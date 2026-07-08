Optima Bank για Motor Oil: Ισχυρές προοπτικές και νέα τιμή-στόχος €54,1

Έπειτα από ένα εξαιρετικά ισχυρό δεύτερο εξάμηνο του 2025 για τον κλάδο της διύλισης, κατά το οποίο τα περιθώρια διύλισης και η κερδοφορία ενισχύθηκαν χάρη στους περιορισμούς της διαθέσιμης παραγωγικής δυναμικότητας και στις γεωπολιτικές εξελίξεις που επηρέασαν την προσφορά, η σύγκρουση με το Ιράν ενέτεινε ακόμη περισσότερο τις ανισορροπίες μεταξύ προσφοράς και ζήτησης.

Ως εκ τούτου, τα περιθώρια (cracks) για το ντίζελ και τα αεροπορικά καύσιμα (Jet Fuel) κατέγραψαν ιδιαίτερα έντονη άνοδο, σύμφωνα με ανάλυση της Optima Bank για τη μετοχή της Motor Oil.

Μετά την επίτευξη της πρόσφατης εκεχειρίας, οι τιμές του αργού πετρελαίου επέστρεψαν γρήγορα στα επίπεδα που επικρατούσαν πριν από την έναρξη της σύγκρουσης, ενώ τα περιθώρια διύλισης υποχώρησαν μερικώς, διατηρούμενα όμως σε υψηλά επίπεδα.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η χαμηλότερη επεξεργασία αργού πετρελαίου σε παγκόσμια κλίμακα κατά τη διάρκεια του έτους, σε συνδυασμό με τη μείωση των αποθεμάτων, των οποίων η αναπλήρωση θα απαιτήσει σημαντικό χρονικό διάστημα, θα συνεχίσουν να στηρίζουν τα περιθώρια διύλισης για μεγαλύτερο διάστημα από ό,τι προβλεπόταν αρχικά.

Παράλληλα, η αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ και η ομαλοποίηση της δυνατότητας προμήθειας αργού πετρελαίου επιτρέπουν πλέον στην εταιρεία να εξασφαλίζει μεγαλύτερες εκπτώσεις στις αγορές αργού. Υπενθυμίζεται ότι κατά τους μήνες Απρίλιο και Μάιο οι σχετικές προμήθειες πραγματοποιούνταν με premium, γεγονός που πλέον αντιστρέφεται και ενισχύει περαιτέρω τα περιθώρια αναφοράς (benchmark margins).

Πέρα από τον τομέα της διύλισης, η Motor Oil συνεχίζει να βελτιώνει τη δραστηριότητά της στην εμπορία καυσίμων, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην αύξηση των πωλήσεων προϊόντων εκτός καυσίμων μέσω του υφιστάμενου δικτύου περίπου 1.540 πρατηρίων, ενώ παράλληλα προχωρά και στη δημιουργία περιορισμένου αριθμού νέων σημείων πώλησης.

Στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, η εταιρεία επαναξιολογεί τη στρατηγική ανάπτυξής της, δίνοντας προτεραιότητα σε επενδύσεις με υψηλότερες αποδόσεις, όπως τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες (BESS). Ταυτόχρονα, επιδιώκει την επέκτασή της σε λιγότερο ώριμες αγορές, όπως η Ρουμανία, ενώ εξετάζει την αποεπένδυση από ορισμένα ώριμα περιουσιακά στοιχεία, όπως το χαρτοφυλάκιο αιολικών πάρκων και τη συμμετοχή της στην Unagi. Παρά τις αλλαγές αυτές, παραμένει σταθερά προσηλωμένη στον στόχο εγκατεστημένης ισχύος 2 GW έως το 2030.

Στον τομέα της θερμικής παραγωγής και της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, η δημιουργία της κοινής εταιρείας (Joint Venture) με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ εξελίσσεται σύμφωνα με τον σχεδιασμό, με τη νέα ολοκληρωμένη εταιρεία κοινής ωφέλειας (Utility) να αναμένεται να ξεκινήσει επίσημα τη λειτουργία της μέχρι το τέλος του 2026.

