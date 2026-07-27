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Παπασταύρου: Νέες παρεμβάσεις για χαμηλότερους λογαριασμούς ρεύματος – Έρχονται φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
12:11 - 27 Ιουλ 2026

Παπασταύρου: Νέες παρεμβάσεις για χαμηλότερους λογαριασμούς ρεύματος – Έρχονται φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια

Reporter.gr Newsroom
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Το σχέδιο της κυβέρνησης για τον περιορισμό του ενεργειακού κόστους, την προώθηση της αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, την πορεία της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου και τις εξελίξεις στον τομέα του φυσικού αερίου και των υδρογονανθράκων παρουσίασε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, υπογραμμίζοντας ότι στρατηγικός στόχος παραμένει η ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και η μείωση του κόστους για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Αναφερόμενος στις αποφάσεις που αφορούν την αγορά ενέργειας, ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση σέβεται τον θεσμικό ρόλο των ανεξάρτητων αρχών.

«Το τι θα αποφασίσει η Ανεξάρτητη Αρχή είναι μια απόφαση δική της», δήλωσε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η κυβέρνηση αξιοποιεί κάθε διαθέσιμο εργαλείο προκειμένου να περιορίσει το ενεργειακό κόστος που επιβαρύνει τα ελληνικά νοικοκυριά.

Όπως εξήγησε, η σημαντική συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα της χώρας λειτούργησε ως ασπίδα απέναντι στις έντονες αυξήσεις των τιμών που καταγράφηκαν σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές μετά τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Παρόλα αυτά, σημείωσε ότι οι πιέσεις εξακολουθούν να υφίστανται, καθώς οι διεθνείς τιμές του φυσικού αερίου παραμένουν σε ανοδική τροχιά.

Αυτοκατανάλωση και φωτοβολταϊκά ακόμη και σε μπαλκόνια

Ο κ. Παπασταύρου προανήγγειλε νέα μέτρα που θα διευκολύνουν τους πολίτες να παράγουν τη δική τους ηλεκτρική ενέργεια μέσω συστημάτων αυτοκατανάλωσης.

Όπως ανέφερε, το σχετικό νομοσχέδιο, σε συνδυασμό με τις υπουργικές αποφάσεις που θα ακολουθήσουν, θα διευρύνει σημαντικά τις δυνατότητες εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Στόχος είναι περισσότεροι πολίτες να μπορούν να αξιοποιήσουν μικρές εγκαταστάσεις ακόμη και σε μπαλκόνια, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό, μειώνοντας αισθητά τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος μέσω της ιδιοκατανάλωσης.

Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου: Στρατηγικής σημασίας έργο

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο υπουργός στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, επισημαίνοντας ότι η υλοποίησή του προχωρά κανονικά.

Όπως είπε, βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η διαδικασία εξεύρεσης πρόσθετης χρηματοδότησης μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, με στόχο τη διεύρυνση της επενδυτικής βάσης του έργου.

Ο κ. Παπασταύρου χαρακτήρισε την άρση της ενεργειακής απομόνωσης της Κύπρου στρατηγική επιλογή τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Κυπριακή Δημοκρατία.

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επιβεβαιώνουν τη σημασία των ενεργειακών διασυνδέσεων και της διαφοροποίησης των πηγών προμήθειας ενέργειας για ολόκληρη την Ευρώπη.

Υδρογονάνθρακες: Πρώτη ερευνητική γεώτρηση μετά από σχεδόν 50 χρόνια

Ο υπουργός γνωστοποίησε επίσης ότι η Ελλάδα προχωρά δυναμικά στην επανεκκίνηση του προγράμματος έρευνας και αξιοποίησης υδρογονανθράκων.

Στο πλαίσιο αυτό ανακοίνωσε ότι τον προσεχή Φεβρουάριο προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στη χώρα έπειτα από σχεδόν πέντε δεκαετίες, εξέλιξη που, όπως είπε, σηματοδοτεί μια νέα φάση για τον ενεργειακό σχεδιασμό της Ελλάδας.

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Ο Κάθετος Διάδρομος μετατρέπει την Ελλάδα σε ενεργειακό κόμβο

Ο κ. Παπασταύρου στάθηκε ιδιαίτερα και στον ρόλο του Κάθετου Διαδρόμου φυσικού αερίου, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία στον ενεργειακό χάρτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Όπως εξήγησε, ενώ πριν από λίγα χρόνια η εγχώρια κατανάλωση φυσικού αερίου ανερχόταν περίπου στα 6 δισ. κυβικά μέτρα (bcm), σήμερα μέσω των ελληνικών ενεργειακών υποδομών διακινούνται περίπου 17 bcm φυσικού αερίου.

Σημαντικό μέρος αυτών των ποσοτήτων διοχετεύεται πλέον προς χώρες της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ενισχύοντας τον περιφερειακό ρόλο της Ελλάδας ως χώρας διαμετακόμισης.

Σύμφωνα με τον υπουργό, η εξέλιξη αυτή δημιουργεί νέες επενδύσεις, ενισχύει τις ενεργειακές υποδομές της χώρας και αυξάνει τα δημόσια έσοδα.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε τη μονάδα συμπίεσης φυσικού αερίου στον Αμπελά Λάρισας, η οποία αποτελεί κρίσιμο έργο για τη λειτουργία του δικτύου.

Παράλληλα αποκάλυψε ότι η Σερβία και η Βόρεια Μακεδονία έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στον Κάθετο Διάδρομο, ενώ εκτίμησε ότι μέσα στον Σεπτέμβριο είναι πιθανό να υπογραφούν οι σχετικές συμφωνίες μεταξύ των διαχειριστών των εθνικών συστημάτων μεταφοράς φυσικού αερίου.

Προτεραιότητα οι μεταρρυθμίσεις και όχι οι εκλογές

Ολοκληρώνοντας τη συνέντευξή του, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας υποστήριξε ότι η κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στην υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και όχι σε εκλογικούς σχεδιασμούς.

Όπως ανέφερε, βασική επιδίωξη είναι η παραγωγή μετρήσιμων αποτελεσμάτων για τους πολίτες, μέσα από παρεμβάσεις σε κρίσιμους τομείς, όπως η διαχείριση των υδάτινων πόρων, ο πολεοδομικός σχεδιασμός, η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και η προώθηση των θαλάσσιων πάρκων, τα οποία αποτελούν βασικούς άξονες της κυβερνητικής πολιτικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

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