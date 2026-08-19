ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Παπασταύρου: Ενιαίοι και αυστηροί κανόνες χωροθέτησης φωτοβολταϊκών και αιολικών πάρκων
Πολιτική
17:16 - 19 Αυγ 2026

Παπασταύρου: Ενιαίοι και αυστηροί κανόνες χωροθέτησης φωτοβολταϊκών και αιολικών πάρκων

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σε εφαρμογή τέθηκε από σήμερα το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου να εξηγεί την Τετάρτη (19/8) αναλυτικά τις αλλαγές που φέρνει σε φωτοβολταϊκά, αιολικά, μπαταρίες και αποθήκευση ενέργειας.

Το πλαίσιο καθορίζει για πρώτη φορά ενιαίους, αυστηρούς κανόνες χωροθέτησης, τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα, με στόχο την ισορροπία ανάμεσα στην ανάπτυξη των ΑΠΕ και την προστασία περιβάλλοντος και τοπικών κοινωνιών.

Ο Υπουργός, τόνισε στην ΕΡΤ ότι η Ελλάδα διαθέτει «ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα» καθώς «έχουμε ήλιο και άνεμο» . Όπως είπε, η αξιοποίησή τους είναι στρατηγική επιλογή, αλλά «πρέπει να γίνεται με σαφείς και αυστηρούς κανόνες» ώστε να προστατεύεται το περιβάλλον και οι τοπικές κοινωνίες.

Πού επιτρέπονται και πού όχι φωτοβολταϊκά και αιολικά

Ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι το νέο πλαίσιο θέτει συγκεκριμένα όρια και απαγορεύσεις:

«Στις περιοχές Natura, στα δάση, στις δασικές εκτάσεις δεν πρέπει να έχουμε φωτοβολταϊκά σε υψόμετρο πάνω από 1200 μέτρα» .

«Δεν πρέπει να έχουμε ανεμογεννήτριες στην περιοχή της Αττικής ή στη μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης» .

Όπως εξήγησε, στόχος είναι «να έχουμε μια ισορροπία μεταξύ της πολύ σημαντικής ανάπτυξης της ηλεκτρικής ενέργειας που έρχεται από τον ήλιο και τον άνεμο, αλλά συγχρόνως και από την ανάγκη να προστατεύσουμε τις τοπικές κοινωνίες και το περιβάλλον» .

Τι ισχύει για τα ήδη αδειοδοτημένα έργα

Ο Υπουργός ήταν σαφής: «Αυτά τα οποία ήδη έχουν αδειοδοτηθεί δεν επηρεάζονται. Αυτός είναι ένας χωροταξικός σχεδιασμός για την επόμενη δεκαετία» .

Το νέο πλαίσιο αφορά αποκλειστικά τα νέα έργα που θα υποβληθούν από εδώ και πέρα.

Ποιες τεχνολογίες καλύπτει το νέο πλαίσιο

Ο Υπουργός ανέφερε ότι περιλαμβάνονται: «Τα φωτοβολταϊκά, οι ανεμογεννήτριες, οι μπαταρίες, ό,τι συνιστά το ενεργειακό μας μίγμα» .

Στόχος είναι η ενεργειακή ανθεκτικότητα και η μείωση της εξάρτησης από εισαγόμενο φυσικό αέριο και πετρέλαιο.

Αποθήκευση ενέργειας: Το «μεγάλο στοίχημα»

Ο Παπασταύρου χαρακτήρισε την αποθήκευση ως «το μεγάλο στοίχημα» της επόμενης περιόδου. «Οι πρώτες μπαταρίες που συνδέθηκαν ήταν 32 MW την 1η Απριλίου 2026 και ήδη έχουμε φτάσει πάνω από 500 MW» . Ο στόχος είναι 1 GW μέχρι το τέλος του έτους και 2–3 GW το 2027–2028. «Η αποθήκευση είναι πολύ σημαντική για την ευστάθεια του συτήματατός μας», τόνισε.

Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός: Για πρώτη φορά ενιαίο πλαίσιο

Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι η χώρα αποκτά για πρώτη φορά τρία ειδικά χωροταξικά ταυτόχρονα (τουρισμός, βιομηχανία, ΑΠΕ), τα οποία «λειτουργούν παράλληλα» και λαμβάνουν υπόψη όλες τις δραστηριότητες. «Η χώρα μας έχει τα περισσότερα νησιά στην ΕΕ… προχωρήσαμε στο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό έτσι ώστε να οργανώσουμε τις ανθρώπινες δραστηριότητες και στον θαλάσσιο χώρο» .

