Μητρώο Διαχείρισης Ακινήτων: Ραντάρ για τα «μαύρα ενοίκια» - Πώς θα γίνει η απογραφή

Ουσιαστικά, για κάθε ακίνητο θα δημιουργείται ένας αναλυτικός φάκελος, όπου θα καταγράφονται τα πλήρη δεδομένα για τη χρήση του, με στόχο την αποτύπωση της πραγματικής εικόνας του, που θα εξαλείψει τις όποιες διαφορές σήμερα καταγράφονται σε επιμέρους βάσεις δεδομένων. Έτσι, π.χ. θα βάλει τέλος στα διαφορετικά τετραγωνικά μέτρα που καταγράφονται σημερα σε Κτηματολόγιο, Ε9, τίτλους ιδιοκτησίας, λογαριασμούς της ΔΕΗ κ.λ.π.

Επίσης, το ενιαίο μητρώο θα περιλαμβάνει πρόσθετα στοιχεία σε σχέση με το Περιουσιολόγιο της ΑΑΔΕ, το Κτηματολόγιο και το υπό σύσταση Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ) καθώς θα συγκεντρώνει πληροφορίες που μέχρι σήμερα βρίσκονται διάσπαρτες σε διάφορες δημόσιες υπηρεσίες και θα καλύπτει στοιχεία που αφορούν την ηλεκτροδότηση, ύδρευση, πολεοδομία, δικαστικές διαφορές, αγροτικές επιδοτήσεις, φορολογική και κτηματολογική εικόνα, κ.λπ.

Μιλώντας, χαρακτηριστικά, Συνέδριο Ιδιοκτητών Ακινήτων που διοργάνωσε η Πανελλήνια Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ), με τη συμμετοχή στελεχών της κυβέρνησης, της αυτοδιοίκησης, της ΑΑΔΕ, του Κτηματολογίου και πλήθους ιδιοκτητών από όλη την Ελλάδα. ο Κυριάκος Πιερρακάκης, Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εκπροσωπώντας τον Πρωθυπουργό, έκανε λόγο για μια μεγάλη μεταρρύθμιση, Συγκεκριμένα, ανήγγειλε ότι το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑΣ) θα τεθεί σε λειτουργία εντός του 1ου τριμήνου του 2026 και θα δώσει στο κράτος ολοκληρωμένη ψηφιακή εικόνα του αποθέματος των ακινήτων ώστε να μπορεί να σχεδιάζει δίκαιες πολιτικές και να αφαιρεί βάρη από τα ακίνητα.

«Ενισχύεται η διαφάνεια, περιορίζεται η παραοικονομία και γίνεται πιο σταθερό και προβλέψιμο το περιβάλλον για όλη την αγορά ακινήτων», τόνισε.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης επισήμανε ότι αποτελεί «τη πιο συστηματική καταγραφή της χρήσης της ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας που έχει γίνει ποτέ στη χώρα». Το ΜΙΔΑ, σύμφωνα με τον ίδιο, θα δώσει στο κράτος μια ολοκληρωμένη, ψηφιακή εικόνα του αποθέματος ακινήτων και της πραγματικής λειτουργίας της αγοράς, όχι με στόχο τη φόρτωση νέων βαρών στους πολίτες, αλλά για να μπορεί να σχεδιάζει δίκαιες και στοχευμένες πολιτικές — και μάλιστα «ίσως για να αφαιρεί βάρη» από τους ιδιοκτήτες και την αγορά συνολικά. "Για πρώτη φορά το κράτος αποκτά σε πραγματικό χρόνο μια ολοκληρωμένη, ψηφιακή εικόνα του αποθέματος ακινήτων και της πραγματικής λειτουργίας της αγοράς, όχι για να επιβάλει νέα βάρη, αλλά για να μπορεί να σχεδιάζει δίκαιες και στοχευμένες πολιτικές. Ίσα ίσα για να αφαιρεί βάρη. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η διαφάνεια, περιορίζεται η παραοικονομία και προστατεύεται ο συνεπής ιδιοκτήτης, ενώ παράλληλα διαμορφώνεται ένα πιο σταθερό και προβλέψιμο περιβάλλον για ολόκληρη την αγορά ακινήτων" τόνισε ο κ. Πιερρακάκης και προσέθεσε:

"Το μεγάλο μήνυμα που εκπέμπει η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός που εκπέμπω και εγώ σήμερα μέσα από αυτό το βήμα , είναι σαφές: η ιδιοκτησία επανεντάσσεται στον πυρήνα της αναπτυξιακής στρατηγικής της χώρας. Περισσότερα διαθέσιμα σπίτια, λογική φορολογία, κίνητρα επένδυσης, αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος, στήριξη της Περιφέρειας. Αυτή η κατεύθυνση δεν αφορά μόνο τους ιδιοκτήτες. Αφορά τα νέα ζευγάρια που ψάχνουν σπίτι, τις οικογένειες που θέλουν ποιότητα ζωής, τις τοπικές κοινωνίες που χρειάζονται ζωή και δραστηριότητα."

Στην τοποθέτησή του, ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ, Στράτος Παραδιάς, χαρακτήρισε το ΜΙΔΑ «τομή στη διαχείριση της ιδιοκτησίας», επισημαίνοντας ωστόσο τις προκλήσεις που συνοδεύουν την εφαρμογή του. Η Ομοσπονδία έχει ήδη καταθέσει προτάσεις και παρατηρήσεις προς την ΑΑΔΕ, ζητώντας απλοποιημένες διαδικασίες, σαφείς οδηγίες και επαρκή μεταβατική περίοδο, ώστε οι ιδιοκτήτες να μην επιβαρυνθούν με νέα γραφειοκρατικά βάρη ή πρόστιμα λόγω τεχνικών αστοχιών.