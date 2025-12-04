Αναβλήθηκε το Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε στο ΣΕΦ λόγω της κακοκαιρίας στην Αττική

Το προγραμματισμένο για σήμερα 4/12 στις 21:15 παιχνίδι του Ολυμπιακού με την πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρμπαχτσε για την 14η αγωνιστική της Euroleague αναβλήθηκε λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει την Αττική.

Η απόφαση λήφθηκε από τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, Ιωάννη Βρούτση, με γνώμονα την ασφάλεια των θεατών και των ομάδων από την κακοκαιρία που πλήττει την Αττική.

Οι εξωτερικοί χώροι του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας είχαν πλημμυρίσει από νωρίς, με την Πυροσβεστική να καλείται για άντληση νερών, ενώ στο εσωτερικό της αίθουσας δεν παρουσιάστηκαν προβλήματα, καθώς είχαν τοποθετηθεί έγκαιρα μουσαμάδες στην οροφή για την προστασία του παρκέ.

Η αποστολή της Φενέρμπαχτσε ενημερώθηκε εγκαίρως και δεν ξεκίνησε από το ξενοδοχείο για το ΣΕΦ, αποφεύγοντας έτσι επικίνδυνες μετακινήσεις.

Η Euroleague θα καθορίσει την νέα ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του αγώνα, με τις πρώτες σκέψεις να θέλουν πιθανή αναβολή για την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου στις 21:15.

H ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός

Κατόπιν σχετικής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Ιωάννη Βρούτση, η σημερινή (04/12, 21:15) αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε, στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας, αναβλήθηκε.

Βούρτσης: Ύψιστη προτεραιότητα η ασφάλεια των εμπλεκομένων της αναμέτρησης και των φιλάθλων

Ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού τοποθετήθηκε επίσημα για την αναβολή της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Φενερμπαχτσέ, η οποία ήταν προγραμματισμένη για το βράδυ της Πέμπτης (4/12, 21:15).

«Η αναβολή έγινε καθαρά για λόγους ασφάλειας, πάντοτε ως Υπουργείο Αθλητισμού θέτουμε ως ύψιστη προτεραιότητα την ασφάλεια των εμπλεκομένων της αναμέτρησης και των φιλάθλων» ανέφερε στη NOVA o Ιωάννης Βρούτσης, με αφορμή την απόφαση της Πολιτείας για την αναβολή της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε για την 14η αγωνιστική της Euroleague.