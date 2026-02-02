Μητρώο Διαχείρισης Ακινήτων: Ραντάρ για τα «μαύρα ενοίκια» - Πώς θα γίνει η απογραφή

Ουσιαστικά, για κάθε ακίνητο θα δημιουργείται ένας αναλυτικός φάκελος, όπου θα καταγράφονται τα πλήρη δεδομένα για τη χρήση του, με στόχο την αποτύπωση της πραγματικής εικόνας του, που θα εξαλείψει τις όποιες διαφορές σήμερα καταγράφονται σε επιμέρους βάσεις δεδομένων. Έτσι, π.χ. θα βάλει τέλος στα διαφορετικά τετραγωνικά μέτρα που καταγράφονται σημερα σε Κτηματολόγιο, Ε9, τίτλους ιδιοκτησίας, λογαριασμούς της ΔΕΗ κ.λ.π.
Επίσης, το ενιαίο μητρώο θα περιλαμβάνει πρόσθετα στοιχεία σε σχέση με το Περιουσιολόγιο της ΑΑΔΕ, το Κτηματολόγιο και το υπό σύσταση Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ) καθώς θα συγκεντρώνει πληροφορίες που μέχρι σήμερα βρίσκονται διάσπαρτες σε διάφορες δημόσιες υπηρεσίες και θα καλύπτει στοιχεία που αφορούν την ηλεκτροδότηση, ύδρευση, πολεοδομία, δικαστικές διαφορές, αγροτικές επιδοτήσεις, φορολογική και κτηματολογική εικόνα, κ.λπ.
«Ενισχύεται η διαφάνεια, περιορίζεται η παραοικονομία και γίνεται πιο σταθερό και προβλέψιμο το περιβάλλον για όλη την αγορά ακινήτων», τόνισε.
Ο Κυριάκος Πιερρακάκης επισήμανε ότι αποτελεί «τη πιο συστηματική καταγραφή της χρήσης της ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας που έχει γίνει ποτέ στη χώρα». Το ΜΙΔΑ, σύμφωνα με τον ίδιο, θα δώσει στο κράτος μια ολοκληρωμένη, ψηφιακή εικόνα του αποθέματος ακινήτων και της πραγματικής λειτουργίας της αγοράς, όχι με στόχο τη φόρτωση νέων βαρών στους πολίτες, αλλά για να μπορεί να σχεδιάζει δίκαιες και στοχευμένες πολιτικές — και μάλιστα «ίσως για να αφαιρεί βάρη» από τους ιδιοκτήτες και την αγορά συνολικά. "Για πρώτη φορά το κράτος αποκτά σε πραγματικό χρόνο μια ολοκληρωμένη, ψηφιακή εικόνα του αποθέματος ακινήτων και της πραγματικής λειτουργίας της αγοράς, όχι για να επιβάλει νέα βάρη, αλλά για να μπορεί να σχεδιάζει δίκαιες και στοχευμένες πολιτικές. Ίσα ίσα για να αφαιρεί βάρη. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η διαφάνεια, περιορίζεται η παραοικονομία και προστατεύεται ο συνεπής ιδιοκτήτης, ενώ παράλληλα διαμορφώνεται ένα πιο σταθερό και προβλέψιμο περιβάλλον για ολόκληρη την αγορά ακινήτων" τόνισε ο κ. Πιερρακάκης και προσέθεσε:
"Το μεγάλο μήνυμα που εκπέμπει η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός που εκπέμπω και εγώ σήμερα μέσα από αυτό το βήμα , είναι σαφές: η ιδιοκτησία επανεντάσσεται στον πυρήνα της αναπτυξιακής στρατηγικής της χώρας. Περισσότερα διαθέσιμα σπίτια, λογική φορολογία, κίνητρα επένδυσης, αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος, στήριξη της Περιφέρειας. Αυτή η κατεύθυνση δεν αφορά μόνο τους ιδιοκτήτες. Αφορά τα νέα ζευγάρια που ψάχνουν σπίτι, τις οικογένειες που θέλουν ποιότητα ζωής, τις τοπικές κοινωνίες που χρειάζονται ζωή και δραστηριότητα."
Στην τοποθέτησή του, ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ, Στράτος Παραδιάς, χαρακτήρισε το ΜΙΔΑ «τομή στη διαχείριση της ιδιοκτησίας», επισημαίνοντας ωστόσο τις προκλήσεις που συνοδεύουν την εφαρμογή του. Η Ομοσπονδία έχει ήδη καταθέσει προτάσεις και παρατηρήσεις προς την ΑΑΔΕ, ζητώντας απλοποιημένες διαδικασίες, σαφείς οδηγίες και επαρκή μεταβατική περίοδο, ώστε οι ιδιοκτήτες να μην επιβαρυνθούν με νέα γραφειοκρατικά βάρη ή πρόστιμα λόγω τεχνικών αστοχιών.
