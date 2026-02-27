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Ηλεκτρική ενέργεια από το Διάστημα στη Γη - Κι όμως, είναι εφικτή
Τεχνολογία
12:37 - 27 Φεβ 2026

Ηλεκτρική ενέργεια από το Διάστημα στη Γη - Κι όμως, είναι εφικτή

Reporter.gr Newsroom
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Η ιδέα της ασύρματης μεταφοράς ενέργειας από το Διάστημα στη Γη ανήκε επί δεκαετίες στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας. Σήμερα, όμως, η τεχνολογική πρόοδος καθιστά το σενάριο ρεαλιστικό.

Η βασική ιδέα είναι, σύμφωνα με την Washington Post, ένα δίκτυο δορυφόρων σε τροχιά, εξοπλισμένων με τεράστιους ηλιακούς συλλέκτες, οι οποίοι συλλέγουν ηλιακή ακτινοβολία αδιάκοπα — χωρίς διακοπές από νύχτα, καιρικά φαινόμενα ή εποχικές μεταβολές. Η ενέργεια μετατρέπεται σε ηλεκτρική και αποστέλλεται στη Γη μέσω χαμηλής έντασης μικροκυμάτων, όπου ειδικοί δέκτες την επαναμετατρέπουν σε ρεύμα για οικιακή και βιομηχανική χρήση.

Η σύλληψη διατυπώθηκε ήδη από τη δεκαετία του 1960, αλλά τότε θεωρήθηκε τεχνολογικά και οικονομικά ανέφικτη. Σήμερα, ωστόσο, κρίσιμες εξελίξεις έχουν αλλάξει τα δεδομένα.

Η ασύρματη μετάδοση ενέργειας έχει δοκιμαστεί πειραματικά επί δεκαετίες, ενώ η τεχνολογία κατευθυνόμενων ραδιοκυμάτων χρησιμοποιείται με ασφάλεια στις δορυφορικές επικοινωνίες. Το άλμα αφορά την ακρίβεια: Τα σύγχρονα συστήματα μπορούν να ελέγχουν και να παρακολουθούν τη δέσμη ενέργειας σε πραγματικό χρόνο, διακόπτοντας αυτόματα τη μετάδοση αν ξεφύγει από τα καθορισμένα όρια.

Το βασικό πλεονέκτημα της διαστημικής ηλιακής ενέργειας είναι η σταθερότητα. Σε μια εποχή όπου τα ηλεκτρικά δίκτυα βασίζονται όλο και περισσότερο σε διαλείπουσες ανανεώσιμες πηγές, η συνεχής παροχή από το Διάστημα θα μπορούσε να λειτουργήσει ως σταθεροποιητικός πυλώνας.

Επιπλέον, όπως επισημαίνει η Washington Post, η τεχνολογία δεν εξαρτάται από γεωγραφικούς ή εφοδιαστικούς περιορισμούς, γεγονός που θα επέτρεπε την παροχή ενέργειας σε απομονωμένες περιοχές ή σε ζώνες φυσικών καταστροφών όπου οι υποδομές έχουν καταρρεύσει.

Μακροπρόθεσμα, η μεταφορά μεγάλου μέρους της ενεργειακής παραγωγής εκτός Γης θα μπορούσε να μειώσει την πίεση σε οικοσυστήματα και γη.

Ωστόσο, η κλίμακα του εγχειρήματος είναι πρωτοφανής. Τα σχέδια προβλέπουν διαστημικές κατασκευές μήκους χιλιομέτρων — τεράστιες ηλιακές συστοιχίες και κεραίες μετάδοσης — καθώς και επίγειους σταθμούς αντίστοιχου μεγέθους. Πρόκειται ουσιαστικά για ενεργειακές υποδομές σε τροχιά, που θα λειτουργούν διαρκώς μέσα σε ένα ήδη πολυσύχναστο περιβάλλον δορυφόρων και ραδιοσυχνοτήτων. Αυτό απαιτεί αυστηρό διεθνή συντονισμό σε θέματα τροχιών, συχνοτήτων και ασφάλειας. Η διαφάνεια και οι κοινοί κανόνες δεν είναι προαιρετικοί· αποτελούν προϋπόθεση.

Τα πρώτα βήματα έχουν ήδη γίνει. Το 2023, ερευνητική ομάδα του Caltech μετέδωσε επιτυχώς ενέργεια από δορυφόρο σε επίγειο δέκτη, αποδεικνύοντας ότι η βασική αρχή λειτουργεί εκτός εργαστηρίου. Παράλληλα, η μείωση του κόστους εκτόξευσης, τα ελαφρύτερα υλικά και η πρόοδος στην αυτόνομη συναρμολόγηση καθιστούν εφικτότερα μεγάλης κλίμακας συστήματα. ΗΠΑ, Βρετανία, Ιαπωνία και Κίνα αναπτύσσουν σταδιακά προγράμματα επίδειξης, ενώ ιδιωτικές εταιρείες μπαίνουν δυναμικά στον χώρο.

Η τεχνολογία δεν θα αντικαταστήσει άμεσα τις επίγειες ανανεώσιμες πηγές ούτε θα λύσει από μόνη της την ενεργειακή μετάβαση. Ωστόσο, έχει προχωρήσει αρκετά ώστε να απαιτείται σοβαρή πολιτική και θεσμική προετοιμασία. Το ερώτημα δεν είναι αν μπορεί να λειτουργήσει, αλλά αν θα προλάβουμε να διαμορφώσουμε το πλαίσιο ώστε η ενέργεια από το Διάστημα να είναι κοινό όφελος κι όχι πηγή γεωπολιτικής έντασης.

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