Όσον αφορά τις δραστηριότητες κυκλικής οικονομίας, οι οποίες ήδη αποφέρουν EBITDA που υπερβαίνουν τα 50 εκατ. ευρώ, η Motor Oil βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Aktor για την πώληση του 75% των εταιρειών Helector και Thalis.

Παράλληλα, η εταιρεία βρίσκεται σε αναζήτηση στρατηγικών εταίρων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η Aktor, με στόχο να προχωρήσει στη λήψη της Τελικής Επενδυτικής Απόφασης (Final Investment Decision - FID) για το έργο του πλωτού σταθμού αποθήκευσης και επαναεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου (FSRU).

Προβλέψεις για κερδοφορία

Η Optima Bank αναθεωρεί προς τα πάνω τις προβλέψεις της για την κερδοφορία του Ομίλου, εκτιμώντας EBITDA ύψους 1,412 δισ. ευρώ για το 2026 και 1,295 δισ. ευρώ για το 2027. Οι νέες προβλέψεις είναι αυξημένες κατά 30% και 14%, αντίστοιχα, σε σχέση με τις προηγούμενες εκτιμήσεις, με τον τομέα της διύλισης να αποτελεί τον βασικό παράγοντα της αναβάθμισης.

Παράλληλα, η εκτίμηση για τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη του 2026 αυξάνεται κατά 39%, στα 834 εκατ. ευρώ, ποσό που περιλαμβάνει και έσοδα 54 εκατ. ευρώ από συγγενείς εταιρείες. Αντίστοιχα, η πρόβλεψη για το 2027 αναθεωρείται ανοδικά κατά 18%, στα 751 εκατ. ευρώ, επίπεδο που αντιστοιχεί σε ετήσια μείωση της τάξεως του 10%.

Σε ό,τι αφορά τον καθαρό δανεισμό, εκτιμάται ότι θα περιοριστεί κατά περίπου 300 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση, διαμορφούμενος στα 1,28 δισ. ευρώ το 2026. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στην ισχυρή λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου, καθώς και στις αναμενόμενες εισροές ύψους 237 εκατ. ευρώ από τη συναλλαγή των ΑΠΕ με τη ΔΕΗ, οι οποίες εκτιμάται ότι θα υπερκαλύψουν τόσο τις κεφαλαιουχικές δαπάνες των 560 εκατ. ευρώ όσο και τις διανομές μερισμάτων ύψους 200 εκατ. ευρώ.

Αναφορικά με τη μερισματική πολιτική, η Optima Bank θεωρεί ότι η ισχυρή αναμενόμενη δημοσιευμένη κερδοφορία θα επιτρέψει στη Motor Oil να διανείμει συνολικό μέρισμα 2,10 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2026, που αντιστοιχεί σε μερισματική απόδοση 4,9%. Το ποσό προβλέπεται να καταβληθεί σε δύο δόσεις, με ενδιάμεση διανομή 0,50 ευρώ κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2026.

Η χρηματιστηριακή διατηρεί αμετάβλητη τη σύσταση «buy» για τη μετοχή της εταιρείας, αναθεωρώντας ανοδικά την τιμή-στόχο στα 54,1 ευρώ από 40,6 ευρώ προηγουμένως. Η νέα αποτίμηση συνεπάγεται δυνητικό περιθώριο ανόδου της τάξεως του 27,1%, αντανακλώντας τις αναβαθμισμένες προβλέψεις για την κερδοφορία των βασικών δραστηριοτήτων του Ομίλου κατά την περίοδο 2026-2029.

Με βάση τις εκτιμήσεις της Optima Bank, η Motor Oil διαπραγματεύεται σήμερα με δείκτη EV/EBITDA για το 2026 στις 4 φορές, επίπεδο αισθητά χαμηλότερο από τον μέσο όρο του κύκλου 2016-2025, ο οποίος διαμορφώνεται στις 6,1 φορές. Παράλληλα, η μετοχή εμφανίζει έκπτωση και σε όρους δείκτη P/E σε σύγκριση με αντίστοιχες εταιρείες του κλάδου.

Η μετοχή της Motor Oil έχει ήδη σημειώσει άνοδο 38% από τις αρχές του έτους και 43% σε ετήσια βάση, ενώ η Optima Bank εξακολουθεί να τη θεωρεί μία από τις κορυφαίες επενδυτικές επιλογές της για το 2026.