Παπασταύρου: Ενιαίοι και αυστηροί κανόνες χωροθέτησης φωτοβολταϊκών και αιολικών πάρκων

Σε εφαρμογή τέθηκε από σήμερα το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου να εξηγεί την Τετάρτη (19/8) αναλυτικά τις αλλαγές που φέρνει σε φωτοβολταϊκά, αιολικά, μπαταρίες και αποθήκευση ενέργειας.

Το πλαίσιο καθορίζει για πρώτη φορά ενιαίους, αυστηρούς κανόνες χωροθέτησης, τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα, με στόχο την ισορροπία ανάμεσα στην ανάπτυξη των ΑΠΕ και την προστασία περιβάλλοντος και τοπικών κοινωνιών.

Ο Υπουργός, τόνισε στην ΕΡΤ ότι η Ελλάδα διαθέτει «ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα» καθώς «έχουμε ήλιο και άνεμο» . Όπως είπε, η αξιοποίησή τους είναι στρατηγική επιλογή, αλλά «πρέπει να γίνεται με σαφείς και αυστηρούς κανόνες» ώστε να προστατεύεται το περιβάλλον και οι τοπικές κοινωνίες.

Πού επιτρέπονται και πού όχι φωτοβολταϊκά και αιολικά

Ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι το νέο πλαίσιο θέτει συγκεκριμένα όρια και απαγορεύσεις:

«Στις περιοχές Natura, στα δάση, στις δασικές εκτάσεις δεν πρέπει να έχουμε φωτοβολταϊκά σε υψόμετρο πάνω από 1200 μέτρα» .

«Δεν πρέπει να έχουμε ανεμογεννήτριες στην περιοχή της Αττικής ή στη μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης» .

Όπως εξήγησε, στόχος είναι «να έχουμε μια ισορροπία μεταξύ της πολύ σημαντικής ανάπτυξης της ηλεκτρικής ενέργειας που έρχεται από τον ήλιο και τον άνεμο, αλλά συγχρόνως και από την ανάγκη να προστατεύσουμε τις τοπικές κοινωνίες και το περιβάλλον» .

Τι ισχύει για τα ήδη αδειοδοτημένα έργα

Ο Υπουργός ήταν σαφής: «Αυτά τα οποία ήδη έχουν αδειοδοτηθεί δεν επηρεάζονται. Αυτός είναι ένας χωροταξικός σχεδιασμός για την επόμενη δεκαετία» .

Το νέο πλαίσιο αφορά αποκλειστικά τα νέα έργα που θα υποβληθούν από εδώ και πέρα.

Ποιες τεχνολογίες καλύπτει το νέο πλαίσιο

Ο Υπουργός ανέφερε ότι περιλαμβάνονται: «Τα φωτοβολταϊκά, οι ανεμογεννήτριες, οι μπαταρίες, ό,τι συνιστά το ενεργειακό μας μίγμα» .

Στόχος είναι η ενεργειακή ανθεκτικότητα και η μείωση της εξάρτησης από εισαγόμενο φυσικό αέριο και πετρέλαιο.

Αποθήκευση ενέργειας: Το «μεγάλο στοίχημα»

Ο Παπασταύρου χαρακτήρισε την αποθήκευση ως «το μεγάλο στοίχημα» της επόμενης περιόδου. «Οι πρώτες μπαταρίες που συνδέθηκαν ήταν 32 MW την 1η Απριλίου 2026 και ήδη έχουμε φτάσει πάνω από 500 MW» . Ο στόχος είναι 1 GW μέχρι το τέλος του έτους και 2–3 GW το 2027–2028. «Η αποθήκευση είναι πολύ σημαντική για την ευστάθεια του συτήματατός μας», τόνισε.

Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός: Για πρώτη φορά ενιαίο πλαίσιο

Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι η χώρα αποκτά για πρώτη φορά τρία ειδικά χωροταξικά ταυτόχρονα (τουρισμός, βιομηχανία, ΑΠΕ), τα οποία «λειτουργούν παράλληλα» και λαμβάνουν υπόψη όλες τις δραστηριότητες. «Η χώρα μας έχει τα περισσότερα νησιά στην ΕΕ… προχωρήσαμε στο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό έτσι ώστε να οργανώσουμε τις ανθρώπινες δραστηριότητες και στον θαλάσσιο χώρο» .

Πυρκαγιές και ιδιωτικά δίκτυα: Έρχεται αυστηροποίηση

Αναφερόμενος στις πρόσφατες πυρκαγιές, ο Υπουργός δήλωσε: «Για τα ιδιωτικά δίκτυα το θεσμικό πλαίσιο πρέπει να αυστηροποιηθεί και να εκσυγχρονιστεί, τον Σεπτέμβριο θα έχουμε σχετικές ανακοινώσεις» .

Για την υπογειοποίηση δικτύων ΔΕΔΔΗΕ ανέφερε ότι η υπογειοποίηση προχωρά «5 και 6 φορές πιο γρήγορα απ’ ό,τι μέχρι το 2019», αλλά το συνολικό κόστος για πλήρη υπογειοποίηση θα άγγιζε «20–25 δισ.».

Για τις τουρκικές ανακοινώσεις περί θαλάσσιων πάρκων, τόνισε: «Η μονομερής ενέργεια της Τουρκίας δεν παράγει κάποιο αποτέλεσμα. Δεν είναι σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο» . και πρόσθυεσε ότι η

Για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου–Ισραήλ έκανε λόγο για «πολύ σημαντική εξέλιξη» στις 5 Αυγούστου, με τη συμμετοχή μεγάλου γαλλικού επενδυτικού ομίλου στο έργο. «Πια υπάρχει μια πολύ ισχυρή βάση συμμετεχόντων για να μπορέσει αυτό το σημαντικό έργο να προχωρήσει» .

Για τη διασύνδεση νησιών με την ηπειρωτική Ελλάδα ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε ότι η «η Κρήτη διασυνδέεται το 2025… ολοκληρώνεται η Σαντορίνη και οι Κυκλάδες… προχωρούν οι διαγωνισμοί για Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με στόχο την πλήρη διασύνδεση έως το 2030».

Διασύνδεση Ελλάδας–Αιγύπτου

Το έργο προχωρά, με τον Υπουργό να σημειώνει ότι πλέον «όλη η Ευρώπη αντιλαμβάνεται τη στρατηγική σημασία» της σύνδεσης με τη Βόρεια Αφρική για φθηνότερη ηλεκτρική ενέργεια.