Πυρκαγιές και ιδιωτικά δίκτυα: Έρχεται αυστηροποίηση

Αναφερόμενος στις πρόσφατες πυρκαγιές, ο Υπουργός δήλωσε: «Για τα ιδιωτικά δίκτυα το θεσμικό πλαίσιο πρέπει να αυστηροποιηθεί και να εκσυγχρονιστεί, τον Σεπτέμβριο θα έχουμε σχετικές ανακοινώσεις» .

Για την υπογειοποίηση δικτύων ΔΕΔΔΗΕ ανέφερε ότι η υπογειοποίηση προχωρά «5 και 6 φορές πιο γρήγορα απ’ ό,τι μέχρι το 2019», αλλά το συνολικό κόστος για πλήρη υπογειοποίηση θα άγγιζε «20–25 δισ.».

Για τις τουρκικές ανακοινώσεις περί θαλάσσιων πάρκων, τόνισε: «Η μονομερής ενέργεια της Τουρκίας δεν παράγει κάποιο αποτέλεσμα. Δεν είναι σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο» . και πρόσθυεσε ότι η

Για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου–Ισραήλ έκανε λόγο για «πολύ σημαντική εξέλιξη» στις 5 Αυγούστου, με τη συμμετοχή μεγάλου γαλλικού επενδυτικού ομίλου στο έργο. «Πια υπάρχει μια πολύ ισχυρή βάση συμμετεχόντων για να μπορέσει αυτό το σημαντικό έργο να προχωρήσει» .

Για τη διασύνδεση νησιών με την ηπειρωτική Ελλάδα ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε ότι η «η Κρήτη διασυνδέεται το 2025… ολοκληρώνεται η Σαντορίνη και οι Κυκλάδες… προχωρούν οι διαγωνισμοί για Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με στόχο την πλήρη διασύνδεση έως το 2030».

Διασύνδεση Ελλάδας–Αιγύπτου

Το έργο προχωρά, με τον Υπουργό να σημειώνει ότι πλέον «όλη η Ευρώπη αντιλαμβάνεται τη στρατηγική σημασία» της σύνδεσης με τη Βόρεια Αφρική για φθηνότερη ηλεκτρική ενέργεια.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Οι αποδόσεις των ομολόγων υποχωρούν και δίνουν ανάσα στη Wall Street – Άλμα άνω του 90% για τη Moderna
Χρηματιστήρια

Οι αποδόσεις των ομολόγων υποχωρούν και δίνουν ανάσα στη Wall Street – Άλμα άνω του 90% για τη Moderna

ΠΑΣΟΚ: Επικοινωνιακά προπετάσματα καπνού από το Υπουργείο Υγείας
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Επικοινωνιακά προπετάσματα καπνού από το Υπουργείο Υγείας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Χωροταξικό για τον Τουρισμό: Υπογράφηκε η ΚΥΑ – Τι αλλάζει σε ξενοδοχεία και δόμηση
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Χωροταξικό για τον Τουρισμό: Υπογράφηκε η ΚΥΑ – Τι αλλάζει σε ξενοδοχεία και δόμηση

Παπασταύρου για GSI: Η υλοποίηση περνά μέσα από την Ευρώπη, όχι από την Τουρκία
Πολιτική

Παπασταύρου για GSI: Η υλοποίηση περνά μέσα από την Ευρώπη, όχι από την Τουρκία

Παπασταύρου: Η Ελλάδα είναι πλέον εξαγωγέας ενέργειας και όχι μόνο καταναλωτής
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Παπασταύρου: Η Ελλάδα είναι πλέον εξαγωγέας ενέργειας και όχι μόνο καταναλωτής

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τα ύδατα – Ενημέρωση βουλευτών της ΝΔ από τον Παπασταύρου
Πολιτική

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τα ύδατα – Ενημέρωση βουλευτών της ΝΔ από τον Παπασταύρου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
19/08/2026 - 19:14

Η Σωληνουργεία Κορίνθου αναλαμβάνει το έργο υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου Rovuma LNG

Magazino
19/08/2026 - 19:00

Ένα άθλημα ή πολλά; Το δίλημμα που απασχολεί χιλιάδες γονείς κάθε Σεπτέμβριο

Εργασιακά
19/08/2026 - 18:51

«Μπλόκο» του ΣτΕ στην επαναφορά δώρων και επιδομάτων αδείας στο Δημόσιο

Πολιτική
19/08/2026 - 18:30

Ρωγμές στα «ήρεμα νερά» του Αιγαίου με πολιτικές διαστάσεις στο εσωτερικό

Ανακοινώσεις
19/08/2026 - 18:00

Capital Clean Energy Carriers: Στις 25 Αυγούστου η καταβολή του πρώτου τοκομεριδίου του ΚΟΔ