Πιο συγκεκριμένα, μεταξύ των στοιχείων που θα μεταφερθούν στην πλατφόρμα είναι:
- Είδος ακινήτου, επιφάνεια, θέση, όροφος
- Κατάσταση: ηλεκτροδοτούμενο, ημιτελές, κενό, μισθωμένο ή δωρεάν παραχωρημένο
- Τα στοιχεία που υπάρχουν στο Κτηματολόγιο και κυρίως οι Κωδικοί Αριθμοί Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ).
- Οι Αριθμοί Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) από το αρχείο του Taxisnet, που σχηματίστηκε από τις δηλώσεις του Ε9.
- Οι αριθμοί παροχής ηλεκτρικού ρεύματος από τον ΔΕΔΔΗΕ.
- Οι αριθμοί παροχής νερού από τις εταιρείες ύδρευσης – αποχέτευσης.
- Στοιχεία για πολεοδομικές άδειες που υπάρχουν στο Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος (ΤΕΕ).
- Στοιχεία από τα δικαστήρια, τα υποθηκοφυλακεία και τα κτηματολογικά γραφεία που αφορούν ακίνητα στα οποία υπάρχει αμφισβήτηση της ιδιοκτησίας, με αγωγές ή άλλα ένδικα μέσα.
- Οι αριθμοί ασφαλιστηρίων συμβολαίων των κτισμάτων.
- Στοιχεία για τους αποδέκτες των αγροτικών επιδοτήσεων που καταβάλλονται για καλλιεργούμενες εκτάσεις.
Το Ενιαίο Μητρώο Ακινήτων θα διασυνδέεται με όλες τις σχετικές δημόσιες υπηρεσίες, τις πλατφόρμες του Taxisnet και του Κτηματολογίου, καθώς και με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που παρέχουν δεδομένα.
Ουσιαστικά ο Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) θα ταυτίζεται με τον Κωδικό Αριθμό του Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ). Η ανταλλαγή δεδομένων θα γίνεται με περιορισμένο εύρος, ανάλογα με την κατηγορία του φορέα και τις ανάγκες του.
Με την ολοκλήρωση της πλατφόρμας, κάθε αλλαγή ιδιοκτησίας θα καταγράφεται αυτόματα. Έτσι, όταν υπογράφεται ένα συμβόλαιο και αναρτάται στο myPROPERTY, το μητρώο θα ενημερώνει αυτόματα τις υπηρεσίες ηλεκτροδότησης, ύδρευσης κ.λπ., χωρίς να απαιτούνται επιπλέον ενέργειες από τον πρώην και τον νέο ιδιοκτήτη.
Το ΤΑΑ
Να σημειωθεί ότι η δημιουργία του ΜΙΔΑ, που έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης, αποτελεί προϋπόθεση για τη μελλοντική διασύνδεση του αρχείου ακινήτων του Taxisnet με το Κτηματολόγιο. Ωστόσο, λόγω προβλημάτων συμβατότητας μεταξύ των δύο πλατφορμών, η ΑΑΔΕ αποφάσισε να προχωρήσει πρώτα στη λειτουργία του νέου μητρώου και να υλοποιήσει τη διασύνδεση με το Κτηματολόγιο σε δεύτερο χρόνο, όταν το επιτρέψουν οι τεχνικές συνθήκες.
Τι προσφέρει στους ιδιοκτήτες;
Το νέο Μητρώο (ΜΙΔΑ), πάντως, αναμένεται να προσφέρει και νέες λειτουργικές δυνατότητες για τους ιδιοκτήτες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η ηλεκτρονική απεικόνιση του συνόλου της περιουσίας σε μία οθόνη, η αυτόματη ενημέρωση στοιχείων μετά από αγοραπωλησίες ή κληρονομιές, η διασύνδεση με μισθωτήρια και συμβόλαια, καθώς και η διεκπεραίωση δηλώσεων ή διορθώσεων χωρίς φυσική παρουσία σε υπηρεσίες. Επιπλέον, το Μητρώο θα μπορεί να λειτουργήσει ως ατομικός ψηφιακός φάκελος συγκεντρώνοντας βασικά έγγραφα, άδειες και πιστοποιητικά, διευκολύνοντας μεταβιβάσεις, επιδοτήσεις και τραπεζικές συναλλαγές.
Οι επιφυλάξεις
Την ίδια ώρα, πάντως, πολλοί ιδιοκτήτες εκφράζουν ανησυχία για το ενδεχόμενο τεχνικών προβλημάτων ή καθυστερήσεων που θα μπορούσαν να μπλοκάρουν μισθώσεις, μεταβιβάσεις ή επιδόματα στέγασης. Η ΠΟΜΙΔΑ υπογραμμίζει ότι η επιτυχία του εγχειρήματος θα κριθεί από τη σταθερότητα του συστήματος και την επαρκή υποστήριξη των πολιτών.