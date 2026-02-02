Εθελοντική Αιμοδοσία στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας - 5 Φεβρουαρίου

Σε μια ιδιαίτερα επιβαρυμένη περίοδο για το σύστημα υγείας, λόγω της έξαρσης της γριπώδους συνδρομής και των εποχικών ιώσεων, αλλά και των άστατων καιρικών συνθηκών που περιορίζουν τη διαθεσιμότητα των εθελοντών αιμοδοτών, το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ) ενισχύει τις δράσεις του και διοργανώνει εθελοντική αιμοδοσία στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ), την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου, από τις 14:30 έως τις 18:30.

Οι αυξημένες ανάγκες για αίμα στα νοσοκομεία όλης της χώρας παραμένουν διαρκείς, καθώς οι ανάγκες των ασθενών με χρόνια νοσήματα, των πολυμεταγγιζόμενων ασθενών, των χειρουργικών περιστατικών και των εκτάκτων αναγκών δεν μειώνονται, ειδικά σε περιόδους επιδημιολογικής επιβάρυνσης.

Η αιμοδοσία είναι δυνατή δύο εβδομάδες μετά την εξάλειψη των συμπτωμάτων γρίπης ή ίωσης.

Όσοι έχουν εμβολιαστεί και δεν παρουσιάζουν συμπτώματα μπορούν να αιμοδοτήσουν άμεσα.

Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας καλεί όλους τους πολίτες 18-65 ετών που είναι υγιείς και πληρούν τις προϋποθέσεις να προσφέρουν λίγα λεπτά από τον χρόνο τους για να χαρίσουν ζωή σε όλους τους ευάλωτους συνανθρώπους μας. Η αιμοληψία διενεργείται αποκλειστικά από εξειδικευμένο προσωπικό του ΕΚΕΑ και όλες οι μονάδες αίματος που θα συγκεντρωθούν θα διατεθούν για την κάλυψη των μεταγγίσεων ασθενών, σε όλα τα Νοσοκομεία της χώρας.

-Τηλεφωνικά ραντεβού καθημερινές, από 2/2 έως 4/2, 08.30πμ-14.30μμ, στα τηλ:2132146716 και 2132146726

-Ψηφιακά ραντεβού μέσω της νέας εφαρμογής "Δίνουμε αίμα" για κινητά

App store (iOS):

https://bit.ly/appStore-DinoumeAima

Google play (android):

https://bit.ly/googlePlay-DinoumeAima

Οδηγίες για τη χρήση της ψηφιακής εφαρμογής

https://ekea.gr/dinoume-aima/

Για να δώσεις αίμα χρειάζεται:

Να είσαι 18-65 ετών

Να έχεις πάρει ένα ελαφρύ γεύμα πριν την αιμοδοσία

Να έχεις κοιμηθεί τουλάχιστον 5 ώρες

Εάν έχεις κάνει τατουάζ ή piercing να έχουν παρέλθει 4 μήνες

Μέσα από τη συμμετοχή μας σε εθελοντικές δράσεις, προστατεύουμε αυτούς που χρειάζονται τη βοήθειά μας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους με μια προσπάθεια που διαρκεί 365 μέρες τον χρόνο. Όπως ακριβώς και οι ανάγκες των ασθενών για αίμα.