Σχόλια Αγοράς
19/08/2026 - 17:42

ΧΑ: Έχασε τη μάχη με τις 2.600 μονάδες – Ποιες μετοχές πιέστηκαν

Πολιτική
19/08/2026 - 17:16

Παπασταύρου: Ενιαίοι και αυστηροί κανόνες χωροθέτησης φωτοβολταϊκών και αιολικών πάρκων

Χρηματιστήρια
19/08/2026 - 17:00

Οι αποδόσεις των ομολόγων υποχωρούν και δίνουν ανάσα στη Wall Street – Άλμα άνω του 90% για τη Moderna

Πολιτική
19/08/2026 - 16:30

ΠΑΣΟΚ: Επικοινωνιακά προπετάσματα καπνού από το Υπουργείο Υγείας

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
19/08/2026 - 16:05

Η Όλγα Κεφαλογιάννη εγκαινίασε την αναβαθμισμένη Μαρίνα Αγίου Νικολάου

Πολιτική
19/08/2026 - 15:40

Στο τραπέζι η μετακίνηση Patriot στην Κρήτη υπό το βάρος της ιρανικής απειλής

Οικονομία
19/08/2026 - 15:26

Θεοδωρικάκος: Η επίμονη προσπάθεια για τον έλεγχο των τιμών φέρνει αποτελέσματα.

Εμπορεύματα
19/08/2026 - 15:07

Ετήσιο άλμα 41% για το πετρέλαιο – Τι οδηγεί τις τιμές υψηλότερα

Ναυτιλία
19/08/2026 - 15:05

Κρουαζιέρα: Ισχυρή ανοδική πορεία για το Λιμάνι της Κέρκυρας – +17,3% οι επιβάτες και +11,2% οι προσεγγίσεις στο επτάμηνο

Οικονομία
19/08/2026 - 15:05

Στο 2,34% η απόδοση στα εξάμηνα έντοκα – Υπερκάλυψη 2,45 φορές

Οικονομία
19/08/2026 - 14:51

ΤτΕ: Στα €3,6δισ. το πρωτογενές αποτέλεσμα το επτάμηνο

Ειδήσεις
19/08/2026 - 14:47

Λαγκάρντ: Η Ευρώπη χάνει τα θεμέλια της ανάπτυξής της – Να μην κάνει το ίδιο λάθος με την ΤΝ

Οικονομία
19/08/2026 - 14:28

Πυρά του Υπουργείου Οικονομικών κατά της αντιπολίτευσης για την πρόωρη αποπληρωμή χρέους

Ανεμοδείκτης
19/08/2026 - 14:25

Ρένα, να η ευκαιρία

Ναυτιλία
19/08/2026 - 14:00

ΟΛΠ: Αλληλεγγύη και έμπρακτη στήριξη στη Σαλαμίνα μετά την καταστροφική

Πολιτική
19/08/2026 - 13:33

ΠΑΣΟΚ: Παρέμβαση στην Κομισιόν για τη Μονή Σινά – Ζητά απαντήσεις για κράτος δικαίου και θρησκευτική ελευθερία

Νομίσματα
19/08/2026 - 13:20

Bitcoin: Ο δρόμος προς τα $100.000 περνά από το halving του 2028

Επιχειρήσεις
19/08/2026 - 13:00

Η κατακερματισμένη διαστημική βιομηχανία της Ιταλίας υπό πίεση για ενοποίηση

Εργασιακά
19/08/2026 - 12:50

Έναρξη εγγραφών επιτυχόντων από το Παράλληλο Μηχανογραφικό στις 30 Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) της ΔΥΠΑ για το εκπαιδευτικό έτος 2026-2027

Οικονομία
19/08/2026 - 12:30

Η επόμενη ημέρα των επενδύσεων μετά το Ταμείο Ανάκαμψης – Τα στοιχήματα της ελληνικής οικονομίας

Ειδήσεις
19/08/2026 - 12:10

Έμπολα: Η φονικότερη επιδημία στην ιστορία του Κονγκό – Πώς ξέφυγε από τον έλεγχο

Τεχνολογία
19/08/2026 - 12:00

Η ΤΝ αλλάζει τα δεδομένα στην αγορά εργασίας – Ποιοι κλάδοι πιέζονται

Επιχειρήσεις
19/08/2026 - 11:32

Deoleo: Το «χρυσό» deal που έχει βάλει φωτιά στην αγορά ελαιολάδου

Χρηματιστήρια
19/08/2026 - 11:22

Ευρωπαϊκές αγορές: Στάση αναμονής με φόντο Μέση Ανατολή και Fed

Αναλύσεις
19/08/2026 - 11:08

ΧΑ: Στο επίκεντρο η πορεία τραπεζών και διυλιστηρίων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