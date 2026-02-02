Βυθίζονται ξανά χρυσός (-6%) και ασήμι (-12%) - Πού αποδίδεται το sell off

Ο χρυσός και το ασήμι συνεχίζουν την πτωτική τους πορεία τη Δευτέρα, διευρύνοντας τις απώλειες από το ξεπούλημα της περασμένης Παρασκευής, καθώς το ισχυρότερο δολάριο και οι ρευστοποιήσεις κερδών αποδυναμώνουν τη δυναμική ενός ράλι που είχε ωθήσει τα πολύτιμα μέταλλα σε ιστορικά υψηλά μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα.

Ο spot χρυσός υποχώρησε το πρωί περίπου 6% στα 4.538 δολάρια ανά ουγγιά, αφού είχε καταρρεύσει σχεδόν 10% την Παρασκευή, όταν οι τιμές έπεσαν κάτω από τα 5.000 δολάρια ανά ουγγιά.

Το ασήμι, που είχε εκτιναχθεί μαζί με τον χρυσό λόγω ζήτησης για ασφαλή καταφύγια και κερδοσκοπικών εισροών, παρέμεινε επίσης υπό πίεση μετά τη βουτιά 30% της Παρασκευής, η οποία αποτέλεσε τη χειρότερη ημέρα του μετάλλου από τον Μάρτιο του 1980.

Οι spot τιμές του λευκού μετάλλου υποχωρούσαν πάνω από 12% στα 74,36 δολάρια ανά ουγγιά στις 12:52 π.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής.

Σύμφωνα με αναλυτές, η διόρθωση ακολούθησε μια βίαιη αναστροφή την Παρασκευή, όταν η αισιοδοξία γύρω από μειώσεις επιτοκίων στις ΗΠΑ συγκρούστηκε με μια αιφνίδια επανεκτίμηση της ηγεσίας της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed), μετά την υποψηφιότητα του πρώην διοικητή της Fed, Κέβιν Γουόρς, από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για τη διαδοχή του Τζερόμ Πάουελ, του οποίου η θητεία λήγει τον Μάιο.

Ο Κρίστοφερ Φορμπς, επικεφαλής Ασίας και Μέσης Ανατολής της CMC Markets, ανέφερε ότι η απότομη υποχώρηση του χρυσού αντανακλά μια κλασική διόρθωση μετά από ένα εξαιρετικό ράλι, και όχι κατάρρευση της μακροπρόθεσμης ανοδικής τάσης.

Η πτώση του χρυσού είναι ένα «κλασικό κενό αέρα μετά από μια εξαιρετική πορεία», είπε ο Φορμπς. «Οι ρευστοποιήσεις κερδών, το ισχυρότερο δολάριο και νέες γεωπολιτικές ειδήσεις από την Ουάσιγκτον αφαίρεσαν τον αφρό από μια υπερφορτωμένη συναλλαγή».

Ο δείκτης δολαρίου, που μετρά την ισχύ του αμερικανικού νομίσματος έναντι ενός καλαθιού νομισμάτων, έχει ενισχυθεί κατά περίπου 0,8% από την Πέμπτη.

Ένα ισχυρότερο δολάριο καθιστά τον χρυσό — που αποτιμάται σε δολάρια — λιγότερο ελκυστικό για ξένους αγοραστές, ενώ τα υψηλότερα επιτόκια αυξάνουν το κόστος ευκαιρίας της κατοχής του μη αποδοτικού σε τόκους κίτρινου μετάλλου, καθιστώντας τα αμερικανικά ομόλογα (Treasurys) πιο ελκυστικά ως ασφαλές καταφύγιο.

Ο Γουόρς έχει υποστηρίξει αυστηρότερη νομισματική πολιτική και η ανακοίνωση της ανάληψης της προεδρίας της Fed έχει ενισχύσει το δολάριο. Παράλληλα, δηλώσεις του Τραμπ που υποδηλώνουν πιθανή συμφωνία με το Ιράν φαίνεται να έχουν μετριάσει τις γεωπολιτικές ανησυχίες — τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του WTI υποχωρούσαν περίπου 4% τη Δευτέρα.

Βραχυπρόθεσμα, οι τιμές του χρυσού θα παραμείνουν υψηλές αλλά ευμετάβλητες, καθώς οι αγορές αναμένουν περισσότερη σαφήνεια σχετικά με την κατεύθυνση πολιτικής του Γουόρς, δήλωσε ο Φορμπς.

Οι τιμές του ασημιού εξακολουθούν να είναι αυξημένες κατά περίπου 16% από την αρχή του έτους, ενώ ο χρυσός καταγράφει άνοδο περίπου 8% στο ίδιο διάστημα. Και τα δύο μέταλλα σημείωσαν εντυπωσιακά ράλι πέρυσι, με άνοδο περίπου 65% για τον χρυσό και 145% για το ασήμι.