό, εφαρμόσιμο σχέδιο που θα παρουσιαστεί τους επόμενους μήνες».

Κλείνοντας, στάθηκε στη σημασία του θεσμού: «Το Capital Link έχει εξελιχθεί σε θεσμό. Είναι σημείο συνάντησης ανθρώπων της αγοράς και της πολιτικής, επιτυχημένων Ελλήνων πλοιοκτητών, διπλωματών και επιχειρηματικών στελεχών. Τέτοιες διοργανώσεις είναι χρήσιμες, δίνουν χώρο για ανταλλαγή ιδεών και τη διαμόρφωση αναπτυξιακών πολιτικών. Όταν άνθρωποι συναντιούνται και μοιράζονται σχέδια και οράματα, προκύπτουν πάντα θετικά αποτελέσματα».

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