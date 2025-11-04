Η Ελλάδα χτίζει θέση με αμερικανική σφραγίδα στα νέα ενεργειακά «σταυροδρόμια»

Στο επίκεντρο της διεθνούς ενεργειακής σκακιέρας βρίσκεται τις μέρες αυτές η Ελλάδα, στο φόντο των τεκτονικών γεωπολιτικών εξελίξεων με αιχμή το Ουκρανικό και τη νέα φάση αντιπαράθεσης Δύσης και Ρωσίας.

Στο φόντο αυτό διεξάγεται η Σύνοδος της Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια (P-TEC), που θα λάβει χώρα στις 6-7 Νοεμβρίου στην Αθήνα, ενώ, σήμερα, εγκαινιάζεται ο νέος Σταθμός Συμπίεσης Φυσικού Αερίου του ΔΕΣΦΑ στην Κομοτηνή, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο Σταθμός αυξάνει τη δυναμικότητα του εθνικού συστήματος μεταφοράς προς τον Βορρά και ενισχύει τη δυνατότητα εξαγωγής φυσικού αερίου μέσω του «Κάθετου Διαδρόμου».

Ουσιαστικά η Ελλάδα μπαίνει στο επίκεντρο των εξελίξεων για τους νέους δρόμους φυσικού αερίου. Την ίδια στιγμή, στη σύνοδο στην Αθήνα, επίκειται και η ανακοίνωση για την πρώτη ερευνητική γεώτρηση νοτιοδυτικά της Κρήτης από την ExxonMobil. Με βάση εκτιμήσεις, το γεωτρύπανο θα µπει το αργότερο στο πρώτο εξάμηνο του 2027. Ο αμερικανικός ενεργειακός κολοσσός θα δαπανήσει 70-80 εκατ. ευρώ προκειμένου να αναζητήσει κοιτάσματα σε μεγάλα βάθη που φτάνουν έως και σε 3.000 μέτρα. Τα αποτελέσματα θα είναι καθοριστικά για την ύπαρξη ή µη υδρογονανθράκων.

Η σύνοδος στο Ζάππειο

Η σύνοδος στο Ζάππειο βρίσκεται στο επίκεντρο, τόσο σε επίπεδο επικοινωνίας όσο και ουσίας, καθώς αναμένονται συμφωνίες για Data Centers, προμήθειες LNG κτλ., , καθώς στη σύνοδο θα συμμετάσχει πολυπληθής αμερικανική αντιπροσωπεία με 4 υπουργούς της κυβέρνησης Τραμπ, αλλά και οι 24 υπουργοί ενέργειας της Ε.Ε.

Η σύνοδος των υπουργών της Σύμπραξης για την Διατλαντική Συνεργασία στην Ενέργεια (P-TECC) διοργανώνεται από κοινού το αμερικανικό και το ελληνικό υπουργείο Ενέργειας. Κεντρικό θέμα συζήτησης θα είναι οι προοπτικές εξαγωγής αμερικανικού LNG από την Ελλάδα στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης έως την Ουκρανία και μεσοπρόθεσμα στις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης.

Όπως έχει εννοηθεί από δηλώσεις και δημόσιες τοποθετήσεις, το συνέδριο της Σύμπραξης για τη Διατλαντική Συνεργασία στην Ενέργεια (P-TECC) θα αποτελέσει την πλατφόρμα για τη σύναψη επιχειρηματικών συμφωνιών ανάπτυξης και νέων αντίστοιχων υποδομών στην Ελλάδα.

Είναι χαρακτηριστική η αναφορά του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου, -που μαζί με τον Κρις Ράιτ τον υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ θα είναι οι οικοδεσπότες του συνεδρίου-, ότι σε αυτό θα συμμετάσχουν 300 εκπρόσωποι επιχειρήσεων των ΗΠΑ και της Αυστραλίας. Άλλωστε ο κ. Παπασταύρου έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να ανακοινωθούν συγκεκριμένες επιχειρηματικές συνεργασίες σε ότι αφορά την ανάπτυξη υποδομών στο ελληνικό σύστημα φυσικού αερίου. Όπως είπε σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο Ertnews«η χώρα μας θα βρεθεί στο επίκεντρο των διατλαντικών ενεργειακών εξελίξεων. Την Τετάρτη και την Πέμπτη θα είναι εδώ 4 Υπουργοί της Κυβέρνησης Τραμπ και 25 Υπουργοί Ενέργειας της Ε.Ε., να συζητήσουμε την ανάγκη απεξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο και τη δυνατότητα της Ελλάδας να είναι ο ενεργειακός κόμβος, προκειμένου το αμερικανικό φυσικό αέριο να πηγαίνει στην Ευρώπη».

