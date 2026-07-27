Qualco: Μέρισμα €0,045/μτχ. για τη χρήση 2025

Τη διανομή μικτού μερίσματος 0,045 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2025 ανακοίνωσε η Qualco Group, γνωστοποιώντας παράλληλα τις ημερομηνίες αποκοπής του δικαιώματος και καταβολής του μερίσματος.

Ο Όμιλος Qualco Group A.E. (εφεξής η Εταιρεία), σύμφωνα με το άρθρο 4.1.1 του Κανονισμού του Euronext Athens, ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε την 30η Ιουνίου αποφάσισε τη διανομή μερίσματος 0,045 Ευρώ ανά μετοχή (μεικτό) για τη χρήση 2025. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, το προς διανομή μέρισμα υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% (με την εξαίρεση ή διαφοροποίηση του ποσοστού παρακράτησης για μετόχους οι οποίοι υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις). Συνεπεία αυτού, το καθαρό προς είσπραξη ποσό από τους μετόχους θα ανέλθει στο ποσό των 0,04275 Ευρώ ανά μετοχή.

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε την 30η Ιουνίου αποφάσισε τη διανομή μερίσματος 0,045 Ευρώ ανά μετοχή (μεικτό) για τη χρήση 2025. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, το προς διανομή μέρισμα υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% (με την εξαίρεση ή διαφοροποίηση του ποσοστού παρακράτησης για μετόχους οι οποίοι υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις). Συνεπεία αυτού, το καθαρό προς είσπραξη ποσό από τους μετόχους θα ανέλθει στο ποσό των 0,04275 Ευρώ ανά μετοχή.

1.1 Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρείες) σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της Euronext Securities Athens.

1.2 Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της Euronext Securities Athens Α.Ε., η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων.

Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν μέσα σε πέντε (5) έτη παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.