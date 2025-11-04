Το πρόσωπο-κλειδί στη γεωστρατηγική αναβάθμιση της χώρας

Είναι πραγματικό κατόρθωμα της κυβέρνησης (ή έστω, κάποιων παρακέντρων της) να έχει μπλεχτεί με τέτοιο τρόπο για ένα τόσο ασήμαντο θέμα όπως τα ΕΛΤΑ, τις παραμονές μίας κομβικής σημασίας συνάντησης, που αναμένεται να εγκαινιάσει μία νέα εποχή για τον γεωστρατηγική θέση της χώρας και τον ρόλο της στον νέο ενεργειακό χάρτη της ΝΑ Ευρώπης και Μεσογείου.

Στις 6 και 7 Νοεμβρίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο Ζάππειο η Σύνοδος της Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια (P-TEC), που επί της ουσίας θα επισημοποιήσει την ανάδειξη της Ελλάδας σε ενεργειακό κόμβο στην περιοχή της ΝΑ Μεσογείου, της ΝΑ Ευρώπης και της Ευρασίας.

Εν αναμονή των όσων θα ανακοινωθούν και θα δρομολογηθούν, ένα στοιχείο με ιδιαίτερη αξία και σημασία είναι ο ρόλος συγκεκριμένων στελεχών της ελληνικής κυβέρνησης στην προετοιμασία της Συνόδου και των όσων θα επακολουθήσουν. Τον σημαντικότερο μεταξύ αυτών, παίζει ο υπουργός Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.