Οι πόλεμοι της νέας εποχής κρίνονται και από το Διάστημα – Η κούρσα των δορυφόρων

Ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν αλλάζει μόνο τον τρόπο με τον οποίο οι στρατοί χρησιμοποιούν drones και τεχνητή νοημοσύνη. Αλλάζει και τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη αντιλαμβάνονται το Διάστημα, καθώς Ευρώπη, Ιαπωνία, Ινδία και Βραζιλία σπεύδουν να ενισχύσουν τους στόλους στρατιωτικών και κατασκοπευτικών δορυφόρων, θεωρώντας πλέον την πρόσβαση σε διαστημικές πληροφορίες ζήτημα εθνικής κυριαρχίας.

Για τον Ράφαλ Μοντζέφσκι, συνιδρυτή και CEO της διαστημικής εταιρείας ICEYE, η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022 αποτέλεσε «κομβική στιγμή» για τον κλάδο. Έκτοτε, η αγορά έχει αυξηθεί κατακόρυφα, καθώς τα κράτη επανεξετάζουν τις πληροφορίες και τις υποδομές στις οποίες θα μπορούσαν να βασιστούν σε περίπτωση πολέμου.

«Η αγορά ξαφνικά δεκαπλασιάστηκε», δήλωσε ο Μοντζέφσκι στο CNBC, υποστηρίζοντας ότι το Διάστημα μετατρέπεται από μια δυνατότητα που απλώς υποστηρίζει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις σε πρωταρχικό στρατηγικό asset, που μπορεί να καθορίσει ποιος θα κερδίσει και ποιος θα χάσει έναν πόλεμο.

Οι δορυφόροι στο επίκεντρο της νέας άμυνας

Η αλλαγή αυτή αποτυπώνεται ήδη στις αμυντικές δαπάνες. Οι ευρωπαϊκές χώρες αύξησαν το 2025 τις δαπάνες τους για το Διάστημα κατά 12%, στα 13,5 δισ. ευρώ, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος, με την άνοδο να αποδίδεται κυρίως στην ενίσχυση των εθνικών αμυντικών προϋπολογισμών και με τη Γερμανία να πρωταγωνιστεί.

Η ICEYE, μια φινλανδο-πολωνική εταιρεία, βρίσκεται στην καρδιά αυτής της νέας αγοράς. Κατασκευάζει δορυφόρους ραντάρ που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από κυβερνήσεις για επιτήρηση, αναγνώριση και συλλογή πληροφοριών.

Το πλεονέκτημα της τεχνολογίας είναι ότι οι δορυφόροι της δεν βασίζονται σε συμβατικές κάμερες. Χρησιμοποιούν συνθετικό άνοιγμα ραντάρ (SAR), επιτρέποντας τη συλλογή εικόνων της επιφάνειας της Γης ακόμη και τη νύχτα, μέσα από σύννεφα και υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Η ζήτηση έχει ήδη μεταφραστεί σε τεράστιες επενδύσεις. Τον Ιούνιο η ICEYE άντλησε 450 εκατ. ευρώ σε νέα κεφάλαια, με την αποτίμησή της να ξεπερνά τα 10 δισ. ευρώ. Συνολικά, ο γύρος χρηματοδότησης Series F ξεπέρασε το 1 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων πωλήσεων υφιστάμενων μετοχών.

Η χρηματοδότηση είχε ιδιαίτερη σημασία και για την Ευρώπη, καθώς αποτέλεσε την πρώτη επένδυση του νέου Scaleup Europe Fund της ΕΕ, ενός ταμείου ύψους περίπου 5 δισ. ευρώ που δημιουργήθηκε για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της έλλειψης κεφαλαίων ανάπτυξης για ευρωπαϊκές τεχνολογικές εταιρείες.

Το ευρωπαϊκό πρόβλημα

Η ενίσχυση των διαστημικών δυνατοτήτων αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας της Ευρώπης να μειώσει την εξάρτησή της από τις ΗΠΑ στον τομέα της άμυνας. Μετά από χρόνια υποεπένδυσης και στη σκιά της αμφισβήτησης των αμερικανικών εγγυήσεων ασφαλείας επί προεδρίας Ντόναλντ Τραμπ, οι ευρωπαϊκές χώρες επιχειρούν να αναπτύξουν τη δική τους αμυντική και τεχνολογική βάση.

Οι πόλεμοι στην Ουκρανία και το Ιράν έχουν ταυτόχρονα αναδείξει τη σημασία των drones, της τεχνητής νοημοσύνης και της διαστημικής επιτήρησης στο σύγχρονο πεδίο μάχης.

Ωστόσο, για τις ευρωπαϊκές εταιρείες υπάρχει ένα ακόμη εμπόδιο: η κατακερματισμένη αγορά κεφαλαίων.

Ο CEO της ICEYE δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο η εταιρεία να εισαχθεί μελλοντικά στο Nasdaq, αν και δεν έχει ληφθεί σχετική απόφαση. Όπως εξηγεί, η ICEYE είναι μια ευρωπαϊκή εταιρεία που υπηρετεί την ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία και θα προτιμούσε μια ισχυρή ευρωπαϊκή χρηματιστηριακή αγορά. Το πρόβλημα είναι ότι η Ευρώπη δεν διαθέτει σήμερα ένα ενιαίο, βαθύ και ιδιαίτερα ρευστό χρηματιστήριο αντίστοιχο με τις μεγάλες αμερικανικές αγορές.

Ο Μοντζέφσκι χαρακτήρισε μάλιστα την κατάσταση «κάπως ανόητη», υποστηρίζοντας ότι η Ευρώπη χρειάζεται ένα μεγάλο και ιδιαίτερα ρευστό ευρωπαϊκό χρηματιστήριο.

Ο Nasdaq, αντίθετα, αποτελεί ήδη μια ώριμη αγορά για εταιρείες τεχνολογίας και διαστήματος. Η πρόσφατη εντυπωσιακή είσοδος της SpaceX στο χρηματιστήριο ενίσχυσε, σύμφωνα με τον ίδιο, το επενδυτικό ενδιαφέρον για τον διαστημικό κλάδο και θα μπορούσε να διευρύνει ακόμη περισσότερο τη δεξαμενή κεφαλαίων για εταιρείες που θέλουν να συμμετάσχουν στη νέα διαστημική κούρσα.

Και το μήνυμα από την αγορά είναι πλέον σαφές: το Διάστημα δεν είναι μόνο υπόθεση εξερεύνησης ή επιστημονικής έρευνας, αλλά γίνεται κρίσιμο κομμάτι της άμυνας, της εθνικής κυριαρχίας και της γεωπολιτικής ισχύος. Και η Ουκρανία έδειξε ότι στον πόλεμο του 21ου αιώνα, όποιος βλέπει πρώτος τι συμβαίνει στο έδαφος μπορεί να αποκτήσει και το πλεονέκτημα στο πεδίο της μάχης.