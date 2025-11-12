Τα περιστέρια που «μιλάνε» στον Τσίπρα
12:22 - 12 Νοε 2025

Άγγελος Κωβαίος
Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο, πέραν των σοβαρών, είτε δυσάρεστων (ΟΠΕΚΕΠΕ, κρητικές βεντέτες κ.λπ.), είτε κατ’ αρχήν ευχάριστων (ενεργειακές συμφωνίες και στρατηγική συμμαχία με ΗΠΑ), η επικαιρότητα κυριαρχείται από την έκδοση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα και όσων αναμένεται να επακολουθήσουν.

Εν αναμονή της παρουσίασης στις 3 Δεκεμβρίου στο Παλλάς, άρχισαν οι διαρροές κάποιων αποσπασμάτων της «Ιθάκης». Μία από αυτές δημοσιεύθηκε στο documento.gr και είναι η περιγραφή από τον ίδιο τον συγγραφέα της ημέρας που αποφάσισε να παραιτηθεί από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, έπειτα από τις εκλογές του 2023.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα: «Τα ξημερώματα της 29 Ιουνίου 2023, την ημέρα δηλαδή που ο Τσίπρας δήλωσε πως παραιτείται από Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ξύπνησε από έναν θόρυβο στο μπαλκόνι που οφειλόταν σε ένα παγιδευμένο περιστέρι. Το περιστέρι δεν μπορούσε να πετάξει γιατί χτυπούσε σε ένα διάφανο προστατευτικό τζάμι στο μπαλκόνι. Ο Αλέξης Τσίπρας το έπιασε στα χέρια και το βοήθησε να πετάξει πάνω από το γυάλινο φράγμα. Επιστρέφοντας στο δωμάτιο εξήγησε στη σύζυγό του τι έχει γίνει και συμπλήρωσε: ''Απίστευτο και σημαδιακό. Τώρα πια είμαι απόλυτα σίγουρος για την απόφασή μου''». Προφανώς, εφόσον όλα αυτά ευσταθούν, πρόκειται για μία παραβολή, με σαφείς παραπομπές σε κάτι-σαν-επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος. (Στη φωτογραφία στιγμιότυπο από τους εορτασμούς των Θεοφανείων του 2015, όταν ο Αλέξης Τσίπρας είχε αφήσει ένα περιστέρι να πετάξει από τα χέρια του, λίγες ημέρες πριν την εκλογική του νίκη). Μόνο αμήχανη σιωπή μπορεί να είναι το σχόλιο για όλα αυτά…

Τελευταία τροποποίηση στις 12/11/2025 - 14:11
