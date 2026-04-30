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Μυλωνάς (ΕΤΕ): Μέρισμα - ρεκόρ 1 δισ. ευρώ στους μετόχους και ισχυρό buyback €300 εκατ.
Αναλύσεις
16:33 - 30 Απρ 2026

Μυλωνάς (ΕΤΕ): Μέρισμα - ρεκόρ 1 δισ. ευρώ στους μετόχους και ισχυρό buyback €300 εκατ.

Reporter.gr Newsroom
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Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε συνολική διανομή-ρεκόρ προς τους μετόχους από τα κέρδη της χρήσης 2025, η οποία περιλαμβάνει τόσο μέρισμα όσο και πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών.

Συγκεκριμένα, ο CEO της τράπεζας, Παύλος Μυλωνάς, γνωστοποίησε στη Γενική Συνέλευση την απόφαση για έκτακτη διανομή 300 εκατ. ευρώ μέσω buyback, η οποία προστίθεται στο ήδη ανακοινωμένο μέρισμα ύψους 700 εκατ. ευρώ. Έτσι, η συνολική απόδοση προς τους μετόχους για τη χρήση 2025 ανέρχεται σε 1 δισ. ευρώ, επίπεδο-ρεκόρ για ελληνική τράπεζα, όπως τόνισε ο ίδιος.

Ο κ. Μυλωνάς σημείωσε ότι η συνολική απόδοση στους μετόχους φτάνει το 85%, σε μια χρονιά κατά την οποία η κεφαλαιοποίηση της τράπεζας ενισχύθηκε κατά περίπου 5 δισ. ευρώ.

Ισχυρές επιδόσεις και στόχοι για το 2026

Για το 2025, η διοίκηση χαρακτήρισε τη χρονιά ως περίοδο ισχυρής ανάπτυξης και ανθεκτικότητας, παρά τη σημαντική μείωση των επιτοκίων. Ο CEO εξέφρασε αισιοδοξία για το 2026, εκτιμώντας ότι η τράπεζα θα συνεχίσει να αυξάνει τις αποδόσεις προς τους μετόχους με ρυθμούς υψηλότερους από τον εγχώριο ανταγωνισμό, ενώ παράλληλα θα επενδύει σε τεχνολογική αναβάθμιση και ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού.

Επιπλέον, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο εξαγορών, εφόσον προκύψουν ευκαιρίες που εξυπηρετούν τη στρατηγική της τράπεζας και τους μετόχους.

Μεγάλο τεχνολογικό έργο και ψηφιακός μετασχηματισμός

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο έργο αναβάθμισης του βασικού τραπεζικού συστήματος (Core Banking System), το οποίο ολοκληρώνεται στις 26 Μαΐου. Πρόκειται, σύμφωνα με τη διοίκηση, για το μεγαλύτερο έργο ψηφιακού μετασχηματισμού που έχει υλοποιήσει ελληνική τράπεζα, με στόχο τη μείωση του κόστους και την ταχύτερη ανάπτυξη νέων υπηρεσιών.

Κερδοφορία, κεφάλαια και πιστωτική επέκταση

Το 2025, τα καθαρά κέρδη της τράπεζας διαμορφώθηκαν στα 1,3 δισ. ευρώ, ενώ η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE) έφτασε το 15,5%, ή περίπου 20% αν συνυπολογιστεί το πλεονάζον κεφάλαιο.

Η καθαρή πιστωτική επέκταση ανήλθε σε 3,5 δισ. ευρώ, με συνολικές εκταμιεύσεις 10 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 10% σε ετήσια βάση. Η ανάπτυξη προήλθε κυρίως από επιχειρηματικά δάνεια (ενέργεια, υποδομές, τουρισμός), αλλά και από την επανεμφάνιση θετικής πιστωτικής δυναμικής στα νοικοκυριά.

Η τράπεζα κατέγραψε επίσης ενίσχυση μεριδίων αγοράς, φτάνοντας 28% στα στεγαστικά, 25% στα καταναλωτικά και 26% στις μικρές επιχειρήσεις.

Έσοδα, προμήθειες και λειτουργικά μεγέθη

Τα έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κατά 10%, παρά τις παρεμβάσεις στο κόστος συναλλαγών, με βασική συνεισφορά από την ανάπτυξη των αμοιβαίων κεφαλαίων και των προϊόντων αντιστάθμισης κινδύνου. Παράλληλα, τα καθαρά έσοδα από τόκους διατηρήθηκαν ανθεκτικά λόγω πιστωτικής επέκτασης και hedging.

Το λειτουργικό κόστος αυξήθηκε κατά 7%, αντανακλώντας επενδύσεις σε τεχνολογία και ανθρώπινο δυναμικό.

Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων υποχώρησε στο 2,4%, ενώ ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 18,8%, από τα υψηλότερα επίπεδα στην Ευρώπη.

Πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών

Η Εθνική Τράπεζα προχωρά επίσης σε πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών έως 10% του μετοχικού κεφαλαίου, με συνολικό κόστος έως 252 εκατ. ευρώ και διάρκεια 24 μηνών (έως 30 Απριλίου 2028), σε εύρος τιμών 1 έως 30 ευρώ.

Εταιρική κοινωνική ευθύνη

Τέλος, ο CEO ανακοίνωσε νέες πρωτοβουλίες κοινωνικής προσφοράς στον τομέα της υγείας, με τη δημιουργία πρότυπου κέντρου ανακουφιστικής φροντίδας και αντίστοιχου κέντρου για την άνοια, σε συνεργασία με κοινωνικά ιδρύματα.

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