Εκτός, όμως, από τους αξιωματούχους, ο Υπουργός τόνισε ότι θα έρθουν και 300 εκπρόσωποι μεγάλων εταιρειών από Ευρώπη, Αμερική, Αυστραλία, «προκειμένου να συζητήσουν για επενδύσεις στην περιοχή, γιατί για να γίνει αυτή η απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο χρειάζεται ενίσχυση και αύξηση των υποδομών. Χρειάζονται αγωγοί, χρειάζονται νέα FSRU, που όχι μόνο γεωστρατηγικά, αλλά και οικονομικά -με τις επενδύσεις αυτές- ωφελούν τη χώρα μας. Μπορεί να δούμε συμφωνίες που θα μας εκπλήξουν θετικά».

Για τους λόγους, δε, για τους οποίους η χώρα μας επελέγη να διαδραματίσει αυτόν τον ρόλο, ο Υπουργός εξήγησε: «Η χώρα μας διαθέτει προνομιακή γεωγραφική θέση μεταξύ τριών ηπείρων, Ασίας- Ευρώπης-Αφρικής, διαθέτει τις απαραίτητες υποδομές που έχουν πληρώσει οι Έλληνες φορολογούμενοι σε Ρεβυθούσα και Αλεξανδρούπολη, ενώ έχει πολιτική και οικονομική σταθερότητα και μία κυβέρνηση φιλική προς τις επενδύσεις, με ενεργειακό ρεαλισμό που επιτρέπει να μιλούμε την ίδια γλώσσα με τις ΗΠΑ».

Ο ΔΕΣΦΑ στην Κομοτηνή

Στο μεταξύ, σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση του ρόλου της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη αποτελεί η λειτουργία του νέου Σταθμού Συμπίεσης Φυσικού Αερίου του ΔΕΣΦΑ στην Κομοτηνή. Η λειτουργία του νέου συμπιεστή διασφαλίζει την αναβαθμισμένη εξαγωγική ικανότητα του ελληνικού δικτύου, αυξάνοντας τη δυνατότητα ροής κατά 5 δισ. κυβικά μέτρα τον χρόνο και συμβάλλοντας καθοριστικά στον στόχο για 8 bcm έως το τέλος του 2025.

Η λειτουργία του Σταθμού Συμπίεσης της Κομοτηνής είναι κρίσιμης σημασίας για την ενίσχυση των δυνατοτήτων του ελληνικού συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου, ακόμη και μέχρι την Ουκρανία., Ο Σταθμός δε, εγγράφεται στο δίκτυο υποδομών, όπως ο Σταθμός Αεριοποίησης LNG της Ρεβυθούσας όσο και το FSRU της Αλεξανδρούπολης.

Πάντως ο νέος σταθμός συμπίεσης της Κομοτηνής, που κατασκευάστηκε εν μέσω ενεργειακής κρίσης, αυξάνει σημαντικά τη δυνατότητα εξαγωγών φυσικού αερίου της χώρας ενισχύοντας τον «Κάθετο Διάδρομο» και τη στρατηγική διαφοροποίησης των πηγών ενέργειας της Ε.Ε.

Ο ΔΕΣΦΑ έχει επενδύσει 134 εκατ. ευρώ στον Σταθμό Συμπίεσης Κομοτηνής, ενώ το σύνολο των πρόσφατων επενδύσεών του σε Κομοτηνή και Αλεξανδρούπολη ανέρχεται σε περίπου 43 εκατ. ευρώ. Σε συνδυασμό με άλλα υπό ανάπτυξη έργα στην περιοχή, ύψους 334 εκατ. ευρώ, όπως ο αγωγός Καρπερής–Κομοτηνής, το συνολικό επενδυτικό αποτύπωμα του ΔΕΣΦΑ στη Θράκη αναμένεται να ξεπεράσει τα 500 εκατ. ευρώ, καθιστώντας την περιοχή βασικό κρίκο του ευρωπαϊκού ενεργειακού δικτύου και στρατηγική γεωγραφική ζώνη με σημαντικό αναπτυξιακό και επενδυτικό δυναμικό.

Πρόκειται επίσης για τον πρώτο ηλεκτροκίνητο σταθμό συμπίεσης στην Ελλάδα, ένα τεχνολογικά προηγμένο έργο μηδενικών εκπομπών κατά τη λειτουργία του και έτοιμο να υποδεχθεί μείγματα φυσικού αερίου με υδρογόνο, το οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της ενεργειακής μετάβασης και της σταδιακής διείσδυσης ανανεώσιμων αερίων.