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Χρηματιστήριο: Οι 2.313 μονάδες αποτελούν την πλησιέστερη στήριξη
Αναλύσεις
10:10 - 30 Ιαν 2026

Χρηματιστήριο: Οι 2.313 μονάδες αποτελούν την πλησιέστερη στήριξη

Reporter.gr Newsroom
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Υποχώρηση κατά 0,54% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χθεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2334,66 μονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 641,8 εκ. ευρώ (τα €146,3 πακέτα).

Οι αγοραστές πέτυχαν να οδηγήσουν ψηλότερα το ΓΔ και λίγο πριν τις 12 μ.μ. καταγράφηκε ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 2372 μονάδες. Όμως, η αφύπνιση των πωλητών με ρευστοποιήσεις τραπεζών για την αποκόμιση κερδών (profit taking) και μερικών άλλων blue chips (Aegean, Βιοχάλκο, Ελλάκτωρ) οδήγησαν το ΓΔ σε αρνητικό έδαφος όπου και παρέμεινε ως τις δημοπρασίες με το κλείσιμο κοντά στο χαμηλό ημέρας. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,339% με τους δείκτες των ευρωπαϊκών αγορών να υποχωρούν.

Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (-2,37%) κατέγραψε απώλειες με τη Eurobank (-3,26%) να υποαποδίδει. Απώλειες ακόμη κατέγραψε ο Ελλάκτωρ (-1,55%), ο ΑΔΜΗΕ (-0,81%), η Aegean (-0,93%), η Βιοχάλκο (-0,75%) και ο Φουρλής (-1,16%). Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψε η ΔΕΗ (+1,56%), η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+1,15%), η Lamda (+1,13%), η ΕΛΧΑ (+3,44%), η Cenergy (+1,81%), η Optima (+3,41%), η Helleniq Energy (+0,57%) και η ΜΟΗ (+0,47%). Απολογιστικά, 43 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 60 εκείνων που υποχώρησαν.

Σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, ο Γ.Δ. ανέκρουσε πρύμνη ενώπιον της εξαιρετικά ισχυρής αντίστασης των 2350-2400 μονάδων μετά από το 3ημερο ανοδικών συνεδριάσεων που προηγήθηκε. Οι 2313 μονάδες αποτελούν την πλησιέστερη στήριξη επισημαίνει η τεχνική ανάλυση.

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