Χρηματιστήριο: Τέταρτη σερί ανοδική εβδομάδα – Πρωταγωνιστές τα διυλιστήρια

Μικρή ανοδική αντίδραση σημείωσαν την Παρασκευή (14/8) οι αγοραστές στο Χρηματιστήριο Αθηνών, αρκετή ωστόσο για να διατηρήσει ο Γενικός Δείκτης το θετικό πρόσημο σε εβδομαδιαία βάση και να συμπληρώσει τέσσερις διαδοχικές ανοδικές εβδομάδες. Παράλληλα, η αγορά παρέμεινε σε απόσταση αναπνοής από τα υψηλά του 2026.

Αναλυτικότερα, ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 10,02 μονάδες ή 0,38%, ολοκληρώνοντας τις συναλλαγές στις 2.623,25 μονάδες. Ενδοσυνεδριακά κινήθηκε μεταξύ των 2.601,60 και 2.623,29 μονάδων, με το υψηλό ημέρας να βρίσκεται ουσιαστικά στα επίπεδα του κλεισίματος.

Το υψηλότερο κλείσιμο του έτους παραμένει στις 2.628,73 μονάδες, ενώ κατά τη διάρκεια της χρονιάς ο δείκτης έχει ξεπεράσει ακόμη και τις 2.644 μονάδες. Για να συναντήσει κανείς υψηλότερα επίπεδα σε όρους κλεισίματος θα πρέπει να γυρίσει πίσω στον Νοέμβριο του 2009, δηλαδή περίπου 17 χρόνια.

Σε εβδομαδιαία βάση, ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε άνοδο 0,31%, ενώ από τις αρχές Αυγούστου ενισχύεται κατά 2,08% και από την έναρξη του 2026 κατά 23,7%.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν για ακόμη μία συνεδρίαση τα διυλιστήρια, με τη Motor Oil να καταγράφει νέο ιστορικό υψηλό, ξεπερνώντας ενδοσυνεδριακά τα 55 ευρώ, ενώ η HELLENiQ ENERGY έφτασε στα 14,50 ευρώ, ανανεώνοντας το υψηλό 26 ετών, καθώς κινήθηκε σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από τον Ιανουάριο του 2000. Ισχυρή ήταν και η άνοδος της Εθνικής Τράπεζας, συμβάλλοντας καθοριστικά στη θετική εικόνα του τραπεζικού κλάδου.

Οι μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και τη μεγαλύτερη πτώση ΕΔΩ