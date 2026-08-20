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Ρεύμα: «Κόφτης» του ΥΠΕΝ στους στρατηγικούς κακοπληρωτές με το debt flagging
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
15:54 - 20 Αυγ 2026

Ρεύμα: «Κόφτης» του ΥΠΕΝ στους στρατηγικούς κακοπληρωτές με το debt flagging

Reporter.gr Newsroom
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Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχωρά στην τροποποίηση του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, με στόχο , οπως αναφέρει ανακοίνωση, την αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου των στρατηγικών κακοπληρωτών, την προστασία των συνεπών καταναλωτών και την ενίσχυση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. 

Η σχετική Υπουργική Απόφαση υπεγράφη σήμερα από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό, κ. Νίκο Τσάφο,κατόπιν της σύμφωνης γνώμης της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) και εκτεταμένης δημόσιας διαβούλευσης.

Στο τέλος του 2025, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχονταν σε περίπου 3 δισ. ευρώ. Σημαντικό μέρος τους οφείλεται στο φαινόμενο του «ενεργειακού τουρισμού», κατά το οποίο καταναλωτές με ανεξόφλητες οφειλές μετακινούνται διαδοχικά από έναν προμηθευτή σε άλλον, εκμεταλλευόμενοι τις αδυναμίες του ισχύοντος πλαισίου.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε στενή συνεργασία με τη ΡΑΑΕΥ, τον ΔΕΔΔΗΕ και τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, επεξεργάστηκε ένα νέο, ισορροπημένο πλαίσιο που αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τις καταχρηστικές πρακτικές, χωρίς να θίγει δυσανάλογα το δικαίωμα αλλαγής προμηθευτή. Ένα πλαίσιο που πλέον προστατεύει τους συνεπείς καταναλωτές, οι οποίοι μέχρι σήμερα επιβαρύνονταν με το κόστος που προκαλούν οι στρατηγικοί κακοπληρωτές και οι λεγόμενοι «ενεργειακοί τουρίστες».

Με τη νέα ρύθμιση θεσπίζεται για πρώτη φορά σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών (debtflagging), μέσω του οποίου οι προμηθευτές θα μπορούν να επισημαίνουν στον ΔΕΔΔΗΕ, καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές. Με τη συμπλήρωση τριών (3) επισημάνσεων, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάζει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του, με πληρωμή ή διακανονισμό.

Το νέο πλαίσιο που θα τεθεί σε εφαρμογή αμέσως μετά τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης στοΦΕΚ, αναμένεται να συμβάλει στον περιορισμό των ληξιπρόθεσμων οφειλών και των επισφαλειών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, οδηγώντας σταδιακά σε δικαιότερη κατανομή του κόστους που επωμίζονται νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Τελευταία τροποποίηση στις 20/08/2026 - 16:24
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