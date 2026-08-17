Χρηματιστήριο: Νέα υψηλά 17 ετών για τον ΓΔ – Ποιες μετοχές ξεχώρισαν

Με ανατροπή σκηνικού ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση της Δευτέρας το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς οι αγοραστές ανέλαβαν τα ηνία μετά το επιφυλακτικό ξεκίνημα και οδήγησαν τον Γενικό Δείκτη σε νέα υψηλά 17 ετών.

Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε αρχικά υπό πίεση, υποχωρώντας έως τις 2.603,81 μονάδες και πλησιάζοντας επικίνδυνα το όριο των 2.600 μονάδων. Στη συνέχεια, όμως, η εικόνα αντιστράφηκε, με τους αγοραστές να ενισχύουν σταδιακά τις θέσεις τους και τον δείκτη να ολοκληρώνει τη συνεδρίαση στο υψηλό ημέρας.

Ειδικότερα, ο ΓΔ ενισχύθηκε κατά 6,63 μονάδες ή 0,25%, κλείνοντας στις 2.629,88 μονάδες. Πρόκειται για επίπεδα που παραπέμπουν στον Νοέμβριο του 2009, καθώς τα αμέσως υψηλότερα επίπεδα είχαν καταγραφεί πριν από περίπου 17 χρόνια.

Σε μηνιαία βάση, το ΧΑ καταγράφει πλέον άνοδο 2,34% τον Αύγουστο, ενώ από τις αρχές του 2026 τα κέρδη ανέρχονται στο 24,01%.

Οι μετοχές που ξεχώρισαν

Στο ταμπλό, η Allwyn ξεχώρισε με τις ισχυρές της επιδόσεις, ενώ η Τράπεζα Πειραιώς επέστρεψε πάνω από το όριο των 10 ευρώ, καταγράφοντας παράλληλα νέο υψηλό πενταετίας, σε επίπεδα που είχε να δει από τον Μάρτιο του 2021.

Ισχυρή ήταν η εικόνα και στον κλάδο διύλισης, με τις δύο βασικές εισηγμένες να διευρύνουν τα ιστορικά τους ορόσημα. Η Motor Oil έφτασε έως τα 56 ευρώ, σημειώνοντας νέο ιστορικό υψηλό, ενώ η HELLENiQ ENERGY έκλεισε σε νέο υψηλό 26 ετών, επιστρέφοντας σε επίπεδα που είχαν καταγραφεί τον Ιανουάριο του 2000.

Οι μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και τη μεγαλύτερη πτώση ΕΔΩ